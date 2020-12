Kirjallisuus

Werner Söderström Osakeyhtiöön kuuluvat ennestään WSOY, Tammi, Johnny Kniga, Bazar, Readme.fi ja Kosmos. Myös uudet tulokkaat jatkavat itsenäisinä yksikköinä.

Ruotsalaisen Bonnier-konsernin omistama Werner Söderström Osakeyhtiö jatkaa kasvuaan yritysostojen kautta. Nyt sen suojiin siirtyvät yleiskustantamot Minerva ja Docendo, jonka yhteydessä toimii myös rikoskirjallisuuteen erikoistunut CrimeTime.

Yhteensä kyseiset kolme kustantamoa julkaisevat vuodessa noin 150 kirjaa. Ne työllistävät vakituisesti 14 henkilöä sekä freelancer-pohjalta kymmeniä kustannusalan ammattilaisia. Harri Simola jatkaa Docendon ja Outi Karemaa Minervan vetäjänä.

Werner Söderström Osakeyhtiön toimitusjohtaja Timo Julkunen.­

”Saamme paljon hyvää ja samalla kannattavan lisän kasvavaan kustannus perheeseemme”, Werner Söderström Osakeyhtiön toimitusjohtaja Timo Julkunen perustelee ”pitkään hierottua” kauppaa. ”Saamme myös mittavat synergiaedut laajentuneen organisaation kautta käyttöömme.”

Julkusen johtamaan yhtiöön kuuluvat ennestään WSOY, Tammi, Johnny Kniga, Bazar, Readme.fi ja Kosmos.

”Kuten aiemmissakin yrityskaupoissa, myös nyt tulokkaat jatkavat itsenäisinä yksikköinä”, Julkunen sanoo. ”Pystymme tarjoamaan heille kokoamme ja konettamme.”

Hän tarkoittaa niin markkinointia, äänikirja- ja printtituotantoa, myyntiä kuin kustantamisen tukitoimintojakin eli hallintoa.

”Saamme kasvua ja sitä kautta pystymme monipuolistamaan kirjallista kenttää”, Julkunen kertoo.

Heti voimaan astuvan kaupan myötä koronavuotena poikkeuksellisen hyvin menestynyt kirjankustannusala jakaantuu entistä voimakkaammin kahteen leiriin.

Markkinajohtaja Otavaan kuuluvat nykyisin myös Like, Karisto, F-Kustannus, Moreeni, Nemo ja Finnlectura. Aiemmin syksyllä osaksi Otavaa siirtyi Atena.

Viime vuosina kyseiset kaksi alan suurinta toimijaa ovat tehneet yritysostoja ikään kuin kilpaa, vuorotellen. Ei ole syytä olettaa, että uusjako pysähtyy tähän.

Kovin montaa yksityisessä omistuksessa olevaa yleiskustantamoa ei tosin enää jää jäljelle. Suurimmat niistä ovat Teos, Siltala ja Into.

Ehkä eniten painetta keskittymiseen isoiksi ryppäiksi kustannusalalla on aiheuttanut kansainvälisten suoratoistopalvelujen työntyminen Suomen rajallisille markkinoille.

Perinteinen Gummerus siirtyi syyskuussa 2019 ruotsalaisen suoratoistopalvelu Storytelin omistukseen.

”Docendo on toiminut 30 vuotta kirjankustantajana ja laajentanut ohjelmaansa markkinan muuttuessa”, Harri Simola luonnehtii. ”Viimeksi kaksi vuotta sitten Docendo ryhtyi kustantamaan CrimeTime-osuuskunnan dekkareita. Nyt pääsemme keskittymään kustantamiseen omilla vahvuusalueillamme.”

Docendon toimisto pysyy Jyväskylässä. Minerva ja CrimeTime jatkavat toimintaansa nykyisissä toimipisteissä Helsingissä.

CrimeTimen Jouni Tervo mainitsee sen, että ”kaupan myötä dekkareiden julkaisuun ja kirjailijoiden tukemiseen saadaan lisää voimaa”.

Minervan Outi Karemaan mukaan ”laaja kotimaisen ja käännetyn tieto- ja kaunokirjallisuuden, lastenkirjojen ja tilausjulkaisujen ohjelma saa uusia mahdollisuuksia”.

Julkunen tähdentää, että yritysostot eivät ole ainoa kasvun tapa.

”Mutta ei oikein ole syytä jättää käyttämättä sitä, jos siihen on mahdollisuus”, hän sanoo.

Julkusen mukaan ”orgaaninen kasvu on viimeiset kolme vuotta ollut hyvää perinteisellä WSOY–Tammi-akselillakin, viimeisen vuoden aikana myös paperikirjan osalta”.

Hän ei usko, että painettu kirja olisi katoamassa mihinkään.

”Kyllä ihmiset haluavat niitä jatkossakin”, Julkunen sanoo. ”Enemmän on kysymys siitä, miten paljon Suomessa on kymmenen vuoden kuluttua paperikirjojen jakeluteitä. Verkkokauppa kasvaa. On haastavaa ennustaa, mikä on kirjakauppojen tulevaisuus.”