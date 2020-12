Esiripun edessä seisoo kaksi miestä kasvoillaan kaksi maailman pienintä naamiota. Toinen naamioista killuu sopivasti 14 senttiä ylempänä kuin toinen.

Kuten kuuluisilla komediaparivaljakoilla kautta aikain, toimii fyysinen epäsuhta usein huumorin apumoottorina.

Maailman pienin naamio on klovnin punainen nenä, ja miehet ovat klovnit Mike ja Zin, eli Red Nose Companyn näyttelijät Tuukka Vasama, 174 cm ja Timo Ruuskanen, 188 cm.

”Kuinkakohan hauskoja olisimme, jos pituusero olisi vieläkin suurempi”, Timo Ruuskanen heittää.

Kun näyttelijät tuikkaavat punaiset pallukat nenilleen, nousee puheääni hieman nasaaliksi ja olemus vilpittömän universumia ihmetteleväksi. Vain valkoiset silmän- ja suunympärykset puuttuvat täydellisestä klovnien lavamaskista.

Red Nose Companyn klovnit Timo Ruuskanen (vas.) ja Tuukka Vasama harjoittelevat esityksiään Suvilahdessa.­

Tänä vuonna 15-vuotispäiviään viettävä Red Nose Company on Suomen ensimmäinen teatteriklovneriaan erikoistunut, ammattinäyttelijöistä koostuva ryhmä. Tyyli perustuu enemmän perinteiseen tarinankerrontaan kuin sirkusklovnerian fyysisiin gageihin, eli temppuihin. Sirkusklovneista rednosecompanylaiset eroavat myös siinä, että puheella on esityksissä tärkeä rooli.

Ryhmä muodostuu yhteensä 17 freelancenäyttelijästä, muusikosta ja ohjaajasta. RNC on kuitenkin vahvasti henkilöitynyt näihin kahteen mieheen esiripun edessä, perustajajäseniin Ruuskaseen ja Vasamaan.

Miten punanenistä sitten tuli ilmiö, jonka sadallaviidelläkymmenellä keikalla kävi viime vuonna 20 000 ihmistä Helsingistä Kajaaniin?

Täytyy mennä tarinan alkulähteille, Vasaman ja Ruuskasen opiskeluaikaan Teatterikorkeakoulussa 2000-luvun alussa.

Tai oikeastaan pitää kelata vielä vähän pidemmälle, aikaan ennen Teatterikorkeakoulua, kun he eivät olleet vielä edes tavanneet toisiaan.

Kumpikin opiskeli tahoillaan ihan toista alaa: Vasama diplomi-insinööriksi Teknillisessä korkeakoulussa, Ruuskanen ympäristötieteitä Helsingin yliopistossa. Vapaa-ajallaan he ajautuivat teatterin vaikutuspiiriin harrastajateatterin kautta.

”Olin ujo ja minulla oli kova halu päästä kontaktiin ihmisten kanssa ja uskaltaa heittäytyä”, Ruuskanen kertoo.

Siinä asiassa ympäristötieteet eivät juuri auttaneet.

”Pääsin Ylioppilasteatteriin ja ajattelin, että tätähän voisi tehdä työkseen.”

Ruuskanen haki ja pääsi toisella yrittämällä Teatterikorkeakouluun vuonna 2000.

Teatterikoulusta valmistumisensa jälkeen hän suoritti myös valmiiksi opintonsa yliopistolla.

Myös Vasama pääsi Teatterikouluun vuonna 2000. Puolivalmis insinööri ole katunut alanvaihdosta.

Klovniteatterissa on tapana, että näyttelijät nimeävät klovnihahmonsa. Timo Ruuskasen (vas.) hahmo on nimeltään Zin, Tuukka Vasaman Mike.­

Parivaljakon kiinnostus klovneriaan syntyi vuonna 2004 Teatterikorkeakoulun klovnikursseilla, joilla opetti, ja opettaa edelleen, ranskalainen naamioteatteriin erikoistunut ohjaaja Philip Boulay.

Se oli menoa.

”Siinä kohtaa tuntui, että nyt tapahtuu jotain erityistä”, Ruuskanen kuvailee.

”Klovneria on ihan omanlaisensa teatterintekemisen tapa. Siinä toteutui hyvin erilainen läsnäolo suhteessa itseen ja yleisöön, kuin mihin olin aikaisemmin päässyt. Kyse on vahvasta läsnäolosta.”

He kertovat, että oli suorastaan vallankumouksellinen ajatus, ettei klovni mene lavalle roolin suojissa tekemään jotain valmista, vaan olemaan altis hetkessä. Jos lavalla unohtaa repliikin, unohdus pitää näyttää, ei peittää, kuten perinteisessä teatterissa. Vilpittömyys on klovnin ase.

Klovneria kiinnosti paitsi Ruuskasta ja Vasamaa, myös heidän opiskelukavereitaan. Vuonna 2005 syntyi ryhmä, joka kokoontui treenaamaan klovneriaa, aluksi kerran viikossa.

Ryhmän nimeksi tuli RedNoseClub, punanenäklubi. Myöhemmin, toiminnan ammattimaistuttua nimi vaihtui Red Nose Companyksi.

”Homma lähti liikkeelle kiinnostuksesta lajiin ja halusta kehittää itseä. Esiintymistä emme vielä alussa edes miettineet”, Vasama kertoo.

Kun ryhmä sai apurahan vuonna 2008, syntyi ensimmäinen esitys, samaisen Philip Boulayn ohjaama RedNoseClub. Improvisatorinen esitys kertoi joukosta klovneja, joiden tehtävänä oli valmistaa esitys.

Vuosina 2009 ja 2010 ryhmä valmisti kaksi esitystä isommalla kokoonpanolla. Esitykset olivat Hamlet ja Late Night with RedNoseClub.

Vasamaa ja Ruuskasta alkoi kuitenkin kiehtoa työskentely parivaljakkona. Vuonna 2012 he alkoivat valmistella esitystä Kari Hotakaisen Finlandia-palkitusta Juoksuhaudantiestä. Kuten duolla usein, idea lähti omakohtaisuudesta.

”Taustalla oli samanlaiset elämäntilanteet, molemmilla oli pienet lapset ja yöllistä valvomista sekä työn ja perheen yhdistämisen pohdintaa”, Ruuskanen muistelee.

”Olimme itse eläneet sitä Hotakaisen kirjasta tuttua kotirintamamiehen elämää”, Vasama nyökyttelee.

Vasama kirjoitti kädet vapisten sähköpostin kysyäkseen ihailemaltaan kirjailijalta teoksen oikeuksista. Hotakainen vastasi pian: ”Saatte aivan vapaat kädet.”

Otso Kautto ohjasi vuonna 2014 ensi-iltansa saaneen esityksen. Siitä tuli hitti ja esitys kiertää edelleen, myös englanninkielisenä versiona.

Juoksuhaudantie sinetöi Ruuskaselle ja Vasamalle tyypillisen, rokkikeikkahenkisen tyylin. Tarinankerrontaan liittyy aina likeisesti rock-musiikki, klovnien itse soittamana. Esiintyminen yhdistää stand upia, musiikkiteatteria ja teatteriklovneriaa. Ymmärrettävästi kombo viehättää nuortakin yleisöä.

Vasaman ja Ruuskasen pakettiauto kiersi Suomea ahkerasti Juoksuhaudantien keikoilla. Keikkamatkoilla syntyi ajatus seuraavasta yhteisestä produktiosta, Ilmari Kiannon Punaisesta viivasta.

Tuosta Kiannon synkästä teoksesta, jossa puolet Korpiloukon mökin köyhästä perheestä kuolee, ei heti tule mieleen klovniesitys. Mahdottomalta se aluksi tuntui klovneistakin.

”Meillä syntyi halu mennä yhteiskunnallisempaan suuntaan ja haastaa itseämme runollisempaan kieleen”, Ruuskanen kuvailee.

Otso Kauton ohjaama esitys sai ensi-iltansa 2016 Teatteri Avoimissa Ovissa.

Esitystä valmistellessaan duo tapasi Ilmari Kiannon nuorimman tyttären, oikeuksia valvovan Raija-Liisa Kiannon, 86, ja he saivat yöpyä Kiannon Turjanlinnassa. Taustatyö on aina vahvasti osa duon esityksiä, niin nytkin.

Dramaturgiseksi ratkaisuksi tuli pakata Kiannon oma elämä osaksi esitystä.

”Kiannon uskomattoman elämäntarinan kautta aloimme nähdä huumorin myös Punaisessa viivassa. Teoshan on täynnä komiikkaa, joka vain odottaa löytäjäänsä”, Vasama sanoo.

”Parhaimmillaan klovneria toimii juuri niin, että käsitellään elämän vakavia, ankaria ja synkkiä puolia, mutta löydetään kulma, josta niille voi myös nauraa”, Vasama pohtii.

Klassikkotulkinnoista on sittemmin tullut parivaljakon tavaramerkki. Punaisen viivan jälkeen Vasama ja Ruuskanen ovat tulkinneet duona Keisarin uudet vaatteet ja Cervantesin Don Quijoten. Jälkimmäistä valmistellessaan he matkustivat romaaniin tapahtumapaikoille Kastilia-La Manchaan. Kummatkin esitykset ovat yhä ryhmän repertuaarissa.

Klassikot ovat Vasamasta ja Ruuskasesta otollista maaperää klovniesityksille siksi, että ne ovat yhteistä omaisuutta.

”Klassikoista on olemassa joku jaettu kokemus yleisön kanssa jo ennen esityksen alkua. Meitä voi verrata jazzmuusikoihin: muusikoilla on standardit, eikä pointti ole siinä mikä biisi on, vaan miten se tänään soitetaan”, Vasama pohtii.

Duon esiintymisistä tekee niin voimallisen kokemuksen juuri se, että he pysähtyvät ihmettelemään klassikkotekstejä hyvin henkilökohtaisistakin näkökulmista. Tiivis taustatyö näkyy.

Seuraavassa produktiossaan Vasama ja Ruuskanen ovat voineet hyödyntää aiempia opintojaan ja yhteistä kiinnostustaan luonnontieteisiin.

15. tammikuuta pitäisi nimittäin tulla ensi-iltaan koko perheelle suunnattu Frankenstein. Mary Shelleyn alkuteoksesta esityksessä on mukana lähinnä tarinan perusasetelma.

”Esitys käsittelee tieteen historiaa. Frankensteinin tarina sijoittuu 1800-lukuun, sähkön tutkimuksen alkumetreille”, Vasama kuvailee.

Toinen teoksen tärkeä teema on erilaisuus ja toiseus, Ruuskanen lisää.

”Samalla tavalla kuin Frankensteinin hirviö, katsoo klovnikin vilpittömin mielin maailmaa, ja pohtii, miten kohdata toinen.”

Frankenstein 15.1. 2021 Kanneltalossa. Lisätietoja www.rednose.fi