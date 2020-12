Näyttelijä Ritva Oksasella on kaksoisrooli Anu Kuivalaisen dokumenttielokuvassa.

Paavo ja Ahti ovat olleet yhdessä yli 30 vuotta. He löysivät toisensa nelikymppisinä lehti-ilmoituksen kautta.­

Vanheneminen tuo mukanaan kaikenlaista. Keho rapistuu, ja ennen pitkää paikat ovat kuin räystäät lumisen talven jälkeen, roikkuvat ja tiputtavat. Mutta kaipuu rakastaa ja tulla rakastetuksi ei katoa ihmisestä.

Anu Kuivalaisen mietteliäs dokumentti Lauluja rakkaudesta (2020) kuvaa ikääntyneiden ihmisten rakkautta kuuden tarinan kautta. Rakkautta katsoo hieman eri silmin, kun aika on hivuttautunut taustalta lähemmäs kuvan keskustaa. Elämän antamat kolhut, sairaudet ja tiimalasissa vähenevä aika tuovat oman sävynsä rakkauteen.

Mutta toisaalta: miten erilaiselta kaikki näyttääkään, kun elämässä on rakkautta.

Myös Kuivalaisen edellisen dokumentin, Sielunmetsän (2017), aiheena oli ihmistä ympäröivä voima. Metsä on rakkauden tavoin ikuinen yhtä aikaa arkinen ja mystinen luonnonilmiö. Kuivalainen onnistuu tuomaan nuo molemmat puolet esiin.

Elokuvan myötäelävä ja hellä tunnelma rakentuu varmoin ottein. Kuivalaisella selvästi on kohteidensa luottamus. Nämä eivät arastele kertoa ja näyttää tunteitaan, vaikka heidän sukupolvensa ei taatusti ole kasvanut nykyisen kaltaiseen avautumisen kulttuuriin.

Ykillä ja Sirkalla on mittarissa yli kahdeksankymppiä, mutta he ovat silti kohtalaisen tuore pari. Pariskunta laulaa karaokea, laittaa pihaa ja makoilee sylikkäin.

Risto huolehtii Pirjosta, jonka muistisairaus vie vähitellen. Dokumentti on omistettu Pirjon muistolle. Raija puolestaan kertoo syvästä rakkaudestaan edesmenneeseen mieheensä Jormaan, joka katsoo vaimoaan enää valokuvista. Vähitellen Raija valmistautuu kääntämään katseensa eteenpäin.

Seikkailunhaluinen Maricci päätti pitää hauskaa avioeronsa jälkeen. Sitten kohdalle osui parikymmentä vuotta nuorempi Antti. Onnea varjostaa epävarmuus ikäerosta.

Lämpimimmillään dokumentti on kameran seuratessa 70 vuoden paremmalle puolelle ennättäneitä Ahtia ja Paavoa. He löysivät toisensa keski-iässä lehti-ilmoituksen kautta. Pariskunnan tarinassa hyväksytyksi tulemisen kaipuu ja rakkauden parantava voima tulevat näkyväksi tavalla, joka jää mieleen.

Näyttelijä Ritva Oksasella on dokumentissa tärkeä rooli. Muutamat hänen esittämänsä laulut rytmittävät tarinoita, mutta hän on myös eräs päähenkilöistä. Yksin elävä Oksanen on poikkeus joukossa, sillä hän ei kaipaa vierelleen toista ihmistä. Ukot ovat tähänkin mennessä olleet vain hidasteena.

Tarinoiden joukossa Oksasen paikka ei ensin täysin hahmotu, mutta sitten hitaammallakin välähtää: kypsään ikään kuuluu myös ymmärrys siitä, ettei oman onnen tarvitse olla kiinni toisesta ihmisestä.

Lauluja rakkaudesta, TV1 klo 22.00 ja Areena. (K7)