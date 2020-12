The Nutcracker Suite on mielenkiintoinen aikamatka ajankohtaansa vielä vanhempaan jazziin.

Umo Helsinki Jazz Orchestra: The Nutcracker Suite, kapellimestarina Ed Partyka. Taltioitu Kaapelitehtaalla 1.12.

Jazzorkesteri Umon piti tulkita pikkujoulun jälkeisessä turvavälikonsertissaan harvinainen historiallinen teos, jota kannatteleva tarina liittyy tähän vuodenaikaan ja varsinkin tähän jouluviikkoon. Valitettavasti tiukentuneet koronarajoitukset pakottivat orkesterin perumaan Savoy-teatterin tilaisuuden kokonaan.

Valmistautuminen ei mennyt silti hukkaan ja nyt sama kuusikymmenvuotias The Nutcracker Suite voi tavoittaa paljon suuremman yleisön. Umo on taltioinut teoksesta oman versionsa Kaapelitehtaalla pääsylipulliseksi verkkokonsertiksi, joka on katseltavissa viikon ajan, vielä 28. joulukuuta.

Nimen vihjaamasti kyseessä on Pjotr Tšaikovskin säveltämä ja saksalaisen E. T. A. Hoffmannin jouluöiseen satuun perustuva Pähkinänsärkijä (1892). Tai pikemminkin pitää puhua sen aika vapaasta mukaelmasta, sillä osan teoksesta kuudentoista muusikon perinteiselle big bandille sovittaneet Duke Ellington ja Billy Strayhorn panivat mukaan paljon omiaan.

Kesällä 1960 Los Angelesissa levytetty ja jouluksi julkaistu The Nutcracker Suite oli tuoreeltaan kohtuullinen menestys – kiitos kuusikymppisen Duke Ellingtonin toisen odottamattoman tulemisen sekä hänen saavuttamansa jazzin valtiomiehen aseman.

Aikaa myöten puolen tunnin mittainen The Nutcracker Suite sai silti unohduksella kuitattavan kuriositeetin maineen, eikä Ellington soitattanut sitä tiettävästi koskaan konserteissaan. Teoksen ainoaksi aikalaistallenteeksi jäi siis alkuperäinen levytys, johon perustuu Umo Helsinki Jazz Orchestran uskollinen tulkinta.

Kapellimestari Ed Partykan johtaman Umon esittämä The Nutcracker Suite onkin ennen kaikkea mielenkiintoinen aikamatka ajankohtaansa vielä vanhempaan jazziin. Ellington ja hänen uskollinen työparinsa, viisitoista vuotta nuorempi säveltäjä-sovittaja-pianisti Billy Strayhorn edustivat vuonna 1960 kuitenkin edellistä ”ikäloppua” sukupolvea, bebopin syrjäyttämiä swingin ammattilaisia.

Nyt vuonna 2020 yhdeksänosaisen The Nutcracker Suite kiehtoo juuri näillä erilaisilla aikatasoillaan. On vuosi 1960 ja uuden jazzin murrosaika, on Ellingtonin ja Strayhornin oma muka mennyt aika sekä on tietysti teoksen kappaleissa läpikuultava Tšaikovskin aika.

Ja on myös välähdyksenomaisesti Umon muusikkojen nykyaika, vaikka The Nutcracker Suiten kappaleet – keskimäärin vain kolmeminuuttisia – eivät anna paljoa tilaisuuksia tulkinnallisiin irtiottoihin. Mutta kuitenkin riittävästi, mielenkiinnon ja jännitteen ylläpitämiseksi.

Ehkä aivan erityisesti kannattaa noteerata kaksi saksofonistia. Manuel Dunkelin minuutin mittainen tenorisoolo kappaleessa Sugar Rum Cherry ja Jouni Järvelän puolentoista minuutin mittainen alttosoolo kappaleessa Arabesque Cookie edustavat hienosti muusikkojen omaa aikaa. Ja samalla sitä historiaa, joka on kerrostunut joulun 1960 jälkeen.

Verkkokonsertti on katsottavissa uuden UMO Helsinki -mobiilisovelluksen kautta, viimeinen päivä on 28. joulukuuta 2020. Lippu 10 e. umohelsinki.fi/fi/mobiilisovellus/