Deadline-kuunnelmassa parasta on jatkuva tasapainottelu kauhun ja komiikan rajapinnalla

Deadline on poikkeusajan kuunnelmatuotanto: näyttelijät eivät tavanneet toisiaan lainkaan, vaan tarina äänitettiin yhtä aikaa Tampereella, Helsingissä ja Espanjan Fuengirolassa.

Alina Tomnikov on Deadline-kuunnelman pääosassa.­

Kuunnelmassa fantasiamaailma voidaan rakentaa studiossa, toisin kuin vaikka televisiofik­tiossa, jossa kaikki henkilöt pitää saada kuvauksiin haluttuun ympäristöön.

Koronatilanteessa tätä on hyödynnetty yllättävän vähän, mutta nyt tulee ensimmäinen poikkeusajan radiotuotanto. Näyttelijät eivät ole tavanneet lainkaan toisiaan, vaan tarinaa on äänitetty yhtä aikaa Tampereella, Helsingissä ja Espanjan Fuengirolassa – vaikka kuunnelman tapahtumapaikka on Lapin erämaassa.

Pekka Karjalaisen kirjoittama jännäri on tähän toteutukseen ihanteellinen, sillä se koostuu lähinnä päähenkilön sisäisestä monologista sekä puhelinkeskusteluista.

Nuori dekkarikirjailija Kiira (uskottava Alina Tomnikov) vetäytyy syrjäiselle mökille viimeistelemään odotetun toisen romaaninsa loppuratkaisua.

Siellä elämä alkaa muuttua dekkariksi, kun todellisuus ja mielikuvitus kietoutuvat toisiinsa yli-innokkaan ja psyykkaavan kustannustoimittajan (Inkeri Kivimäki) edesauttamana.

Erilaisista kliseistä koostuva tarina ei saavuta mitään itseään suurempaa. Herkullisinta siinä on jatkuva tasapainottelu kauhun ja komiikan rajapinnalla.

Kuunnelma on ajan kuva muutenkin kuin toteutustavaltaan. 30 kilometrin päässä lähimmästä asutuksestakin puhelin pelittää koko ajan, kunhan virtaa piisaa. Se ei kuitenkaan auta – yhteys ei korvaa läsnä­oloa.

Radioteatteri esittää: Deadline, Radio 1 klo 15.00 ja Areena.