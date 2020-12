Jokaisen meistä pitäisi saada elämäänsä edes yksi hyvä ihminen, joka ohjaa oikealle polulle – Joulun uutuusanimaatio Soul on viiden tähden täysosuma

Soul on tyylitajultaan, tarinaltaan, animoinniltaan ja musiikiltaan Pixaria parhaimmillaan kenties koskaan.

Animaatiodraama

Soul – Sielun syövereissä, ohjaus Pete Docter ja Kemp Powers, pääosissa Jamie Foxx, Tina Fey, Questlove, Rachel House, Phylicia Rashad ja Graham Norton. Suomenkielisen version pääosissa Joonas Saartamo, Pirjo Heikkilä, Osku Ärilä, Saimi Hoyer, Titta Jokinen ja Jani Karvinen. 100 min. Ikäsuositus 6+ ★★★★★

Pixarin uutuusanimaatio Soul – Sielun syövereissä on niin hyvä, että tähän kannattaisi vain listata jotakuinkin jokainen mahdollinen ylisana ja jättää arvio siihen.

Lyhyesti: Jos tänä jouluna on aikaa nähdä Soul, siihen kannattaa tarttua kummallakin kädellä ja nauttia koko sielullaan. Pixar on hyvin mahdollisesti tehnyt parhaan elokuvansa, jopa paremman kuin Wall-E.

Pidemmin: Pixar on tehnyt oodin musiikille, erityisesti jazzille, yleisesti luovuudelle ja improvisoinnille. Samalla Pixar on tehnyt huikean kuvitelman kaikesta olevasta, siitä mistä me tulemme, ja mitä meille käy, jos vajoamme kapitalismin orjiksi – erityisesti rahastosijoittajiksi! – mutta mitä meille myös käy, jos unohdumme pakkomielteisiimme.

Välissä muistetaan myös haukkua corporate bullshit ja uudelleenbrändäys.

Ennen kaikkea Pixar on kuitenkin tehnyt elokuvan siitä, miten tärkeää olisi, että jokainen meistä saisi elämässään edes yhden hyvän opettajan, yhden ihmisen, joka uskaltaa ja osaa ohjata meidät omalle polullemme.

Yasujirō Ozun Tokyo Storyssa (1953) on kuuluisa kohtaus, jossa Kyōko kysyy siskoltaan Norikolta ”eikö elämä ole pettymys”. ”On se”, vastaa Noriko, ja hymyilee!

Soul on Pixarin tyylitajulla tehty elokuva samasta asiasta, ohjaajien ja käsikirjoittajien Pete Docterin ja Kemp Powersin (+käsikirjoittaja Mike Jones) verraton taidonnäyte.

Toinen vielä vanhempi viittaus: Mark Twainin pienoisromaani Kapteeni taivaassa (1909), jossa Twain kuvasi kuolemanjälkeistä menoa taivaassa ja naureskeli tavanomaiselle käsitykselle taivaasta. Eihän siinä ole järjen hiventäkään!

Pixar kuvaa Soulissa tuonpuoleisen sijaan ”esipuoleista”, ja järkeä on Luojan kiitos aivan yhtä vähän kuin Twainin taivaassa. Mistä sielumme oikein tulevat Maahan?

Tuonpuoleinen ja esipuoleinen liittyvät toisiinsa, ja välitilassa toimii ”kaikkien maailmankaikkeuden kvantisoitujen kenttien yhdentymiä”, joiden kaikkien nimi on Jerry paitsi yhden eli sieluista ja kaikesta muustakin tarkkana kuin porkkana kirjaa pitävän Terryn (Rachel House).

Nämä oliot näyttäytyvät kaksiulotteisina kubistisina rakennelmina, ja he hoitavat ulottuvuuksien välistä maailmaa, joka muistuttaa monin osin Docterin edellisen mestariteoksen Inside Outin mielen sopukoita.

Monimutkaista? Kyllä. Ideoita enemmän kuin puolessatoista tunnissa ehtii kunnolla käsitellä? Kyllä.

Toimiiko se? Kyllä.

Soulin päähenkilöt Joe Gardner (Jamie Foxx) ja vapaa sielu 22 (Tina Fey) tutustuvat ”esipuoleisessa”, joka muistuttaa monin ison Inside Outin mielen sopukoita.­

Sielujen lastentarhassa meno on vielä suhteellisen rauhallista. Paino kuitenkin sanalla suhteellinen, sillä elokuva on ehtinyt esitellä päähahmonsa, peruskoulun musiikinopettajan ja jazz-pianistin urasta haaveilevan Joe Gardnerin (Jamie Foxx), tämän ruumiista onnettomuuden seuranneena irronneen ja tuonpuoleiseen matkalla olleen sinisävyisen sielun, liukurampin tuonpuoleiseen, rampilta putoamisen esipuoleiseen, Maa-reiän ja asioita hoitavat kvanttikenttien yhteenliittymät.

Lisäksi olemme nähneet 22:n (Tina Fey), ärsyttävän pikkuvanhan sielun, joka ei ole tähän mennessä vielä päässyt Maahan, koska ei näe mitä hauskaa konseptissa nimeltä ”elämä” oikein on. Ei, vaikka häntä ovat yrittäneet mentoroida muun muassa Gandhi, Äiti Teresa, Kopernikus, Muhammad Ali, Marie Curie, Marie Antoinette, Carl Jung ja Arkhimedes.

Lsd-sekopäisyys alkaa, kun 22 esittelee Joelle astraalitasolla toimivat taiteilijasielut, jotka seilaavat 1700-lukulaisella sotalaivalla ja lassoavat eksyneitä sieluja tarkoituksenaan saada heidät ymmärtämään uudestaan elämän hienous. Bob Dylanin Subterranean Homesick Blues soi täydellisimmässä mahdollisessa kohdassa.

Animointi palvelee tarinaa saumattomasti. Jälki on niin onnistunutta, että sen unohtaa. Niin, tämän valolla leikittelyn par excellence voisi myös mokata.

Myös alkuperäinen musiikki palvelee tarinaa ja on parasta Pixarin elokuvissa todennäköisesti sitten ensimmäisen Toy Storyn. Jon Batisten tekemät jazz-kappaleet ja -sovitukset ovat helppoja rakastettavia ja kudottu osaksi narratiivia. Kun Trent Reznorin ja Atticus Rossin syntetisaattorimusiikki pääsee parissa kohtaa etualalle, haluan minäkin hypätä Maa-reiästä.

Ei kun hetkinen, Pixarin mukaanhan minä olen jo hypännyt siitä, en vain muista sitä.

Joella on kiire päästä takaisin elämään, sillä keikkaa kuuluisan jazz-saksofonistin Dorothea Williamsin (Angela Bassett) pianistina ei voi jättää välistä vain siksi, että hän kuoli ennenaikaisesti. Astraalitason mystikko Kuutuuli (Graham Norton) voi ehkä auttaa.

Tästä alkaa never stop the madness -slapstick, johon liittyy kissa. Se sopii myös perheen pienimmille. Muuten elokuva on esimerkiksi gyroksen oikeinlausuntariitelyn osalta varmasti suurempaa nautittavaa aikuisille ja teini-ikäisille.

Suomenkielinen versio on sekin laadukas, mutta on sääli, ettei mikään versio pääse täysiin mittoihinsa valkokankaille vaan kaikki joutuvat tyytymään televisioihin ja tietokoneiden ruutuihin. Ehdoton suursuositus joko erinomaiselle äänentoistolle tai kuulokkeille!

Soul virtaa ja sinkoilee paikasta ja ideasta toiseen kuin paraskin jazzimprovisaatio ja sen saumat melkein repeävät silkasta kunnianhimosta, mutta vain melkein. Lopulta tarina itsessään on kyynelten kannalta petollisen yksinkertainen: Elämä on pettymys. Mitä sitten?

Soul – Sielun syövereissä julkaistaan Disney+-palvelussa 25. joulukuuta.