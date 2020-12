Yaa Gyasin toinen romaani vakuuttaa ja on osa afrikkalaistaustaisten naisten nousua maailmankirjallisuuteen.

Romaani

Yaa Gyasi: Maa ja taivas (Transcendental Kingdom). Suom. Arto Schroderus. Otava. 274 s.

Afrikka­laisten tai afrikkalais­taustaisten naisten esiintulo kuuluu viime­aikaisen maailman­kirjallisuuden myönteisimpiin ilmiöihin. Yaa Gyasi (s. 1989) nousi ilmiöksi jo ensimmäisellä romaanillaan Matkalla kotiin, joka luotasi vahvasti orjuuden historiaa.

Gyasi on kuitenkin kasvanut Yhdysvalloissa, lähinnä Alabamassa, jonne hän muutti jo varhain ghanalaisten vanhempiensa mukana. Uudessa romaanissaan Maa ja taivas Gyasi käyttää hyväkseen omia kokemuksiaan, vaikka romaani monin osin poikkeaakin hänen elämän­tarinastaan.

Yhdysvaltojen etelässä uskolla on suuri merkitys. Vähitellen kertoja Giftyn elämään hiipii myös tieteen maailma, ja hän pyrkii yhdistämään ne.

Usko ja tiede on yksi romaanin perustavista jakolinjoista, joka on ylitettävä. Toinen on arvatenkin rotu ja kolmas Ghanan ja Yhdysvaltojen kulttuurierot.

Mihinkään näistä ei ole helppoja kaavoja, ei ainakaan Giftyn elämässä.

Kerronta soljahtelee edes­takaisin lapsuuden ja nykyhetken välillä. Tyttö vietiin herätys­henkiseen kirkkoon, koska äiti oli käynyt sellaisessa jo Ghanassa. Siellä he ovat ainoita mustia.

Silloin ei rotuennakkoluuloja ilmaistu suoraan. Toisin on urheilukentällä, kun veli on niin ikään ainoa tummaihoinen.

Pahempikin ahdinko on luvassa. Myöhemmin Gifty on tutkija, joka hiirten avulla tahtoo ottaa selvää, miten riippuvuus syntyy ja miksi toiset jäävät koukkuun.

Veli jää nimittäin jo teininä kiinni huumeisiin kohtalokkain seurauksin. Kun hän loukkaa nilkkansa, lääkäri määrää opioideja kipulääkkeeksi.

Kuten tiedetään, siinä voi käydä hullusti.

Giftylle veljen huumeloukku on käännekohta. Äiti ei siitä koskaan toivu, ja Gifty menettää lapsenuskonsa. Hänen luonteensakin muuttuu. Gifty alkaa ottaa etäisyyttä maailmaan, suhtautuu ympäröiviin ihmisiinkin viileästi.

Gifty itse jää kiinni laboratoriotyöhön, kliiniseen lähestymiseen. Siitäkin pitää pyristellä irti. Maa ja taivas onkin tarina siitä, miten tulla riippumattomaksi ja samalla lähestyä muita ihmisiä.

Isä heiluu aluksi perheen mukana, muuttaa sitten takaisin Ghanaan. Syyt voi ymmärtää: oma kulttuuri kutsuu, kun ei saa kunnon töitä, ja ympäristö jää muutenkin vieraaksi.

Giftyn turvana ja riitapukarina on ollut veli, joka saavuttaa ympäristön hyväksynnän nostamalla korisjoukkueen osaval­tion parhaiden joukkoon. Miten ihmeessä tähtipelaaja voi romahtaa täysin?

Tämä kysymys seuraa Giftya. Siihen limittyvät muut visaiset teemat: rasismi ja rodun merkitys, kulttuurien mahdollisuus kohdata, Yhdysvaltojen tapa tarjota sekä evoluutio-opin torjuvaa uskonnollisuutta että mahdollisuuden nousta huippututkijaksi.

Jakolinjoja riittää joka puolella

Gyasi kertoo kaikesta vetävästi, värikkäästi, eloisin, tarkoin lausein. Kiitos siitä kuuluu totta kai myös suomentaja Arto Schroderukselle.

Ennen kaikkea vaikutuksen tekee tapa kuvata aikuisen Giftyn viileän julkisivun alla kuhisevaa halua saada selvää elämän arvoituksesta.

Uskovien piiri on vaihtunut ihmisiin, jotka edustavat vastakkaisia näkemyksiä, väliin ahtaastikin. Silti Gifty luovii tiensä kohti parempaa ymmärrystä, ja hän saa jopa aitoja ystäviä.

Niin että ajoittain maa ja taivas ovat samaan aikaan läsnä, ja maan päällä välähtää tuonpuoleinen valtakunta, johon romaanin alkukielinen nimi viittaa.

Kaikki käy polveilevasti, kompastellen, uusien yritysten kautta. Kertojana Gyasi on ilmiö­mäinen, voisi sanoa armoitettu, silloinkin kun tuntee lukevansa hiirten aivoista ja kujeilevasta veljestä saman jo kolmatta kertaa.

Hän tavoittaa oleellisia asioita elämän ja ihmisluonteen risti­riidoista. Ja sovituksen mahdollisuudesta.