Musiikkiviihdetarjonnan uusin tulokas on ranskalaisformaattiin perustuva Laulu rakkaudelle.

Suurten viihdeohjelmien ainekset ovat tuttuja: musiikki, tarinat ja tunteet. Laulu rakkaudelle pakkaa ne yllätysten muotoon.

Viiden jakson aikana kolmisenkymmentä julkisuuden henkilöä astuu vuorotellen lavalle tietämättä, kuka heidät aikoo yllättää. Yllätys on laulu, jonka esittäjinä voivat olla läheiset tai toiset julkimot. Ensimmäisessä jaksossa esimerkiksi Suvi Teräsniska laulaa ihailemalleen näyttelijälle Martti Suosalolle, jonka poika Iivari Suosalo soittaa taustabändissä rumpuja.

Yllätettäväksi saapuu myös Reino Nordin. Hermostunut laulaja kertoo juontaja Marja Hintikalle, että yleensä saadessaan kutsun televisioon hän vaatii ”saada tietää, mitä tapahtuu”.

Hintikalle tilanne on tuttu. ”Nämä ihmiset on tottuneet olemaan niitä, joilla on kaikki kontrolli ja koko show hallussa siellä lavalla. Nyt ne on ihmeissään kuin peurat ajovaloissa.”

Yllätettäviä ei ollut kuitenkaan vaikea saada mukaan. ”Meillä on tuotannossa semmoinen salainen ase kuin musiikkituottaja Leri Leskinen. Hän on laadun tae.”

Leskinen tunnetaan muun muassa Vain elämää -sarjan bändiliiderinä.

Laulu rakkaudelle pohjaa ranskalaiseen formaattiin La Chanson Secrète. Ohjelma on ollut kotimaassaan hitti, ja se on myyty myös muun muassa Britanniaan ja Saksaan. Toiveissa on ehkä The Voice- ja Tanssii tähtien kanssa -formaattien kaltainen menestystarina.

Laulu rakkaudelle on korona-ajan karsittu versio suuresta estradiviihteestä. Live-yleisöä näkyy vain niukasti – sekin kasvomaskit päällä –, eivätkä ensimmäisen jakson esitykset vaadi jättiorkesteria taustalleen.

Intiimi tunnelma toimii kuitenkin show’n eduksi. ”Siinä on ytimessä kahden ihmisen välinen kohtaaminen, vaikka tehdäänkin isoa. Minä koen, että siinä on se juju”, Hintikka sanoo.

Ensimmäisiä kuvauspäiviä seuranneet ranskalaisformaatin edustajat olivat hänen mukaansa tyytyväisiä lopputulokseen.

Jos ohjelman tarinat ja laulut ovat henkilökohtaisia, tunteet ovat universaaleja. Herkullisimpia niistä on jännittyneisyys, kun yllätettävä istuu yksin yleisön ympäröimänä ja odottaen.

”Se, mitä ne alkoi höpötellä sinä tilanteessa, oli itsessään todella kiinnostavaa, että mitä sieltä alitajunnasta lähtee pulppuamaan”, Hintikka kertoo.

Esitysten aikana pääosassa ovat sen sijaan kyyneleet, joiden määrää suomalainen tapakulttuuri ei enää suitsi. Juontaja joutui omia tunnereaktioitaan kuvauksissa kuitenkin hillitsemään.

”Kyllä juontajakin saa liikuttua, mutta en mä voi siinä mihinkään huutoitkuun räjähtää”, Hintikka sanoo.

”Mä usein itken ne tunteet ulos tuotantojen jälkeen.”

Laulu rakkaudelle: Secret Song Suomi, MTV3 pe 25.12. klo 20.00 ja Mtv-palvelu.