Oma maa -elokuvan naispäähenkilöistä, sitkeästä ja omapäisestä Annista, on vaikka mihin.

Oma maa ★★★

Suomi 2018

TV1 la 26.12. klo 20.55 ja Yle Areena (K7)

Maaseutu-Suomi ei ole ollut elokuvantekijöiden suurimpana intohimona enää aikoihin, mutta vuosituhannen vaihteessa oli toisin. Se hehkui nostalgisena näyttämönä etenkin Markku Pölösen Pohjois-Karjalaan sijoittuvissa elokuvissa. Esikoispitkää Onnen maata (1993) seurasi Kivenpyörittäjän kylä (1995), Kuningasjätkä (1998), Emmauksen tiellä (2001), Koirankynnen leikkaaja (2004) ja Lieksa! (2007).

Välillä Pölönen poikkesi omalaatuisen rockelämäkerran puolelle elokuvassa Badding (2000), mutta maalaisidylli oli siinäkin tärkeässä osassa.

Ralliraita-komedian (2009) jälkeen vierähti lähes kymmenen vuotta ennen seuraavaa pitkää elokuvaa. Sinä aikana Pölönen kärsi muun muassa talousongelmista ja hänen tuotantoyhtiönsä teki konkurssin.

Kuivan kauden katkaisi jälleenrakennusvuosien 1945–1952 Pohjois-Karjalaan sijoittuva Oma maa (2018).

Kaikesta päätellen aihe ja Pölösen kädenjälki puhuttelivat suomalaisia edelleen, sillä se oli ensi-iltavuotensa toiseksi katsotuin kotimainen elokuva.

Tarinassa kaksi sodan haavoittamaa ihmiskohtaloa kietoutuu yhteen. Menestyvää leipomo­yritystä luotsaavan perheen tytär Anni (Oona Airola) menettää sodassa veljensä Aarnen. Samassa venäläisten väijytyksessä haavoittuu myös Veikko (Konsta Laakso). Nuoret tutustuvat toisiinsa, ja pian heidän välillään jo kipinöi. Kiintymystä lujittaa niin ikään sodassa palvellut suomenhevostamma Liinu (Usva), josta tulee symboli risukossa ja umpihangessa tarpoville sitkeille jälleenrakentajille.

Anni on johtanut perheen leipomoa sotavuosien ajan ja on tarpeeksi kova luu pistääkseen kampoihin vanhemmilleen (Antti Virmavirta ja Marjaana Maijala), joiden silmissä sulhasehdokas ei tietenkään ole tyttärelle tarpeeksi hyvä. Poikahan on tyhjätasku ja vielä invalidi.

Mutta huumorilla elämään suhtautuva Veikko on jo vienyt Annin sydämen, eivätkä siihen auta isän kovistelut tai äidin halveksunta. Nuoripari pakkaa vähät kamppeensa ja lähtee korpeen raivaamaan itselleen maa­tilaa. He saavat niin sanotun kylmän tilan, kaistaleen maata, johon on omin käsin tehtävä mökki ja peltomaa – oma onni.

Tietäen Pölösen viehtymyksen maaseuturomantiikkaa ja kansanomaisuutta kohtaan Oman maan uudisraivaajatarina saa pidättämään hengitystä. Ettei nyt vaan eteen marssitettaisi tuttu kavalkadi riuskoja ja punaposkisia maalaistyttöjä, jääräpäisiä nuoria miehiä ja salaviisaita vanhojaisäntiä ja -emäntiä.

Aavistus osoittautuu osin ­oikeaksi, mutta ei onneksi ihan.

Oma maa on isoin vedoin tehty melodraama sitkeistä ja työte­liäistä ihmisistä, joiden hartiavoimin Suomi sotavuosien jälkeen nousi hitaasti jaloilleen. Tarina on tuttu ja vaalittu, mutta Pölönen kertoo sen vetävästi.

Pölönen käsikirjoitti elokuvaa yhdessä kahden monilahjakkuuden, sivuroolissa vilahtavan kirjailijan Antti Heikkisen ja muusikko Paula Vesalan, kanssa. Dialogi ei juuri kangistu vaan on enimmäkseen jouhevaa ja eläväistä. Arkisia letkautuksia heitellään puolin ja toisin.

Pölönen on sanonut halunneensa tehdä suomalaista miestä kuvaavien elokuviensa jälkeen kunniaa suomalaiselle naiselle, ja sen Oma maa tekee.

Airolan Anni on omapäinen sankaritar, josta on paineen alla vaikka mihin. Laakso täydentää pääparia mainiosti.

Myös sivuosissa riittää hyviä hahmoja, kuten naapuritilalla asustavat avuliaat karjalaisevakot (Arto Heikkilä ja Sanna-Kaisa Palo) ja parin onnen tärvelevä aikamiespoika Aatos (Mika Nuojua).