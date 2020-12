Poikkeuksellisen koronavuoden katsotuin ensi-iltaelokuva on Pamela Tolan ohjaama Teräsleidit

Tammikuussa ensi-iltansa saanut Teräsleidit keräsi kaikkiaan runsaat 247 000 katsojaa.

Vuoden katsotuin ensi-iltaelokuva Suomessa on Pamela Tolan ohjaama komedia Teräsleidit, joka sai ensi-iltansa 3. tammikuuta.

Elokuva keräsi poikkeusvuonna teattereihin kaikkiaan 247 071 katsojaa. Asiasta tiedottaa Teräsleidit-elokuvan levittäjä-markkinoija SF Studios.

Seuraavaksi katsotuimmat vuoden 2020 ensi-iltaelokuvat ovat Christopher Nolanin Tenet (181 641 katsojaa) ja Lenka Hellstedtin ohjaama Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen (179 830 katsojaa).

Elokuvien katsojaluvut eivät ole tänä vuonna vertailukelpoisia keskenään, sillä koronaviruspandemia on vaikuttanut monella tavalla teattereiden yleisömääriin keväästä lähtien. Katsojamääriä on rajoitettu ja elokuvateattereita on jouduttu sulkemaan.

Tammikuussa ensi-iltansa saaneen Teräsleidit-elokuvan katsojalukuihin pandemia ei ehtinyt juurikaan vaikuttaa. Elokuva menestyi silti hyvin verrattuna moniin viime vuosien kotimaisiin elokuvaensi-iltoihin.

Teräsleidit pääsi myös ehdolle parhaaksi eurooppalaiseksi komediaelokuvaksi European Film Awards -gaalassa. Kyseessä on ensimmäinen ehdokkuus suomalaiselokuvalle tässä kategoriassa.