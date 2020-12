Aki Hyyppä on luki lapsena kaikki kirjastossa tarjolla olleet sarjakuvat, joista osaa tärkeimmät edelleen ulkoa.­

Aku Ankka -lehden kielellisen huumorin tunnetuin piirre ovat nimiväännökset, joita on tehty julkisuuden henkilöistä 1950-luvulta lähtien.

Kääk!

Voi mammona!

Voi virtapiiri!

Herttinen sentään!

Luultavasti tunnistit edelliset Aku Ankan, Roope-sedän, Pelle Pelottoman ja Mummo Ankan ikoniset lausahdukset. Aku Ankka -lehti on tuottanut pitkän historiansa aikana erilaisia hokemia kansakunnan käyttöön kuin Putous ikään, ja tsiljoona kertaa enemmänkin.

(Liioittelu on yksi Aku Ankan tehokeinoista.)

Nyt lehden käyttämästä huumorista on ilmestynyt uusi pro gradu -tutkielma Nauran itseni tärviölle: Huumorin muodostuminen Aku Ankka -lehdessä, tällä kertaa lehden päätoimittajan Aki Hyypän tekemänä.

Gradu syntyi pakko on paras muusa -periaatteella.

”Yliopistossa on vanhoja opiskelukavereita nyt proffina, ja ne laittoivat tietoa, että ’Aki, jos sä meinaat oikeasti valmistua, niin nyt tämä on viimeinen hetki, etteivät tutkinnot happane’, ja niin lähti gradu syntymään”, Hyyppä kertoo puhelimessa.

Tässä vaiheessa juttua lienee hyvä kertoa, että Hesariakin julkaiseva Sanoma Osakeyhtiö on omistanut Disney-sarjakuvien julkaisuoikeudet Suomessa 1930-luvun alusta lähtien.

Yliopistossa Aku Ankan päätoimittajaa Aki Hyyppää kiinnosti semantiikka, pragmatiikka ja tekstianalyysi.­

Ennen Hyyppää Aku Ankka -lehden huumoria ja kieltä on tutkittu lukuisissa väitöskirjoissa ja graduissa muun muassa sanaleikkien, nimiväännösten, luettavuuden, suomennosten ja jopa välimerkkien näkökulmasta.

Myös Hyypän tutkielma keskittyy pääosin lehden käyttämään kieleen.

Aika lailla henkseleitä paukutellen päätoimittaja on graduaan voinut tehdäkin, sen verran tunnustettu Aku Ankan asema on suomen kielen suvereenina hallitsijana. Vuonna 2001 Helsingin yliopiston suomen kielen laitos palkitsi lehden tekijät Vuoden kielihelmi -palkinnolla, ja on lehti saanut Mensankin tunnustuksen älykkäästä kielenkäytöstään.

Suomen kielen opiskelijoita oli ihastuttanut muun muassa lause, jossa ”koivuniemen herra” tanssii ”saksanpolkkaa” veljenpoikien ”pieksämäellä”.

Kiitosta ovat keränneet myös Agricolan aikaisella suomen kielellä kirjoitettu Setä Robertus Mailman caton päällä sekä eri murteilla kirjoitetut teokset.

Hämmästyttävää onkin, että yksi voimakkaasti suomalaislasten kielentajua kehittänyt lehti on käännetty englanninkielisestä alkuperäistekstistä.

Paitsi, että asia ei olekaan aivan niin yksinkertainen.

Päätoimittaja myöntää, että joskus lapsi saattaa tarvita aikuisen apua puhekuplan ymmärtämiseen.­

Mistä Aku Ankan kielellinen huumori sitten syntyy?

Päätoimittajan mukaan lehdessä ei ole varsinaisia vitsejä, jotka aukeaisivat kertomalla tai sisältäisivät naurun kirvoittavan punchlinen. Sen sijaan huumori syntyy kielen monipuolisesta, äärimmilleen venytetystä, mutta silti korrektista – jopa ylikorrektista – kielenkäytöstä.

Esimerkiksi lause ”Ei muuta kun hanaa” muuttuu pompöösiksi, kun se kirjoitetaan kieliopillisesti oikein.

”Eli: ei muuta kuin hanaa”, Hyyppä selittää.

Lehden teksti vilisee myös nimiväännöksiä, vanhahtavaa sanastoa, kielellä leikittelyä sekä kätkettyjä viittauksia arkipäivän ajankohtaisiin ilmiöihin.

Vaivaa nähdään erityisesti tuoreiden synonyymien löytämiseksi: perusverbien käyttöä vältetään ja ne korvataan hauskemmilla. Lisäksi saman harvinaisemman ilmaisun tai tutun fraasin (kuten Akun kääk tai Hessun höhöö) toistamista pyritään välttämään saman tarinan sisällä ja jopa saman lehden eri tarinoissa.

Tarinoissa esimerkiksi sana vene on korvattu sanoilla paatti, purtilo, kippo, ruuhi ja lotja. Ankanpoikiin puolestaan viitataan ainakin sanoilla: nassikat, mukulat, penikat, pojat, natiaiset ja tenavat.

Päätoimittaja vakuuttaa toimituksen kantavan huolta siitä, ettei teksti jää lapsilta ymmärtämättä.

”Liian vaikeita me ei laiteta, mutta meitä ei välttämättä haittaa se, jos lapsi kysyy vanhemmaltaan, että mitä sana tarkoittaa”, Hyyppä sanoo.

Toisaalta vannoutuneimmat ankkafanit saattavat toistella rakkaimpia lausahduksia vuosien jälkeenkin. Esimerkiksi Carl Barksin vuoden 1951 klassikosta Kun taivaalta satoi rahaa on jäänyt elämään useitakin murjaisuja.

Kuten:

”Työtä, työtä ja työtä! Minä vihaan työtä!”

”Jää hyvästi, kuokka!”

”Jos haluat aamiaista, munat maksavat miljoonan kappaleelta.”

Päätoimittajan taival monen lapsen (ja ehkä aikuisenkin) unelmahommaan alkoi vuonna 1999. Tuolloin hän haki Aku Ankan taskukirjojen toimittajan paikkaa, kuten 160 muutakin hakijaa.

Hakijajoukosta hänet erotti vaihto-opiskelussa kertynyt hollannin kielen taito. Lehden toimituksessa oli juuri päätetty perustaa uusi lehti, jonka materiaalista valtaosa tuli Hollannista, eikä toimituksessa ollut ketään hollantia taitavaa.

”Sillä tiellä ollaan”, Hyyppä toteaa.

Päätoimittaja jakaa maailman karkeasti ottaen kahtia niihin, jotka sujuvasti siteeraavat Asterixia, Lucky Lukea, Tinttiä tai Aku Ankkaa, ja niihin, joiden silmiin syttyy tyhjä katse, kun edelliset tekevät niin.

Lehden toimituksesta valtaosa kuulunee ensimmäisiin.

Tavallista on sekin, että tekijät taistelevat normatiivisen, semanttisen tai intonaatioperiaatteen mukaisesta pilkun käytöstä keskenään.

Joskus ankkatoimituksen touhu menee ulkopuolisen silmin lähes absurdiksi. Hyypän mukaan esimerkiksi Aku Ankan kirjahyllyn täyttämiseen menee toimitukselta joskus helposti tuntikausia ja litrakaupalla kahvia.

Lehden historian varrella eri hahmojen kirjahyllyissä on ollut satoja ja satoja erinimisiä kirjoja, ja jokainen kirja on nimetty hahmon persoonaan sopivaksi. Roopen hyllystä löytyy muun muassa Karhukoplaa edistyneille, Akun taas Munasta allikkoon -teos.

Aku Ankan kirjahyllyssä on vuosikymmenten aikana nähty satoja kirjoja.­

Kirjoja löytyy myös muun muassa Ankkalinnan kirjastosta ja muista yleisistä tiloista. Toimitukselle kirjahyllyt vaikuttavat olevan jonkinlainen absurdimmankin huumorin kohde, sillä lehden sivuilta on nähty muun muassa seuraavat teokset:

Kaikki kaikesta, Muna ja me, Hitaan järjen kritiikki, Parran lyhyt historia, Pitkästymisen anatomia, Aika kuluu kuin siivilä, Pähkinöitä herneaivoille, Huvia ja hyötyä hiukkaskiihdyttimestä, Kosmokseen kotikonstein, Sinäkin voit olla lääkäri, Menetelmän keinot ja metodit, Arit-mitäh? sekä Valas talon salissa.

Itse Hyyppä on juuri täyttänyt niteillä Roopen käyttämän lakiasiaintoimiston kirjahyllyä.

”Hyllyssä oli nelisenkymmentä kirjaa ja niiden kansien paikalleen askartelussa oli järjetön vaiva, mutta kaipa ne sitten palkitsevat ainakin vanhemman lukijan. Pienempi lapsi sen hyllyn varmaan ohittaa aika nopeasti”, hän epäilee.

Toimituksen omaan kirjahyllyyn muuten kuuluu pari settiä Nykysuomen sanakirjaa, koirankorville selattu Yrjö Kivimiehen Synonyymisanasto, sekalainen nippu idiomi-, fraasi-, slangi- ja murrekirjoja sekä kielenoppaita.

Hyypällä on juuri nyt käytössään poikkeuksellisen tarkat tiedot lehdessä olleista asioista, sillä hän antoi korona-aikaan toimitusharjoittelunsa aloittaneelle henkilölle hommaksi listojen päivittämisen.

Tulos on vaikuttava: kaikkiaan listalta löytyy toistakymmentätuhatta asiaa. Pelkästään esimerkiksi ankkalinnalaisten seiniltä löytyviä mietelauseita on satakunta, eläinten nimiä samoin.

Ankkalinnassa nähtyjä televisio-ohjelmia on satoja, joukossaan muun muassa seuraavat helmet: Ajankohtainen Kaakkuri, Mielitkö miljoonikoksi, Vain imelää, Torkkuu tähtien alla ja Silatut eläimet.

Kenties tunnetuin Aku Ankan kielelliselle huumorille ominainen piirre ovatkin nimiväännökset. Ne alkoivat olympiavuonna 1952, jolloin suomalaiset nimesivät Emil Zátopekin Satu-Pekaksi, ja toimitus havaitsi jotain hauskaa löytyneen.

Tavaramerkiksi nimiväännökset muodostuivat viimeistään siinä vaiheessa, kun väännöksen kohteet alkoivat pitää niitä erityisenä kunniana.

Muusikoista lehden sivuilla ovat seikkailleet esimerkiksi Teppo Ovi, Mikke Juustonen, Lötky Sementti, NilleNalle, Mauri Töhkä, Sepi Sahapukki, Molli Plimplom, Ynnä Muu, Voltteri Tarakka, N. A. Mumminen, Jami Sääpallo, Laardi, sekä Hopolainen ja Hymynen.

Muusikko Samu Haber esiintyy Aku Ankassa musiikkituottaja Jymy Haperona. Hapero myös näyttää esikuvaltaan.­

”En muista, että kukaan olisi loukkaantunut nimiväännöksestään. Jonkin verran tulee toimitukseen joltain managerilta toiveita, että voisiko tulla nimiväännöksiä omasta artistista. Sen kyselyn myötä ne artistit tuppaavat putoamaan mahdollisten tehtävien väännösten listassa vähän alemmaksi”, päätoimittaja paljastaa.

Nimiväännösten keksimisen kollektiivisesta luonteesta kertoo se, että toimituksen jäsenten on vaikea myöhemmin muistaa, kuka mistäkin väännöshelmestä on vastuullinen.

”Itse muistan keksineeni vallankumoustaistelija Keke Vaaran. Siitä olen aika ylpeä”, Hyyppä sanoo.

”Ja olihan meillä sellainenkin numero, jossa päätoimittaja Antero Mokka kyykytti Ankkalinnan pamauksessa Aku Ankkaa.”

”En tiedä kuinka moni lapsi tietää, että Antero Mukka on yksi Hesarin päätoimittajista, mutta minulle riittää, jos se aukeaa jollekin vaikka vasta vuosien jälkeenkin.”

Nimiväännöksiin on lehdessä pitkä perinne, ja lukijat tunnistavat säännöt, joilla ne tehdään. Perussäännön mukaan esimerkiksi väännöksiltä vaikuttavat yhtyeiden nimet viittaavat aina todellisiin yhtyeisiin.

Lehdessä esiintyneitä kokoonpanoja ovat muun muassa: Sähkövatkain, HIK, Komposti, Himmeli, Teräspekoni, Yövissy ja Koniteollisuus.

Joskus on haasteellisempaa. Erään kerran toimitukseen soitti lukija, joka oli käyttänyt koko päivän Synkkä arkipyhä -yhtyeen nimiarvoituksen pohtimiseen.

”Olihan se sitten paljastettava”, Hyyppä sanoo.

Päätoimittaja myöntää, että ainakin kerran toimitus on mennyt lukijoiden kanssa tekemäänsä kirjoittamatonta sopumusta rikkomaan. Se tapahtui tämän vuoden tammikuussa, kun lehdessä esiintyi Jeppe Koilo Kamala leikkuri -yhtyeineen.

Kamala leikkuri täytyi olla väännös jostakin yhtyeestä, mutta mistä? Twitteriin tuli lukuisia toiveita väännöksen avaamiseksi, ja toimitus antoi vihjeen: ”Kuka viheltää viheriöllä?”

Se ei paljon lukijoita auttanut. Epätoivoisimmat kertoivat Twitterissä kysymyksen piinanneen heitä jo päivien ajan.

”Tuntui siltä, että ketjut pitenee ja sieltä tulee toinen toistaan pöhkömpiä arvauksia”, Hyyppä kertoo. ”Sitten tuli jo avunpyyntöjäkin, ja niin meidän piti sitten tunnustaa, että oli tehty se vähän väärin ja paljastaa ratkaisukin.”

Se on tässä: viheriöllä viheltävä tyyppi on Tuomari Nurmio, ja Kamala leikkuri lainaus hänen kappaleestaan Puhuva moottori, jossa lauletaan: ”Lapsoset mikä on kiiltävä kala ja kamala leikkuri.”

Pihkura! Olisihan se pitänyt tietää.

Päätoimittaja lupaa, että toimitus miettii pariin kertaan ennen kuin sääntöä seuraavan kerran rikotaan.

Kamala leikkuri -yhtye esiintyi lehden sivuilla tämän vuoden alkupuolella.­

Vähän kääk päätoimittaja voi olla laskevista levikkiluvuista. Aku Ankan ennätyslevikki osui vuoteen 2008, jolloin sitä tilasi yli 324 000 ihmistä. Nyt levikki on hädin tuskin 110 000 kappaletta.

Elämme kovia aikoja, ystävä hyvä.

Hyypän mukaan syy levikin laskuun on selvä: lasten ja aikuisten lukeminen on vähentynyt reilussa kymmenessä vuodessa, eikä kirjoihin ja lehtiin malteta enää syventyä.

Nykyiselläkin levikillä Aku Ankka tosin on Suomen suurin tilattava aikakauslehti, ja kansainvälisesti sen suosio on edelleen poikkeuksellinen.

Syy siihen löytyy siitä, mistä onnistumiset usein luovissa ammateissa: vapaudesta.

Tekijöillä on nimittäin yllättävän suuret vapaudet tekstin muokkaamiseen. Eri maiden lehtiin tulevat ankkatarinat käsikirjoitetaan rosoisella englannin kielellä, mutta niitä ei julkaista työkielellä lainkaan.

Näin suomalaisten tekijöiden ei tarvitse kääntää mitään valmista tekstiä vaan puhekupliin keksitään uusia paikallisia vitsejä ja sanaleikkejä.

Hyypän mukaan käytäntö eroaa esimerkiksi Asterixin kääntämisestä. Ranskalaissarjakuva käännetään ensin Suomessa, ja lähetetään sitten tarkastettavaksi. Ranskassa sitten katsotaan, että käännös vastaa alkuperäistä tekstiä.

”Minusta mikään ei olisi ahdistavampaa kuin se”, hän sanoo. ”Vapaus on tämän homman suola. Meillä ei ole alkutekstiä, mihin jähmettyä.”

Suomalaistoimitus on käyttänyt saatua vapautta tehokkaasti. Aku Ankan toimitukseen on 70 vuoden aikana kehittynyt poikkeuksellisen vahva rakkaus kielen vivahteisiin, ja tuloksena on kieli-ilottelua.

Esimerkiksi Ruotsissa Kalle Ankan kieliasu on vaihtunut takavuosien slangista laimeaan perusruotsiin, ja nykyään tekstiä vaivaa persoonattomuus.

”Kun kuudesluokkalainen poikani alkoi opiskella ruotsia, niin nappasin töistä mukaan Kalle Ankoja”, Hyyppä kertoo.

”Selasin niitä sitten itsekin, ja ymmärsin kaiken, mitä lehdessä sanottiin. Se oli pieni pettymys, sillä vastaavanlaisella kielitaidolla varustetulta ihmiseltä menee suomalaisversioita asioita väkisinkin ohi. Kalle Ankan kohdalla niin ei tapahtunut.”

Eli tylsänlaista oli.

Tai kuten Aku asian ehkä ilmaisisi:

”Yööks! Oikein kupua kääntää! Kuin hapanta maitoa, jossa lilluu jakin nenärustoja."