Kirjailija Agatha Christien hankala, mutta romanttiseksi kääntynyt elämänvaihe olisi tarjonnut eväät paljon parempaan.

Agatha ja Ishtarin kirous ★★

Agatha and the Curse of Ishtar, Britannia 2019

TV1 klo 18.45 ja Areena (K7)

Agatha Christien (1890–1976) kuolemasta oli kulunut vain muutama vuosi, kun hänet nähtiin roolihenkilönä fiktioelokuvassa. Michael Aptedin löyhä­otteinen jännitysdraama Agatha (1979), jossa nimiosan näytteli Vanessa Redgrave, kertoi menestyskirjailijan 11 päivää kestäneestä katoamisesta vuonna 1926.

Tosielämässäkin laajaa huomiota herättänyt katoaminen johtui aviomies Archibald Christien ilmoituksesta, että hän oli rakastunut toiseen naiseen ja halusi erota.

Samaan välirikkoon kytkeytyy myös tv-jännityskomedia Agatha ja Ishtarin kirous, jonka Sam Yates on ohjannut ensimmäisenä pitkänä elokuvanaan.

Vuonna 1928 Christien pariskunnan avioero saa lainvoiman. 38-vuotias Agatha (Lyndsey Marshal) lähtee yksin matkalle Irakiin.

Ennen Christien saapumista entiseen Mesopotamiaan yhdeltä sen arkeologisista kaivauspaikoista löytyy kuolemaa tekevä mies. Tämä lausuu viimeisenä sananaan ”Ishtar” nuorelle arkeologille Max Mallowanille (Jonah Hauer-King).

Oikeassa elämässä Mallowanista tuli Christien toinen aviomies. Tieto lisää jonkin verran mielenkiintoa sangen mitään­sanomattomaan heppuun.

Parin keskinäiseen sanailuun on ilmeisesti haettu vanhan hyvän ajan komedioiden otetta, mutta vaikutelma on enimmäkseen töykeä. Tätäkin huonommin tunnelmaan sopivat kömpelöt seksiaiheiset vitsit, joiden oletettavasti pitäisi naurattaa siksi, että Christie rajasi seksin visusti romaaniensa ulkopuolelle.

Eloa juoneen tulee, kun Christien ja Mallowanin isäntäpariskunnan lemmikkiapina löytyy kuolleena. Kun eläintä aletaan tutkia, juonessa epäonnistutaan uudella tavalla.

Christie, joka oikeasti hallitsi kemian perusteet hyvin työskenneltyään sairaalan apteekissa, pyytää ulkopuolista apua apinan myrkkyanalyysiin. Tämä vielä käy, mutta elokuvan Christie ei tunne edes nyrkkisääntöä ”Ensin vesi sitten happo, muuten tulee sormeen rakko”. Veden kaataminen rikkihappoon ei elokuvassa aiheuta pärskähdysreaktiota.

Sisällön ja sävyn poskellaan oloa ei voi kuin harmitella. Christien kyseinen elämänvaihe on kuin tehty elokuvan pohjaksi, koska rakastuessaan uuteen aviomieheensä Christie rakastui myös arkeologiaan.

Varmasti näihin tarinaelementteihin olisi voinut nivoa koomisen murhamysteerinkin – jos joku Christien tasoinen olisi sommitellut sen. Nyt sählääminen syrjäyttää jännityksen.

TV1 esittää 3. tammikuuta tuoreimman Agatha Christien salapoliisina esittävän elokuvan Agatha ja keskiyön murhat (2020), jossa pääosaa näyttelee Helen Baxendale.

Senkin on käsikirjoittanut Tom Dalton, samoin kuin viime vuonna nähdyn Agathan arvoituksen (2018), jossa kirjailijaa esitti Ruth Bradley.