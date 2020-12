Juho Ranta-Maunus oli mukana kansainvälisesti korkeatasoisessa kilpailussa omalla kappaleellaan.

Seinäjoelta kotoisin oleva 14-vuotias Juho Ranta-Maunus on valittu maailman parhaaksi nuoreksi kitaristiksi.

Ranta-Maunus voitti arvostetun Guitar World -kitaralehden kilpailun, jossa kisattiin The Young Guitarist of the Year 2020 -tittelistä.

Guitar World paljasti kilpailun voittajan tiistaina alkuillasta. Arvostetun kitarakilpailun finaalissa oli kaikkiaan viisi nuorta kitaristia ympäri maailmaa.

Voittajan valitsivat äänestäjät, lehden toimitus sekä kolme tähtituomaria.

Perusteluiden mukaan voiton toivat Ranta-Maunuksen poikkeuksellisen hyvä soittimen kontrolli sekä vibrato, joka oli tuomariston mielestä soittajan ikää huomattavasti kypsempää. Lisäksi tuomaristo ihaili, kuinka Ranta-Maunus tietää tarkalleen, milloin pidätellä musiikkia ja milloin taas antaa sävelen soida vapaasti.

Palkinnoksi Ranta-Maunus saa itsestään artikkelin lehteen ja hän pääsee kuvaamaan ammattilaistasoista esiintymisvideota. Lisäksi hän saa yli 1 500 dollarin arvoisen kitaran.

Maailman parhaan nuoren kitaristin lisäksi Guitar World -lehti valitsi aikuisten joukosta vuoden parhaan sähkökitaristin, akustisen kitaristin, basistin sekä kitaransoitonopettajan.

Juho Ranta-Maunus osallistui kilpailuun videolla, jolla hän soitti oman kappaleensa nimeltä Diversity.

HS haastatteli viime viikolla nuorta kitaristia, joka piti jo pelkkää pääsyä kovatasoisen kilpailun kärkijoukkoon ”uskomattomana”.

”Olen tehnyt tosi paljon kilpailun ja kitaransoiton eteen. Se, että pääsin näinkin pitkälle kilpailussa, antaa paljon buustia kitarauralleni”, nuori kitaristi kertoi puhelimitse.

Ranta-Maunuksen tavoitteena on tulla ammattikitaristiksi. Lisäksi haaveena on jatkaa oman musiikin tekemistä tulevaisuudessa kenties bändin kanssa.

Juho Ranta-Maunuksen voitosta kertoi Suomessa ensimmäisenä Ilkka-Pohjalainen.

Katso Juho Ranta-Maunuksen koko kilpailuvideo alta: