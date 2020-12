Joululauluperinne Suomessa on muihin Pohjoismaihin verrattuna kenties synkeän puoleinen, mutta laulujen kautta koettu nostalgia voi olla meille hyväksikin.

”Hetken kestää elämä, ja sekin synkkä ja ikävä!”

Tämä mummini joulujen suosikkisäe hymyilytti usein lapsena.

Sanoman humoristisesta synkkyydestä päätellen voisi kuvitella, että ote on supisuomalaisesta joululaulusta, mutta eipä ole. Kuten Hei tonttu-ukot hyppikää -laulun hilpeä ”fralleralleraa”-tyyppinen melodia vihjaa, alun perin kyseessä on ruotsalaisen 1800-luvun porvariston juomalaulu.

Hej tomtegubbar on edelleen yksi länsinaapurin suosituimmista joululauluista. Meillä Suomessa sen sijaan on ollut suositumpaa vakavoitua jouluisin.

Kirjailija Philip Teir pohtii Dagens Nyheterin kirjoituksessaan pohjoismaisten joululauluperinteiden eroja ja syytä siihen, miksi suomalaiset joululaulut ovat usein niin synkkiä. Teir toteaa, että siinä missä suomalaisten suosituimmat joululaulut ovat mollivoittoisia ja käsittelevät perhetragediaa (Varpunen jouluaamuna) tai vapauden kaipuuta (Sylvian joululaulu), ruotsalaiset joululaulut keskittyvät hilpeään joulunviettoon ja duuritunnelmointiin.

Kirkkomusiikin emeritusprofessori Reijo Pajamo selittää artikkelissa suomalaisten mollivoittoista joululauluperinnettä sillä, että meikäläisissä jumalanpalveluksissa lauletut psalmitkin ovat usein menneet mollissa, ja siten koko kansanlauluperinteemme on mollivoittoinen. Suru on yksinkertaisesti ”osa musiikillista DNA:tamme”.

Surullisuus luonnehditaan psykologiassa matalaksi fysiologiseksi aktiivisuudeksi, väsymykseksi, alhaiseksi mielialaksi, pohdiskeluksi, vähentyneeksi kommunikaatioksi ja vetäytymiseksi sosiaalisista tilanteista.

Eikö tämä voisi olla myös marras–joulukuussa Suomessa vallitsevan yleistunnelman määritelmä? Siinä mielessä joululaulujen voi ajatella ehkä heijastelevan vuodenaikaa, johon ne on luotu.

Musiikkitieteen yliopistonlehtori, dosentti Juha Torvinen kuitenkin sanoo, että musiikin melankolisuus liittyy paitsi maantieteelliseen ja kulttuuriseen sijaintiimme pohjoisen, idän ja lännen kohtauspisteessä, myös siihen, että suomalaiset ovat tottuneet juhlimaan vakavasti ja arvokkaasti. Joulu on sekoitus pakanallista ja kristillistä perinnettä, mutta siihen liittyy ennen kaikkea kunnioitus menneitä aikoja kohtaan.

”Usein joululauluissa kaivataan idealisoituun menneisyyteen, jota ei ehkä koskaan ollutkaan, mutta joka kuitenkin on osa sitä, mistä me tulemme. Miljöö on usein maaseutu, jossa pitkän raatamisen päätteeksi mökit nukkuu lumiset ja tontuillakin on hyvä olla. Nostalgiassa on ikään kuin sisäänkirjoitettuna kaipaus jotain epätodellisen ihanaa kohtaan.”

Laulaja ja lauluntekijä Aino Venna julkaisi levyllisen joulumusiikkia vuonna 2016.­

Chicagon yliopiston The Paradox of Music-Evoked Sadness -tutkimus on selvittänyt, miksi ihmiset haluavat musiikilta melankolisuutta, vaikka tosielämässä surullisuutta halutaan usein vältellä.

Mieltymys melankoliseen musiikkiin ei kerrokaan välttämättä melankolisuudesta, vaan nostalgiankaipuusta. Molli nimittäin toimii nostalgian katalysaattorina.

Tutkimuksen mukaan surullinen musiikki ei herättänyt vastaajissa surua, vaan laajan kokoelman erilaisia tunteita, joista monet koetaan positiivisiksi: nostalgiaa, rauhaa, hellyyttä sekä transsendentaalisia, käsityskyvyn ylittäviä tuntemuksia ja ihmetystä. Nämä nähdään ihmisen tunne-elämälle hyödyllisiä kokemuksina. Muistot puolestaan herättävät meissä usein surua.

Suomalaista joululauluperinnettä tutkinut teologi Tapio Innanen on todennut tutkimuksissaan, että suru ja menetys ja niiden muisteleminen kuuluvat olennaisena osana suomalaisten joulurituaaleihin.

Joulu saattaa olla jopa ainoa aika vuodesta, kun nykyisessä elämäntavassa on tilaa surulle.

”Hautausmailla käynnissä jouluisin on jotain hirmuisen suomalaista. Myös monissa rakastetuimmissa hengellisissä joululauluissa ihmetellään usein tuonpuoleisuuden ja tämänpuoleisuuden läpinäkyvää kohtaamista. Esimerkiksi Varpunen jouluaamuna tarjoaa mahdollisuuden käsitellä yhteisessä tilassa, mutta yksityisesti sisäänpäin kääntyen, muistoja menetetyistä läheisistä”, Innanen toteaa Rondo-lehden artikkelissa.

Innanen puhuu joulumusiikin yhteydessä jopa jälkimodernille elämäntavalle muutoin niin vieraasta ”rituaalista”, jota esimerkiksi tänä vuonna ainoastaan virtuaalisena järjestetyt valtavan suositut Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet edustavat.

Raskas joulu on kehittynyt viime vuosikymmenen aikana omaksi genrekseen metalliyhtyeiden yhteiskiertueen myötä. Tarja Turunen julkaisi oman joululevynsä vuonna 2006.­

Jouluradion musiikkipäällikkö Aura Neuvonen ei täysin allekirjoita väitettä, että suomalainen joulumusiikki olisi nimenomaan synkkää.

”Aika tunteellista se kyllä on, ja ehkä melankolista. Ei aina ehkä niin hilpeää ja reipasta kuin joissain muissa kulttuureissa, mutta ehdottomasti kaunista ja tyylikästä.”

Neuvoselta kysytään usein, miksi ihmiset haluavat edelleen laulaa ja kuunnella pääasiassa yli 100 vuotta vanhoja joululauluja.

”Yksi syy on tietysti se, että ne ovat erityisen hienoja ja koskettavia. Toisaalta laulut liittyvät niin voimakkaasti joulujuhlaperinteeseen, joulukirkkoon ja kansakouluaikoina alkaneeseen kuusijuhlaperinteeseen, että niitä on vaikeaa erottaa ihmisten yksilöllisistä muistoista.”

Joululaulut opitaan edelleen nimenomaan päiväkodeissa ja kouluissa, sillä kodeissa laulaminen on vähentynyt. Kansakouluaikoina kuusijuhlat olivat suuria yhteislaulutilaisuuksia, joihin harjoiteltiin viikkotolkulla.

”Lapsena ulkoa opitut laulut liittyvät automaattisesti muistoihin lapsuuden jouluista. Luulen, että ihmiset haluavat joulumusiikin avulla ennen kaikkea vaipua muistoihinsa.”

Taiteilija Vesa-Matti Loiri ja Sydämeeni joulun teen -konserttikiertue vuonna 2018.­

Neuvonen sanoo, että vahvaa 1800–1900-luvun vaihteessa syntynyttä joulumusiikkiperinnettä on vaikeaa uusilla lauluilla horjuttaa, vaikka niitä ilmestyy vuosittain satoja.

Uusimmat paikkansa ”kaanonissa” vakiinnuttaneet laulut ovat 1970–80-luvuilta: Katri Helenan tulkitsema Joulumaa ja Vesa-Matti Loirin tulkitsema, jälleen tänä vuonna radiokanavien soitetuin joululaulu Sydämeeni joulun teen ovat tulleet jäädäkseen. Mutta ehkä 40 vuotta vanhoja lauluja ei voi varsinaisesti pitää tuoreina.

”Yli satavuotiaat joululaulut tietysti resonoivat 1900-luvun alun tyyliä. Niissä kaikuvat suomalaisen identiteetin nousu ja vuosisadan vaihteen tunnelmat. Ihmiset edelleen toivovat eniten Sibeliusta ja muita vanhoja perinteisiä joululauluja. Menee pitkä aika, ennen kuin uudemmat kappaleet siirtyvät sukupolvelta toiseen.”

Juha Torvinen sanoo, että osa joululaulujen nostalgiatripistä liittyykin kansalliseen heräämiseen.

”Perinteisten joululaulujen synty ajoittuu meillä itsenäistymisen aikaan, joten niiden sanomaa ei voi irrottaa täysin kansallisesta heräämisestä.”

Musiikkisosiologi Antoine Hennion (2001) on todennut, että musiikilla on kyky tuottaa sekä yksilöllisiä että ”kollektiivisia tiloja”.

Torvinen sanoo, että 1900-luvun alkupuolen joululauluissa tavoiteltiin ”suomalaisuuden ydintä” ja korostettiin kansanluonteen nöyryyttä kollektiivisen tarinan luomiseksi.

”Isovanhempien joulumuistothan niissä soivat. Luontokuvatkin ovat idealisoituja: hanget korkeat nietokset ja pakkasyöt.”

Ilmaston muuttuessa kuvat tuimista paukkupakkaista alkavat tuntua entistäkin etäisemmiltä. Nostalgiaan tulee uusi taso – puhutaan jopa säästä, jota ei enää ole.

Uusissa joululauluissa erottuu Aura Neuvosen mukaan selkeästi kaksi pääteemaa: Gösta Sundqvistin jalanjäljissä kuljetaan ylevyyden sijaan arkisissa joulukuvaelmissa, joissa ”sataa räntää, on kiire ja vastoinkäymisiä elämässä”. Tämän äärelle pysähdytään sitten jouluna, jota vietetään ”huoltsikan pihassa” tai ”bussipysäkillä neonvalojen loisteessa”.

”Viime vuosina lauluihin on ilmestynyt myös eroon liittyvää kaihoa. Nämä yksinäisestä joulusta kertovat laulut voisi ehkä kategorisoida rakkauslauluihin, joiden eri variaatiot muodostavat suurimman osan kaikesta musiikista.”

Neuvosen mukaan toinen selkeästi erottuva genre on balladihenkiset, hartaat laulut, joiden teema on hiljentyminen, rauha ja hiljaisuus.

”Nämä kappaleet liittyvät En etsi valtaa, loistoa -perinteeseen. Tästä esimerkkinä vaikkapa Suvi Teräsniskan Tämä maailma tarvitsee rakkautta. Siinä on samoja teemoja kuin hengellisissä joululauluissa, vaikka retoriikka onkin muuttunut.”

Neuvonen on huomannut, että artisti kuin artisti usein vakavoituu joulumusiikkia tehdessään. Hän arvelee sen liittyvän siihen, että suomalainen joulujuhla on perinteisesti ollut harras.

”Joululaulut esitetään yleensä kauniisti ja kirkkokonsertti-hengessä akustisesti. Reippaampi, rohkeampi tapa on lähtenyt amerikkalaisesta perinteestä.”

Amerikan musiikkituliaisista Neuvonen mainitsee esimerkkeinä 1950-luvun hitit Kulkuset ja Petteri Punakuono (1949), jotka ovat paljon hilpeämpiä ja iloisempia kuin kotoperäiset sävelmämme.

Muusikko Iiris Viljanen julkaisi tänä vuonna En finsk jul -joululevyn, jolla on kappaleita sekä suomeksi että ruotsiksi.­

Muistojen ja joululaulujen yhteydestä kertoo Neuvosen mukaan sekin, että yleisin palaute Jouluradioon on, että ihmiset haluavat kuulla joululaulut uusien tulkintojen sijaan ”alkuperäisinä versioina”.

”Aina ei edes tiedetä, mitä niillä alkuperäisillä versioilla tarkoitetaan. Mikä esimerkiksi Hoosiannasta on alkuperäinen versio? Uusia perinteitä voi kuitenkin syntyä vain tekemällä”, Neuvonen pohtii.

Suomalaisista löytyy kourallinen ”joulufaneja”, jotka kuuntelevat Jouluradiota vuoden ympäri, ja täydellä teholla lokakuun lopulta alkaen.

”Jokunen sata suomalaista viettää hyvin pitkää joulua, heitä voisi kutsua joulun suurkuluttajiksi. Monet eivät esimerkiksi kuuntele kuoromusiikkia muuten lainkaan, mutta jouluna sitä kuunnellaan”, Neuvonen sanoo.

Tänä vuonna uutta joulumusiikkia ovat julkaisseet muun muassa Mariska, Iiris Viljanen ja Kaihon karavaani. Jouluradion oman uusien joululaulujen kilpailun voittajaksi valikoitui maanantaina ylivoimaisella enemmistöllä seinäjokelaisen lapsikuoro Solinan kappale Lapsenkokoinen.

Kappale on Pekka Simojoen käsialaa ja selkeän hengellinen sanomaltaan.

”Meiltä usein toivotaan lasten laulamia joululauluja. Tulkitsen, että siinäkin toiveessa resonoi paluu lapsuuden jouluihin.”