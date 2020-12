Laulaja Isac Elliot on ylpeä teinitähden urastaan, mutta nyt sen aika on ohi. Ensi vuonna ilmestyvät kappaleet ovat henkilökohtaisia.

Tapaamisessa aika mateli. Isac Elliot katseli ulos ikkunasta ja kuunteli, kun hänen opettaja- ja muusikkoisänsä keskusteli levy-yhtiön ihmisten kanssa.

Aikuisten puhetta ja sopimuskieltä. Isac Elliot ei ymmärtänyt mitään. Tylsää.

Kun muut vihdoin vaikenivat, hän kysyi, voisiko laulaa. Ja niin Isac Elliot esitti hymyilevälle levy-yhtiön edustajalle Justin Bieberin Babyn. Jo aiemmin demoja kuullut ja 11-vuotiaasta pojasta kiinnostunut Sony Music halusi tehdä sopimuksen.

Espoon Suvisaaristossa vihmoo vettä. Svartholmantien varrelta löytyy suurin piirtein kaikkea mummonmökistä moderniin palatsiin.

Yhden huvilan sivuovella seisoo pitkä huppupäinen hahmo energiajuomatölkin kanssa.

”Lopetimme säveltämisen aamuneljältä enkä ehtinyt siivota, joten mennään saunamökille”, Isac Elliot sanoo ja ohjaa rantaan.

Koko joulua edeltävän viikon käynnissä on ollut biisileiri kansainvälisen tuottajatiimin kanssa. Tilat eivät ole Isac Elliotin perheen, vaan kuuluvat perhetutulle. Isac Elliot tuo espresson ja istuu alas. Intensiivinen sessio on lopuillaan, mutta hän on intoa täynnä. Pari vuotta kestänyt stressi oman äänen löytymisestä on on helpottanut.

”Pienenä tein niin kuin levy-yhtiö sanoi ja esitin muiden tekemiä biisejä. Silloin en tiennyt mistään mitään enkä edes kunnolla muista aikoja ennen artistina olemista”, Isac Elliot kertoo.

”Vähitellen halusin ottaa vastuuta ja olla mukana tekemässä kappaleita, koska rakastan musiikkia ja haluan kertoa omia tarinoita. Tällä kirjoittaporukalla oikea soundi on löytynyt ja suuri paino putosi harteiltani.”

Lapsuudessa Isac Elliotin suurimpiin suosikkeihin kuului The Rasmus. Ensimmäiselle luokalle hän asteli ylpeästi Lauri Ylönen -pinssi rinnassa.

Toinen tärkeä yhtye oli My Chemical Romance. Perheen mökillä Elliot keräsi maasta käpyjä euron ämpäripalkalla saadakseen lempibändinsä asun, joka maksoi sata euroa.

”Luovutin 20 ämpärin jälkeen ja vaate jäi saamatta. Diili oli diili. Julisteitakaan en saanut seinälle, koska jaoin huoneen siskoni kanssa”, hän nauraa.

Koulussa Isac Elliot oli mukana joulunäytelmässä ja pääsi laulamaan, koska laulavista pojista ei ollut tunkua. Musiikin opettaja soitti vanhemmille ja suositteli Cantores Minores -kuoroa.

”Mietin voinko mennä kuoroon, kun kaikki kaverit ja minäkin pelasimme lätkää.”

Kuoroon Isac Elliot kuitenkin meni melkein kolmeksi vuodeksi. Hän eteni nopeasti ja lauloi mukana kirkoissa. Kova harjoittelu ja esiintymiset opettivat valtavasti, mutta kokemus ei ollut vain hyvä, sillä häntä kiusattiin suomenruotsalaisuuden takia. Jotain muuta piti keksiä.

9-vuotiaana Isac Elliot lauloi kotona Travie McCoyn ja Bruno Marsin Billionaire-kappaletta. Isä kuvasi sen ja latasi videon YouTubeen.

Pian Svenska Teaternista otettiin yhteyttä ja Isac Elliot päätyi mukaan kolmeen projektiin.

Viimeisin niistä oli entisten Abba-jäsenten Björn Ulvaeuksen ja Benny Anderssonin musikaali ja suurtuotanto Kristina Från Duvemåla, joka sai ensi-iltansa Helsingissä 2012.

Ulvaeus ja Andersson kävivät opettamassa lapsia esitystä varten.

”Äidille se oli iso asia. Hän otti jännittyneenä kuvan minusta esiintymisvaatteissa Bennyn ja Björnin kanssa. Itse olin silloin nähnyt Mamma Mia! -leffan, mutta Abba ei sanonut mitään. Tänä päivänä arvostan heidän musiikkiaan suuresti.”

Sen jälkeen teatterilavat saivat kuitenkin jäädä. Isac Elliot oli äänittänyt isänsä ystävän studiolla demoja, jotka lähetettiin levy-yhtiöihin – ja pian hän lauloi Bieberin Babya Sonyn edustajalle.

”Olen miettinyt, miltä elämäni näyttäisi, jos en olisi silloin laulanut. Olisinko kiinnostanut heitä? Jokainen pieni asia vaikuttaa, ja nyt olen saanut tehdä töitä huipputyyppien kanssa.”

Koko teini-iän kestänyt huomio ja seurattuna oleminen Suomessa ja Euroopassa on tuntunut myös raskaalta. Eikä paine lopu siihen, kun kävelee pois lavalta tai studiolta.

”Tavoitteeni ja muiden odotukset ovat niin korkealla, että kaikki tuntuu vähän pettymykseltä. Olen päässyt musiikin NHL:ään ja loppu on minun varassani”, Isac Elliot sanoo.

”Olen kova stressaamaan ja ylikelailemaan. Se on varmasti paras ja pahin puoleni.”

2019 hän aloitti artistina Universalin alaisuudessa toimivassa Island Recordsissa. Syksyllä levy-yhtiö esitteli Saksassa toisilleen Isac Elliotin ja tuottajatiimi Hitimpulsen, joka on vastannut Alman hiteistä. Mukaan saatiin myös Ed Sheeranille kappaleita kirjoittanut Alex Stacey.

Kirjoittaminen yhdessä toimi ja kappaleita on nyt tehty lisää Suvisaaristossa. Mukana on myös suomalainen tuottajaduo Jaron&Istala. Uusi tyyli on nimeltään bedroom pop.

Myös koronan pakottama keikkatauko on auttanut Isac Elliotia miettimään, mitä hän musiikiltaan haluaa. Rentouttavin tekijä oli silti oikeiden ihmisten löytyminen.

”Yhteistyö syntyi kuin luonnostaan. Ja heti kun itse lopetin etsimisen ja mailan puristamisen, oma juttu löytyi.”