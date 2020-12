Suomalaisessa keskustelussa muiden uskontojen kuin kristinuskon näkökulmasta puhuvat usein tutkijat.

Luulen ymmärtäväni vähän, miltä lääkäreistä tuntuu, kun he katsovat elokuvien ja tv-sarjojen sairaalakohtauksia. Niissä on varmasti kaikenlaisia virheitä, jotka heidän on paras vain ohittaa voidakseen nauttia draamasta.

Olen tottunut ohittamaan yksityiskohdat, kun elokuvissa puhutaan buddha­laisuudesta. Olen hyväksynyt sen, että uskontoani kuvataan yleensä vähintään hassulla tavalla. Buddhalaisuutta on helppo ymmärtää vähän ja paljon helpompi ymmärtää väärin.

Varsinkin vajrayanaa, jota kutsutaan myös tiibetinbuddhalaisuudeksi, tulkitaan usein omituisesti. Se on ihan ymmärrettävää. Käsikirjoittajat löytävät taustatyötä tehdessään vanhoja virheellisiä tulkintoja. Samoja käsityksiä toistetaan myös mediassa ja usein valitettavasti tietokirjallisuudessakin, sukupolvi toisensa jälkeen.

Yleensä vain hymyilen kohte­liaasti. En halua olla nipottaja enkä saarnaaja. Uskonto on luterilaisessa yhteiskunnassa jokaisen oma asia. Kaikelle pitää voida nauraa.

Mutta.

Asetelma on kyllä vähän ongelmallinen.

Suurin ongelma on, että kulttuurissamme on ihan hyväksyttävää puhua toisen ihmisen uskonnosta ulkopuolisena.

Viime vuosien yksi suurimpia julkisen keskustelun murroksia on ollut vähemmistöjen äänien esiintulo. Kollektiivisesti olemme ymmärtäneet, että vähemmistöjen pitää saada puhua itse, omalla äänellään. Etnisten vähemmistöjen ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia omaan ääneensä ja oman itsensä edustamiseen on vaadittu ja niitä on otettu, kuten pitääkin.

Keskustelussa on tehty ylilyöntejäkin, mutta pääosin suunta on ollut tasa-arvoa ja moniäänisyyttä lisäävä. Kukaan avarakatseinen ihminen ei enää ajattelisi esimerkiksi esittävänsä mitä saamelaisuus on kysymättä saamelaisilta tai käyttämättä lähteitä, joissa heitä on kuultu.

Uskonnon suhteen tämä ei tunnu pitävän paikkaansa. Uskonnon kohdalla on edelleen ihan tavallista, että enemmistö puhuu vähemmistöstä.

Se näkyy esimerkiksi tänä syksynä ilmestyneessä kirjassa Henkisyyttä ja mielenrauhaa – Aasian uskonnollisuus länsimaissa (Gaudeamus). Kirjassa joukko suomalaisia teologeja ja uskontotieteilijöitä käsittelee mindfulnessin ja joogan taustaa buddhalaisuudessa ja hindulaisuudessa, sekä sitä miten kristillinen teologia voisi niiden kautta lisätä itseymmärrystään. Kirjan on tarkoitus avata sitä, miten aasialaiset uskonnot ovat vaikuttaneet suomalaiseen hengelliseen elämään. Tarkoitus on hyvä ja tärkeä.

Suurin osa tutkijoista työskentelee Kirkon tutkimuskeskuksessa ja Kirkon lähetystyön keskuksessa.

Kirjassa tarkastellaan suomalaisten jooga- ja meditaatio­harrastusta. Kirja esittelee kyselytutkimusta, jossa on selvitetty joogaajien ja meditoijien käsityksistä hengellisyydestä. He ovat tutkimuksen mukaan vain vähän keskimääräistä uskonnollisempia, mutta selvästi hengellisempiä, tai henkisempiä.

Uskonto ei ole nyt muodissa, oikeastaan päinvastoin. Sen sijaan henkisyys tai hengellisyys, miten sanat nyt ymmärretäänkin, on suosittua. Mindfulness on levinnyt melkein kaikkialle ja jooga on nykyajan lenkkeilyä. Niitä harrastetaan pääasiassa ilman mitään kytköstä buddhalaisuuteen tai hindulaisuuteen.

Kirja muistuttaa lukijaansa ihan oikein siitä, että nämä ovat kuitenkin buddhalaisuudesta ja hindulaisuudesta lainattuja yksittäisiä menetelmiä, jotka on irrotettu niiden alkuperäisestä kontekstista. Tämä henkistyneen hyvinvoinnin kulttuuri on suurin uusi ilmiö uskonnon ja hengellisyyden alueella ja tietysti tärkeä tutkittava.

Kirjan ongelma on siinä, miten ilmiön taustaksi ja kontekstiksi esitellään buddhalaisuutta ja hindulaisuutta. Siinä missä kristinuskoa kirjassa katsotaan sisältäpäin, buddhalaisuutta ja hindulaisuutta katsotaan ulkopuolelta. Käytännössä se tarkoittaa buddhalaisuuden kohdalla tekstien tutkimista. Tulokset ovat ongelmallisia. Esimerkiksi vajrayanasta piirtyy kirjassa omituinen ja virheellinen kuva.

Hyvinvointiharrastuksen ja tekstien akateemisen tutkimuksen välistä puuttuu kokonaan kolmas vaihtoehto – buddhalaista ja hindulaista uskonnollista perinnettä tänä päivänä harjoittavien ihmisten ääni.

Kirkon tutkimuskeskuksen vuonna 2017 julkaisema teos Monien uskontojen ja katsomusten Suomi kertoo, että Suomessa buddhalaisuuden monista erilaisista suuntauksista varsinkin vajrayana- ja zen-ryhmien määrä on kasvanut 2000-luvulla.

Suomen arviolta kymmenestä tuhannesta buddhalaisesta noin yhdeksän tuhatta on taustaltaan thaimaalaisia ja vietnamilaisia, jotka harjoittavat kotimaissaan yleisiä buddhalaisuuden muotoja. Noin tuhannen kantasuomalaisen buddhalaisen joukko harjoittaa sen sijaan pääasiassa vajrayanaa tai zen-buddhalaisuutta.

Vajrayana on täällä pikkuinen vähemmistön vähemmistö, muutaman sadan suomalaisen uskonto. Suomi seuraa tässä vastaavaa kasvua muualla Euroopassa. Yhteensä Euroopassa on arviolta yli miljoona vajrayanan harjoittajaa.

Fiktio on fiktiota. On helppo ohittaa se, jos vaikka buddhalaiseen asuun pukeutunut ihminen puhuu amerikkalaisessa elokuvassa hindulaisia näkemyksiä. Mutta kun kyse on asiatekstistä, suurempi herkkyys, avoimuus ja kuunteleminen olisivat hyvästä. Uskonnon harjoittajilta kysyminen voisi edistää sitä, että vanhat ja virheelliset tulkinnat vähenisivät.

Kyse on siitä, miten tämä suuri ja monimuotoinen uskonto ymmärretään suomalaisessa ja myös laajemmin länsimaisessa keskustelussa.

Kun puhumme nykyisin ­uskonnosta, puhumme yleensä maallistumisesta. Samaan aikaan kun uskontoa pidetään ongelmallisena, jopa epäilyttävänä instituutiona, kasvaa koko ajan henkisyys, jossa ihmisyksilö on suurin henkisen elämän ­auktoriteetti. Jokainen päättää itse, mitä lainaa mistäkin perinteestä.

Käynnissä on maallistumisen lisäksi toinen valtava murros. Buddhalaisuus ja vajrayana yhtenä sen muotona ovat tulossa osaksi länsimaista elämää ja yhteiskuntaa. Elämme vasta tämän pitkän prosessin alkuvaihetta.

Vaikka buddhalaisuudesta kuultiin lännessä jo satoja vuosia sitten ja teosofit 1900-luvun alussa tulkitsivat sitä omintakeisella tavalla, elävä integraatio käynnistyi toden teolla vasta 1960-luvulla. Kun uskonnot, tässä tapauksessa buddhalaisuuden monet eri muodot, tulevat uudelle kulttuurialueelle, niiden olennainen ydin käännetään aina uuden kulttuurin kielelle. Niin se on aina tapahtunut. ”Tiibetinbuddhalaisuuden” lähes kaikki muodot ovat peräisin Intiasta. Siirtymävaihe vei satoja vuosia.

Tällainen myllerrys on tietysti kiehtova tutkimuskohde. Tutkijat ovat kuitenkin tehneet mielestäni turhan hätiköityjä tulkintoja. Jotkut ovat jo kiirehtineet to­teamaan, ettei näiden uskontojen perinteisiä muotoja enää oikeastaan ole. Se mitä me teemme on heidän mielestään jonkin­lainen yhdistelmä erilaisia vanhoja ja uusia virtauksia. Se on virheellinen tulkinta käännös­prosessista.

Jokaisessa uskonnossa on oi­keastaan kaksi uskontoa. On uskonto, joka löytyy teksteistä ja uskonto, jota ihmiset tekevät. Tutkimalla tekstejä ei voi ymmärtää sitä, miten uskontoa harjoitetaan. On puhuttava elävien ihmisten kanssa, jotka harjoittavat elävää, suullisesti vuosisatojen ajan välitettyä perinnettä.

Kirjakeskeisyys voi liittyä kristinuskoon, jonka vaikutus näkyy vahvasti kulttuurissamme. Oli suhteemme kristinuskoon mikä tahansa, olemme kulttuurissamme omaksuneet sen näkemyksiä esimerkiksi synnistä ja totuu­desta.

Yksi omaksumistamme kristillisistä käsityksistä on ylipäänsä ajatus siitä, että uskontoon kuuluu pyhä teksti. Tämä ajatus ei kuitenkaan päde buddhalaisuuteen. Ei ole mitään yhtä tekstiä, jota eri buddhalaiset perinteet pitäisivät pyhänä, eikä teksteillä ylipäätään ole samanlaista roolia kuin kirjauskonnoissa.

Buddhalaisuuden lukuisat eri muodot ovat hyvin erilaisia. Niillä on omat historiansa ja omat harjoituksensa, jotka voivat joskus näyttää keskenään ristiriitaisilta. Se johtuu siitä, että ne eivät ole ilmauksia totuudesta, vaan erilaisille ihmisille sopivia menetelmiä totuuden oivaltamiseen.

Tällainen käsitys uskonnosta eroaa hyvin paljon siitä, mihin olemme tottuneet. Sen ymmärtäminen sekä kristinuskoon ja kulttuuriimme liittyvistä ehdollistumista irti päästäminen vie aikaa.

Siitä buddhalaisuudessa on kuitenkin kyse. Sen motivaatio ei ole oma hyvinvointi, vaan myötätunto ja hyväsydämisyys toisia kohtaan. Oma hyvinvointi tulee siinä sivussa.

Se on on koko elämän mittainen tie, jonka varrella oppii kyllä nauramaan, ennen kaikkea itselleen.