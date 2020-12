Kuvataiteilija Eliza Jäppistä naurattaa, kun hän alkaa muistella marraskuun alussa ollutta syntymäpäiväänsä.

Tapahtumat tuntuvat niin käsittämättömiltä, että ne voisivat olla peräisin kliseisestä Hollywood-elokuvasta, valmis ”amerikkalainen unelma”. Paitsi että nämä tapahtuivat suomalaiselle Jäppiselle ja suomalais-englantilaisen bändin Studio Killersin muusikoille.

Jäppisen syntymäpäivänä yhtyeelle ilmoitettiin, että kansainvälinen suuri levy-yhtiö haluaisi tehdä levytyssopimuksen Studio Killersin kanssa. Muutamaa viikkoa myöhemmin julkistettiin Studio Killersin ja yhdysvaltalaisen Atlantic Recordsin sopimus.

On poikkeuksellista musiikkibisneksessä, että iso yhtiö ottaa itse yhteyttä muusikkoon ja tarjoaa tälle sopimusta. Lähtökohtaisesti yhtyeet ja artistit tekevät kaikkensa päästäkseen esimerkiksi levy-yhtiön showcase-keikoille ja sitä kautta mahdollisesti neuvottelemaan sopimuksesta.

Vieläkin poikkeuksellisempaa on, että muutaman päivän sisällä tarjouksia tekee usea levy-yhtiö.

”Semmoista ei tapahdu koskaan. Silloin tiesimme bändin kanssa, että nyt kyse on jostain todella erityisestä”, Jäppinen kertoo videopuhelun välityksellä.

Eliza Jäppinen­

Vuonna 2011 perustettu Studio Killers on tuntunut välillä kadonneen lähes kokonaan. Jäppinen ei arkaile myöntää, että koko projektin lopettaminen on ollut bändin vakavassa harkinnassa.

Esikoissingle Ode to the Bouncer oli kohtuullinen hitti muun muassa Suomessa, Tanskassa ja Hollannissa. Se soi myös Britannian ja Yhdysvaltojen tanssilistoilla. Seuraava isompi kappale oli Jenny, joka nousi Suomessa singlelistan kakkoseksi ja käväisi myös Yhdysvalloissa elektronisten kappaleiden listan kärkikymmenikössä.

Sen jälkeen on ollut hiljaisempaa. Vuonna 2014 yhtye teki festarikeikat Ruisrockissa ja Ilosaarirockissa, mutta 2010-luvun puolivälin jälkeen yhtye hävisi valtavirtajulkisuudesta. Vuonna 2018 julkaistiin kaksi uutta singleä, mutta niiden keräämä huomio jäi vähäiseksi.

Kesällä 2019 yhtyeen jäsenet alkoivat miettiä, onko Studio Killersillä vielä tulevaisuutta. Yhtye oli keskittynyt alun musiikkipainotteisen vaiheen jälkeen animaatiosarjan suunnitteluun losangelesilaisen studion kanssa, mutta yhteistyö ei kantanut toivottua hedelmää.

Lopulta yhtye julkisti kansainvälisen joukkorahoituskampanjan tavoitteenaan kerätä rahaa bändin hahmoihin perustuvaa animaatiosarjaa ja peliä varten. Tavoite onnistui: yhtye keräsi kampanjalla noin 140 000 euroa.

”Se oli viimeinen toivomme. Ajattelimme, että jos tämä ei toimi, annamme olla. Studio Killers on vienyt paljon aikaamme, ja kaikkien pitää saada palkkaa ja laskut maksettua”, Jäppinen kertoo.

Sitten kaikki suunnitelmat menivät uusiksi. Jennystä tuli tänä syksynä Tiktok-hitti.

Studio Killers esiintyi kesällä 2014 Ruisrockissa.­

Tiktokin vaikutuksesta musiikkibisnekseen on kirjoitettu viime aikoina lukuisia juttuja. Nuorten keskuudessa pari vuotta sitten jättihitiksi noussut kiinalainen videosovellus pohjautuu nimenomaan videoiden yhteyteen lisättyyn musiikkiin.

Useimmissa Tiktok-videoissa on kyse videon ja musiikin yhdistelmästä: esimerkiksi tanssihaasteista ja lipsynkkauksesta.

Levy-yhtiöissä Tiktokin merkitys hittikappaleiden syntymiseen on tiedostettu jo hyvän aikaa. Kuuluisin esimerkki on Lil Nas X -räppärin kappale Old Town Road, josta tuli Tiktok-tanssihaasteiden ansiosta yksi vuoden 2019 isoimmista kappaleista. Se vietti Yhdysvaltojen Billboard-listan kärjessä kauemmin kuin mikään muu sitä ennen ja voitti kaksi Grammy-palkintoa.

Tänä vuonna Tiktok-hittejä on ollut useita. Muun muassa Megan Thee Stallionin kappale Savage ja Doja Catin biisi Say So ovat hyötyneet paljon Tiktok-suosiosta.

Artistit ovat alkaneet myös tehdä kappaleita, joilla selvästi pyritään kalastelemaan Tiktok-menestystä. Sellainen on esimerkiksi kanadalaisartisti Draken Toosie Slide, jonka kertosäe on valmis Tiktok-tutoriaali. Suomessa Vain elämää -kaudella nähtiin Stigin versio Kuningaskobra-kappaleesta, johon oli kehitelty Tiktok-henkinen humoristinen tanssi.

Tiktok ei nosta esille vain uusia kappaleita. Syksyllä Fleetwood Macin vuonna 1977 julkaisema Dreams kolminkertaisti myyntinsä. Syy on jälleen sama: Tiktokissa lähti leviämään kymmeniä miljoonia katselukertoja kerännyt viraalivideo, jossa soi klassikkoyhtyeen kappale.

Studio Killersin kappale Jenny ei ole kymmeniä vuosia vanha, mutta sille on käynyt nyt hieman samoin kuin Fleetwood Macin Dreams-kappaleelle. Samalla siitä on tullut ensimmäinen suomalainen kansainvälinen Tiktok-hitti.

Yli seitsemän vuotta julkaisunsa jälkeen biisi on saanut Tiktokin ansiosta uuden elämän ja nostanut yhtyeen kuumaksi nimeksi, jonka kanssa kansainväliset levy-yhtiöt haluavat tehdä yhteistyötä.

Kappaleen saama yllättävä uusi suosio nosti Jennyn muun muassa Spotifyssa kansainvälisen viraalilistan kärkikymmenikköön, jossa se on pysytellyt jo neljä viikkoa putkeen. Lisäksi Jenny nousi parhaimmillaan Spotifyn maailmanlaajuisen top 200 -listan sadan eniten kuunnellun kappaleen joukkoon.

Huippupäivänä Jennyllä oli noin 950 000 kuuntelua. Edelleen sitä kuunnellaan Spotifyssa satojatuhansia kertoja päivittäin. Kappale on noussut listoille Suomen lisäksi Pohjoismaissa, Baltiassa, Irlannissa, Saksassa, Britanniassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Suomessa myös radiokanavat ovat ottaneet sen takaisin soittolistoilleen.

Suosion kasvun hahmottaa sillä, että lokakuun alussa Jennyä kuunneltiin yhdessä päivässä maailmanlaajuisesti 35 000 kertaa. Joulukuun alussa sama lukema oli 850 000.

Yhteensä Jennyllä on nyt Spotifyssa jo yli 52 miljoonaa kuuntelukertaa, mikä alkaa olla suomalaisen yhtyeen kappaleelle harvinainen lukema. Levy-yhtiössä toivotaan, että luvut nousevat yhä, kun joulukappaleet poistuvat Spotifyn kärkisijoilta.

Aivan tarkkaa ajankohtaa Jennyn Tiktok-suosion alkamiselle on vaikea paikallistaa. Eliza Jäppinen kertoo, että bändin jäsenet olivat kiinnittäneet jonkinlaiseen poikkeavaan somesuosioon huomiota juuri ennen levy-yhtiöiden yhteydenottoa.

Suomessa Studio Killersiä edustaa Warner Music. Kansainvälisestä repertuaarista vastaava markkinointipäällikkö Karoliina Kanerva kertoo, että myös levy-yhtiössä herättiin Jenny-kappaleen suosioon vasta samoihin aikoihin, kun yhtye kertoi siitä heille. Syy oli se, että Jennyn suosio ei räjähtänyt Tiktokissa käsiin hetkessä, vaan se ennemmin alkoi kehittyä sovelluksen vaihtoehtoyhteisöissä vähitellen.

Jennyn suosio on saanut alkunsa Tiktokin animeyhteisöistä, joista se levisi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöyhteisöihin. Syksyllä Tiktokissa alkoivat levitä videot, jossa naiset tunnustivat Jenny-kappaleen lyriikoita käyttävällä videolla todelliset tunteensa parhaalle ystävälleen.

Tiktokissa alkoi levitä kappaleen kertosäkeestä otettu aihetunniste #Ruinourfriendship, jolla merkittyjä videoita on nyt katsottu palvelussa jo yli 120 miljoonaa kertaa. Viime päivinä myös kappaleen virallinen nimi on Spotifyssa muutettu muotoon Jenny (I Wanna Ruin Our Friendship).

Aluksi varsin syvällisiäkin merkityksiä sisältäneet videot saivat vähitellen seurakseen myös tavallisempia Tiktok-videoita, kun Jenny-kappaletta hyödyntäneet videot levisivät tarpeeksi laajalle. Nyt Jenny-kappaleesta löytyy Tiktokista tanssihaasteita, lipsynkkausta ja kaikenlaisia tunnelmavideoita, joiden taustalla kappale soi.

Bändinä Studio Killers ei ole tyypillinen. Kommentit yhtyeen puolesta antaa kuvataiteilija Jäppinen, koska hän on ainut yhtyeeseen liitetty henkilö, joka on koskaan puhunut Studio Killersin puolesta omalla nimellään.

Studio Killers on virtuaaliyhtye, jonka päähahmo on Cherry-niminen naispiirroshahmo.

Jäppinen oli luonut kehopositiivista kuvastoa edustavan Cherry-hahmon jo ennen kuin Studio Killers oli tehnyt yhtään kappaletta. Kun hän kuuli Ode to the Bouncer -kappaleen, bändin jäsenten kanssa syntyi idea siitä, että Cherry olisi bändin keulahahmo. Sen jälkeen Jäppinen piirsi myös bändin muut hahmot Goldie Foxxin ja Dyna Minkin.

Ilmeisin vertailukohta on 1990-luvun lopussa perustettu englantilainen virtuaaliyhtye Gorillaz. Jäppinen kertoo, että alkuaikoina yhtyeelle oli tärkeää pyrkiä olemaan erilainen kuin Gorillaz, jottei heitä aina vertailtaisi keskenään.

”Nyt ajattelen, ettei samankaltaisuus haittaa. Maailmassa voisi hyvin olla enemmänkin virtuaaliyhtyeitä. Nykyisin myös tekniikka on paljon kehittyneempää niin, että siihen on enemmän mahdollisuuksia”, Jäppinen sanoo.

Yhtye ei ole koskaan paljastanut virallisesti, ketkä ovat muusikot bändin hahmojen taustalla. Yleinen toteamus on kuitenkin se, että laulaja Cherryn ääni kuulostaa aivan The Crash -yhtyeestä tunnetulta Teemu Brunilalta. Brunila ei ole aihetta koskaan kommentoinut, mihin on vaikuttanut se, että kansainvälisesti arvostetun tuottajan uraa tekevä muusikko vetäytyi vuosikausiksi julkisuudesta kokonaan.

Tänä syksynä hän antoi HS:lle ja parille muulle suomalaismedialle haastattelun. YleX:n haastattelussa Brunilalta kysyttiin kommenttia Studio Killersistä, mutta vastaus jäi saamatta.

”Nyt mä en kuullut, mitä sä kysyit. Haloo? Ootko sä vielä siellä? Ai et ole. Jaaha. Mä painan ’leave’...” Brunila sanoi, kun Studio Killers otettiin puheeksi.

Eliza Jäppisen yhteys sen sijaan toimii moitteetta, kun hän kertoo yhtyeen jäsenten olevan innoissaan tulevaisuudesta. Animaatiosarjan pilottijakso ja mobiilipeli on tarkoitus julkaista keväällä, ja uutta musiikkia on jälleen työn alla. Tällä hetkellä tarkat aikataulut ovat vielä auki, koska uusi sopimus Atlantic Recordsin kanssa on vasta allekirjoitettu.

”Voin kertoa enemmän, kun tiedämme, mitä tämä kaikki tarkoittaa”, Jäppinen sanoo.

Warner Musicin Kanerva toivoo, että Jennyn suosio tarkoittaa suuria asioita yhtyeelle. Hän muistuttaa, että yhtyeellä on ollut menestystä aikaisemminkin Suomen ulkopuolella, mikä helpottaa uutta alkua.

”Ehkä nyt maailmalla ollaan valmiimpia uuteen virtuaalibändiin”, Kanerva sanoo.