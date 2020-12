Syksyn 2019 tapahtumissa olisi ollut aineksia ärhäkämpäänkin dokumenttiin.

Vuoden 2019 postilakko jäi historiaan tapahtumasarjana, jonka yhtenä seurauksena oli Antti Rinteen eroaminen pääministerin paikalta. Isot linjat hallitsivat uutisointia muutenkin.

Roosa Maskosen lyhytdokumentti Posteljooni Suvi (2020) vilkaisee työtaistelusyksyä duunarin näkökulmasta. 25-vuotias Suvi Saraiva on ylpeä postilainen, jolle oma työ on elämän keskipiste. Ihmisarvo ei ole palkasta kiinni, Saraiva tuumii, mutta samalla mieli on matalalla, kun parin tonnin palkasta uhataan napata pois useampi satanen.

”Tulee pieni olo ihmisenä, kun minut voidaan vain vaihtaa halvempaan työvoimaan.”

Kamera seuraa Saraivaa lakkovahtiin ja mielenosoitukseen, mutta syksyn tapahtumissa olisi ollut aineksia ärhäkämpäänkin.

On pieni pettymys, että lopulta pääosaan nousee onneaan etsivä nuori eikä työnsä puolesta taisteleva ihminen. Toki sekin on ­aiheena dokumentin arvoinen.

