Sijoittajamiljardööri Ron Burkle osti yli kymmenen vuotta myynnissä olleen Neverland-tilan.

Laulaja Michael Jacksonin kuuluisa Neverland Ranch -kotitila on myyty, kertoo uutistoimisto Reuters. Jackson kuoli vuonna 2009 ja Kaliforniassa sijaitseva valtava kiinteistö on ollut myynnissä siitä lähtien.

Ostaja on sijoittajamiljardööri Ron Burkle, Jacksonin entinen perheystävä. Hänen edustajansa kertoi kaupasta torstaina. The Wall Street Journalin mukaan Burkle maksoi tilasta 22 miljoonaa dollaria (noin 18 miljoonaa euroa). Burkle on Soho House -yksityisklubiketjun pääomistaja.

Sycamore Valley Ranchiksi uudelleennimetyn tilan myyntihinta oli laskenut vuosien aikana. Vielä 2015 siitä pyydettiin sataa miljoonaa dollaria ja 2017 hinta laski 67 miljoonaan dollariin.

Michael Jackson osti tilan vuonna 1988 ja nimesi sen Neverlandiksi Peter Pan -sadun mukaan. J.M. Barrien kuuluisassa lastentarinassa Peter Pan ja muut Neverlandin eli Mikä-Mikä-Maan asukkaat eivät koskaan kasvaneet aikuisiksi. Jackson rakennutti tiluksilleen muun muassa oman eläintarhan ja huvipuiston.

Jacksonilla oli myös tapana kutsua lapsia vierailulle Neverlandiin. Vuonna 2005 Jacksonia kohtaan nostettiin syyte erään vieraana olleen lapsen hyväksikäytöstä. Jackson sai vapauttavan tuomion. Samana vuonna oikeudenkäynnin jälkeen hän muutti pois Neverlandista.

Jackson luovutti tilan taloudellisten ongelmiensa vuoksi kiinteistösijoitusyhtiö Colony Capitalille vuonna 2008.