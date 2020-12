”Avainhaasteena olisi saada lähivuosikymmenten tekemiseen uudenlainen positiivinen klangi”, tutkija, kirjailija, konsultti Sam Inkinen sanoo.

50 vuotta täyttävä Sam Inkinen kokee itsensä samaan aikaan sekä löytöretkelle lähteneeksi parikymppiseksi että kylänvanhimmaksi, joka käy vuoropuhelua nuorempien sukupolvien kanssa. Nuoriin hän on tutustunut erityisesti startup-maailmaa seuratessaan.­

Sam Inkinen miettii pari päivää ennen kuin suostuu 50-vuotishaastatteluun. Hän siteeraa vastauksessaan yhtä huoneentauluistaan: ”Kun muistot ylittävät unelmat, loppu on lähellä.”

Inkinen tuli 1980-luvun lopussa tunnetuksi uuden teknologian popularisoijana City-lehdessä ja muissa viestimissä. Nuorimies puhui ja kirjoitti kiihkeästi internetistä, matkapuhelimista, virtuaali­todellisuudesta, teknomusiikista sekä uusimmista tietokoneista.

Häntä kutsuttiin mediassa lapsineroksi sekä renessanssihahmoksi jo alle 20-vuotiaana. Julkisuutta tuli ylen määrin, kenties liikaakin.

Parikymppisenä Inkinen tunsi historian mutta oli erityisen kiinnostunut nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Tämä ei ole kolmessa vuosikymmenessä muuttunut.

”Koko aikuisikäni olen pyöritellyt ajan hengen tai ajan henkien tematiikkaa. Yrittänyt ymmärtää omaa aikaani. Zeitgeist on ollut minulle lähes pakkomielle”, Inkinen kertoo.

1980-luvun loppua Inkinen kutsuu city-, data- ja kybernuoruudeksi. 1990-luku kului tutkijana väitöskirjaa tehdessä ja maailmalla matkustaen. Viime vuosina hän on työskennellyt lähinnä kouluttajana, konsulttina ja puhujana. Työura on ollut paletti monenlaista tekemistä.

”Yritän yhdistää projekteissani tutkijan ja kirjailijan katseen kouluttajan, konsultin ja asiantuntijan minuuteen. Työrintamalla annettavani on ollut roolista tai yhteisöstä riippumatta tulevaisuuskatse ja vaihtoehtoiset maailmat. Toimin herättelijänä, herkistelijänä ja sparraajana.”

Ajan hengen olemuksessa on tänäkin vuonna riittänyt pohdittavaa. Inkinen näkee maailman yhä monimutkaisempana ja arvaamattomampana paikkana eikä vain koronaepidemian takia.

”2020 jää historiaan todella kreisinä vuotena. Tiedämme, että pandemioita tulee, mutta emme olleet kuitenkaan tarpeeksi hereillä. 1900-luvunkin isoimmat murrokset tulivat yllätyksenä, joten meillä pitäisi olla kulttuurista ymmärrystä taklata yllätystilanteita nopeasti, mutta ei näemmä ole”, hän miettii.

”Nykymaailmassa on ristikkäissuhteita ja kytkeytymisiä, ja ne ovat valitettavasti vaikeita ja arvaamattomia. Ainakaan minun sukupolveani ei oikein ole valmisteltu tai perehdytetty tällaiseen maailmaan. Staattinen teollisuus- ja jopa maatalousyhteiskunnan perinne on edelleen aika syvässä, vaikka meillä on muutospuhetta paljon.”

Inkinen huomauttaa, että maailma on muuttunut nopeasti ennenkin. Hänen nuoruudessaan Berliinin muuri murtui, Neuvostoliitto hajosi ja Eurooppa yhdentyi. 1990-luvun taitteen tunnelma on mielessä edelleen.

”Silloin kukaan ei tiennyt, mitä tapahtuu, mutta fiilis oli kuitenkin se, että kyllä tästä jotain hyvää seuraa. Voin kuvitella, että tämän päivän parikymppiselle taivaalla ja mielessä voi olla paljon aika synkkiä pilviä. Avainhaasteena olisi saada lähivuosikymmenten tekemiseen uudenlainen positiivinen klangi.”

Omaa tulevaisuuskäsitystään Inkinen kuvaa melioristiseksi. Hän uskoo valoisamman tulevaisuuden olevan mahdollinen, muttei millään lailla automaattinen asia. Paremman huomisen saavuttaminen on vaikeampaa kuin toivoisi.

Toisaalta hän sanoo tietävänsä, että nuoremmat sukupolvet löytävät paljon ratkaisuja ilmastonmuutoksen ja väestöräjähdyksen kaltaisiin vaikeisiin ongelmiin.

”Eikä maailma ole niin synkkä kuin uutisotsikoiden ja some­keskustelujen perusteella saattaa päätellä. Moni asia on tässäkin maassa paljon paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Jos katson tämän päivän suomalaista arkea nuoren Sam Inkisen silmin, tämähän on monessa mielessä science fictionia lähtien vaikka jo älypuhelimista.”

Inkinen sanoo ymmärtävänsä iän myötä selkeämmin asioiden rajallisuuden, oli kyse ajasta tai maapallon kestokyvystä. 50-vuotispäivä saa hänet mietteliääksi.

”Vaikka oma taustani on tavallinen, olen saanut tehdä huimia asioita, kokea ja elää paljon. Nuorempana halusin hektistä elämää, mutta nyt keskityn asioihin, joilla on yhteiskunnallista ja liiketaloudellista vaikuttavuutta”, hän sanoo.

”Haluan tehdä laatua ja arvokkaita asioita oikeiden ihmisten kanssa. Sanottavaa ja tehtävää on paljon. Alkuverryttely on suoritettu, nyt ruvetaan tositoimiin.”