Kirjallisuus

Suomeen jäi sotien jälkeen 55 000 orpoa. Kaija Sepponen kirjoitti heidän tarinoistaan kirjan Sururisti.

Kaija Sepposen isällä Taisto Niemellä on sankariristi Oulaisten sankarihautausmaalla. Siellä on runsaan kahdensadan sodissa kaatuneen haudat.­

Tulisitko isäksi, lapsi kysyy sumeilematta vieraalta sotilaalta sodan jälkeen. Lapsi on jäänyt orvoksi. Isä on kaatunut sankarina taistelukentillä. Ikävä on suunnaton.

Kasvatustieteen tohtori Kaija Sepponen sai kuulla useita tällaisia tarinoita kirjoittaessaan tänä syksynä ilmestynyttä tietokirjaansa Sururisti (Warelia).

”Tarinoissa kerrotaan, miten lapset etsivät sodasta palaavien miesten joukossa isän näköisiä kasvoja. Jotkut omivat toisen lapsen isän itselleen. Moni lapsi katseli kateellisena veteraaneja, jotka kulkivat käsi kädessä lapsensa kanssa. Oma isä ei palannut”, Sepponen sanoo.

Sepponen on itsekin yksi Suomen 55 000 sotaorvosta.

Kaija Sepponen­

”Sotaorpojen tarinat ovat kirjavia, toiset kirkkaampia, toiset tummempia. Ryhdyin tutkimaan aihetta kertoakseni, miten sotaorpous vaikutti meihin sodan vuoksi isämme menettäneisiin.”

Sotaorpojen asemaa ei ole Suomessa tunnistettu virallisesti, hän sanoo. Siksi hän haluaa tehdä heidän asiansa näkyväksi.

”Meillä ei ole esimerkiksi oikeutta erityisryhmien kuntoutuslain mukaiseen kuntoutukseen.”

Kaija Sepposen isä palasi rintamalta 25-vuotiaana vuonna 1944 mieli täynnä unelmia. Hän halusi kouluttautua poliisiksi, vaikka rinnassa tuntui kipua. Lääkäri tutki keuhkot, mutta kirjoitti Sepposen isälle terveen paperit. Isä kuoli vuonna 1947 rintamalla saatuun keuhkotautiin.

”Lääkäri ei halunnut murskata isän unelmia. Lääkäri oli sanonut, että hän oli muillekin tehnyt samalla tavalla, kirjoittanut terveen paperit auttaakseen nuorta toteuttamaan unelmansa.”

Sepponen oli sylivauva, kun isä kuoli. Hänen äitinsä oli tuolloin 22-vuotias, eikä äidillä ollut ammattia. Sepposella oli kuitenkin hyvät turvaverkot. Äidin lisäksi hänestä ja hänen sisarestaan pitivät Oulaisissa huolta mummo, eno, isänäiti, isän veljen perhe ja naapurit.

Sepponen kävi läpi laajan aineiston tutkimustaan varten. Hän teki vuonna 2015 Oulun eteläisellä alueella kyselytutkimuksen , johon vastasi 120 sotaorpoa. Hän luki 1 400 tarinaa, joita sotaorpoyhdistykset ovat keränneet jäseniltään. Materiaalina olivat myös kaatuneiden omaisille rintamalta lähetetyt osanottokirjeet, joita Sepponen keräsi ja tallensi, kun Suomi täytti sata vuotta.

Kun mies kaatui, sotalesken elämä muuttui pohjiaan myöten. Suomi oli ennen sotaa maatalousvaltainen maa. Miehet tekivät raskasta työtä pelloilla tai metsässä. Vaimot hoitivat kodin ja lapset. Isän kuoleman jälkeen sotaleski joutui vastuuseen perheen elättämisestä. Moni perhe kärsi taloudellisesta ahdingosta.

”Lesken vuotuinen eläke vastasi suuruudeltaan kirvesmiehen kolmen kuukauden palkkaa. Nuorilla naisilla ei usein ollut minkäänlaista koulutusta”, Sepponen sanoo.

Yhteiskunta koulutti leskiä sodan jälkeen ammatteihin, joissa saattoi työskennellä kotona. Monet eivät kuitenkaan voineet osallistua tarjottuun koulutukseen, sillä julkista lastenhoitojärjestelmää ei ollut. Sukulaiset auttoivat osaa leskiäideistä, mutta kaikilla ei ollut mummoa lähellä.

Vanhin lapsi joutui usein ottamaan isän roolin. Keskenkasvuiset pojat uurastivat pelloilla ja metsätöissä. Lapsuus jäi hyvin lyhyeksi.

Sotaorpous vaikutti koko elämänkaareen. Sotaorvot kouluttautuivat maatalouden, kaupan tai rakennusalan ammatteihin, koska heidän oli päästävä nopeasi töihin. Sosiaalista nousua edistävä korkeamman asteen koulutus oli tarjolla vain harvoille. Jotkut eivät saaneet minkäänlaista koulutusta, kun kotitilalla tarvittiin auttavia käsiä tai töihin oli lähdettävä heti kansakoulun jälkeen ansaitsemaan perheen elatusta.

”Raskas työ lyhensi työuria, koska kunto ei kestänyt. Monet joutuivat ennenaikaiselle eläkkeelle. Lyhyt työura kavensi eläkkeitä ja heikentyneet voimat verottivat yhteydenpitoa muihin ihmisiin. Monet sanoivat, etteivät pysty liikkumaan yhtä hyvin kuin terve ihminen.”

Sotaorpojen psyykkistä kuormaa lisäsi se, että äiti suri, mutta surua ei saanut näyttää . Lapset aistivat, että kaikki ei ollut kunnossa, ja saattoivat syyttää itseään aikuisen pahasta olosta.

Vanhoissa lakiteksteissä kirjoitettiin, että sotaleskellä ei ole samanlaista fyysistä vammaa kuin sotainvalidilla. Näin leskiä oli helpompi ohjata työmarkkinoille, Sepponen sanoo.

”Psyykkistä traumaa ei tuolloin tunnistettu.”

Moni lapsi myös pelkäsi. Ei niinkään pommikoneita tai kuolemaa kuin sitä, että äidille tapahtuu jotain.

Lapsi kuitenkin vaistosi äidin pelot ja väsymyksen.

”Lapsi pelkäsi hylkäämistä, yksinäisyyttä ja menetystä. Luottamuksen tunne horjui, mikä johti turvattomuuteen. Aikuisenakin sotaorpoa seurasi tunne, että hänet voidaan helposti korvata jollakin toisella.”

Osa leskistä avioitui uudelleen, mutta uuden onnen sijasta isäpuoli saattoi tuoda kotiin omat sotatraumansa. Isäpuoli saattoi vaatia, että lesken lapset vietäisiin lastenkotiin. Orpolasta syrjittiin perheessä, kun sisaruksia syntyi.

Sotaleskistä saatettiin myös juoruilla, kun sodasta palaavat sotilaat koputtelivat iltaisin leskien oville. Sotaorvot saivat osakseen pilkkaa ja nimittelyä. Lapsia kiusattiin ja nöyryytettiin.

Jos sotaorpo sai koulussa stipendin, opettaja korosti puheessaan orpoutta. Orvolta vaadittiin kiitollisuutta.

Lohtua sotaorvolle toivat mielikuvat isästä. Isä oli kaatunut isänmaan puolesta.

”Lapset rakensivat isästä sankarimyytin. Mielikuvissa välkkyi sunnuntai-isä, jonka kuva perustui toisten kertomiin tarinoihin, valokuviin ja kirjeisiin. Yhteinen arki ja sen tuomat hankaluudet puuttuvat näistä ihannekuvista”, Sepponen sanoo.

”Sankarimyytti oli kuitenkin myös selviämiskeino, joka pani ponnistelemaan paremman tulevaisuuden puolesta.”