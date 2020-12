Arvosteluissa amerikkalaisyhtyeen lisäksi Ed Sheeranin uusi single, kansainvälistä elektroa ja kantria sekä suomimetallin superkokoonpano.

Albumi, rock

Drive-By Truckers: The New OK. ATO Records. ★★★★

Kuvasto ja äänimaisema ovat läpituttuja amerikkalaisten tv-kanavien uutislähetyksistä tänä hulluna vuonna. Poliisin erikoisjoukot syöksyvät kaduille täydessä taisteluvarustuksessa, ilma leijuu kyynelkaasusta sakeana, kumiluotien laukaukset räiskyvät taustalla ja sireenit ulvovat.

Paitsi että tämä ei ole uutislähetys vaan musiikkivideo.

Amerikkalainen Drive-By Truckers -yhtye tiivistää menneen kesän väkivaltaisuudet ja Donald Trumpin presidenttikaudella tihentyneen tunnelman uuden albuminsa nimikkobiisiin The New OK. Kappaleen videolla musiikki sekoittuu Portlandin kaduilla kuvattuihin väkivaltaisuuksiin.

”It’s 11:29 and the shit comes down / Shooting violence from behind the fence”, Patterson Hood tarkkailee tilannetta ja purkaa tuskansa lauluun. Hän ei kuulosta vihaiselta, alistuneelta tai kiihtyneeltä, vaan ainoastaan surulliselta.

”Smashing the medics and the once free press / It gets bloody, and then gets messed / Goons with guns coming out to play / It’s a battle for the very soul of the USA / It’s the new okay.”

Käynnissä on taistelu amerikkalaisuuden perimmäisestä sielusta, ja siitä on tullut uusi okei. Hoodin havainnot puhuvat puolestaan ja hänen ei tarvitse edes sanoa ääneen, mitä mieltä hän oikeasti on amerikkalaisen yhteiskunnan tilasta vuonna 2020. Uusi okei ei todellakaan ole okei.

Drive-By Truckers -solistin sanojen painoarvoa lisää se, että hän ei ole vain norsunluutornistaan tarkkaileva sivustakatsoja. The New OK sai alkunsa heinäkuussa, kun Patterson Hood osallistui poikansa kanssa rauhanomaisesti edenneeseen Black Lives Matter -mielenosoitukseen kotikaupungissaan Portlandissa.

Kotimatkalla he törmäsivät vastamielenosoittajiin, joiden keskuudessa tunnelma oli huomattavasti sähköistyneempi. Pian kaduilla kaikuivat yhteenottojen äänet, ja poliisi ampui ilmaan kyynelkaasua. Vastakkainasettelu kärjistyi tuona yönä väkivaltaisuuksiksi.

Rockia on syytetty siitä, että se on hukannut kosketuksensa yhteiskunnallisiin teemoihin ja samalla vaikutusvaltansa. Kyse on pikemminkin siitä, että tähtäin on aivan väärässä asennossa. Valtavirran musiikkiteollisuuden kiikarissa rock näyttäytyy legendojen temmellyskenttänä, kun markkinointiosastot syttyvät liekkeihin vain turvallisiksi kestomenestyjiksi todettujen menneisyyden suuruuksien kohdalla.

Kaikki panokset lyödään bobdylaneille tai brucespringsteeneille, ja heiltä myös odotetaan tarkkanäköisintä kommentaaria maailman tilasta. Eläkeikäisiltä miehiltä, jotka eivät ole puoleen vuosisataan eläneet normaalia elämää, saati tunteneet kyynelkaasun sivallusta silmäkulmassaan.

Omakohtaisempia tarinoita kuullakseen kannattaisi kääntyä Drive-By Truckersin Patterson Hoodin ja Mike Cooleyn puoleen. He raportoivat suoraan eturintaman tuntumasta.

Jo 1990-luvulla perustetusta yhtyeestä ei saa mitenkään väännettyä uutta tulokasta, mutta bisneksen luonne on pitänyt yhtyeen salaisuutena kiihkeimmän kannattajajoukon ulkopuolella. Drive-By Truckers on joutunut saarnaamaan jo käännytetyille, vaikka myös musiikillisesti yhtyeen sielukas rock voisi astella pystypäin legendojen joukossa.

Koronavuoden Drive-By Truckers on kääntänyt voitokseen. Yhtye julkaisi edellisen albuminsa The Unraveling tammikuussa juuri ennen kaiken pysähtymistä. Kiertueen keskeydyttyä yhtye ryntäsi takaisin studioon, ja The New OK kiirehdittiin suoratoistopalveluihin jo Yhdysvaltain presidentinvaalien alla lokakuussa. Fyysiset levyt ilmestyivät kauppoihin vasta viime viikonloppuna.

Vuoden paras albumi voi olla joku muu, mutta vahvempaa albumikaksikkoa saa hakea.

Aivan kuin vaikeat ajat olisivat piiskanneet bändin soittoon lisää intohimoa, kun yhtye luovii amerikkalaisen populaarimusiikin suomailla klassisesta rockista syvän etelän souliin. The New OK ei ole sanoitukseltaan yksittäinen poikkeus, sillä kahden albumin mitassa yhtye ehtii tehdä läpileikkauksen Amerikan vallanneesta ilmapiiristä: mellakoinneista uusnatseihin, opioidikriisistä aseongelmaan ja Valkoisesta talosta Punaiselle torille.

”Olemme hypänneet syvään päätyyn / eikä hengenpelastaja osaa uida”, Patterson Hood kiteyttää epätoivonsa The Perilous Nightin loppumetreillä.

Vuosi on ollut kaikille tuskallinen, joten seuraavasta on tultava parempi. Pienenä toivonkipinänä horisontissa siintää 14. kesäkuuta 2021, jolloin Drive-By Truckersin on määrä esiintyä ensimmäistä kertaa koskaan Helsingissä – jos korona vain suo kiertueet kesään mennessä.

Kriitikon valinnat: Ed Sheeranin yllätyksetön yllätyssingle

Elektroninen / soul / single

Little Dragon & Moses Sumney: The Other Lover. Ninja Tune. ★★★★

Amerikkalaisen Moses Sumneyn toinen albumi Græ on päättyvän vuoden edistyksellisimpiä voimannäyttöjä modernin soulin saralla, joten kilpajuoksu yhteistyökumppanuuksista näyttää käynnistyneen. Ensimmäisenä ehti ruotsalainen elektroyhtye Little Dragon, jonka Another Lover kuullaan nyt jatkettuna versiona ja Sumneyn hienosäätämänä nimellä The Other Lover. Eikä Sumneyn panos jää huomaamatta, sillä lopputulos on kuin uusi biisi: hypnoottisen arvaamattomat syna- ja rumpurytmit risteilevät sykähdyttävän dueton taustalla ja uljaat puhaltimet kruunaavat kappaleen lopun. Yukimi Naganon ja Moses Sumneyn äänet kietoutuvat vastustamattomasti yhteen, vaikka tulkinnat tallennettiin valtameren vastarannoilla.

Indie / ep

Viagra Boys: In Spite of Ourselves. Year0001. ★★★★★

Tukholmalainen Viagra Boys antaa hurrikaanivaroituksen: se aikoo olla Pohjolan kiinnostavin ja häiriintynein rockyhtye myös ensi vuonna. Uusi ep on maistiainen tammikuun alussa ilmestyvältä kakkosalbumilta Wellfare Jazz, ja pikkujulkaisun nimikappale pääsee yllättämään. In Spite of Ourselves on John Prinelta lainattu inhorealistinen kantriduetto, joka Viagra Boysin käsittelyssä muovautuu raskaasti vyöryväksi ja ujeltavaksi kantrimutaatioksi. Synkeän Sebastian Murphyn duettopartnerina säteilee australialaisen Amyl and the Sniffersin solisti Amy Taylor. Ain’t Nice ja Creatures ovat Viagra Boysille tutumpaa, vimmaisesti päällekäyvää elektropunkia, jossa täydellinen hällä väliä -asenne yhdistyy äärimmäiseen tinkimättömyyteen.

Pop / single

Ed Sheeran: Afterglow. Asylum / Atlantic. ★★★

Maailman toiseksi striimatuin artisti Ed Sheeran heittäytyi vuosi sitten vapaalle ”elääkseen elämää, josta kirjoittaa lauluja”. Uutta albumia ei ole vielä luvassa, mutta muistutuksena olemassaolostaan brittilaulaja tipautti maanantai-iltapäivänä Afterglow-singlen. Jos mahdollista se on vielä riisutumpaa ja vähäeleisempää Sheerania kuin yleensä: lähes koko kappale etenee vain akustisen kitaran voimalla, kun Sheeran laulaa vastarakastuneiden huumasta. Kappaleen julkaisua markkinoitiin ”yllätyksenä”, mutta mitään muuta yllättävää kohtuullisen kauniissa sävellyksessä ja tarinaltaan ympäripyöreässä sanoituksessa ei ole. Takuuturvallista Ed Sheerania, ja ehkä juuri siitä syystä kappale vetoaa jälleen suoratoistoalgoritmeihin.

Metalli / single

Mercury Circle: Our Funeral (Like Xmas). Noble Demon. ★★★★

Suomimetallilla alkaa olla niin pitkä historia, että niin sanottuja ”superkokoonpanoja” syntyy väistämättä. Nyt katseet kohdistuvat esikoisalbumiaan työstävään Mercury Childiin, jonka riveissä on niin Swallow the Sunin, Iconcrashin kuin Children of Bodomin miehistöä. Yhtyeen aiemmat julkaisut ovat olleet paholaismaisen painostavaa doommetallia, mutta joulun hengessä on lupa irrotella melodisemmin. Kansanomaisesti kärjistettynä Mercury Circlen joulusingle Our Funeral (Like Xmas) kuulostaa etäisesti siltä kuin Depeche Mode olisi keksinyt tummanpuhuvien syntetisaattorien tueksi raskaasti jyräävät särökitarat. Nähtäväksi jää, viljelläänkö vastaavaa hittipotentiaalia myös albumilla.