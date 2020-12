Suomalainen animaatiosarja lumiukko Albista on levinnyt ympäri maailmaa, mutta sitä ei ole tarvinnut kääntää muille kielille, sillä sarjassa ei ole vuoropuhelua.

Ensimmäisissä jaksoissa Albi-lumiukko rakensi kodikseen lumilinnan ja sisusti sen. Sittemmin sitä on myös korjailtu.­

”Albin on tarkoitus näyttää, että tyhjyys ja hiljaisuus voivat olla luovia tiloja ja antaa avaimia keskittymiseen”, Markus Majaluoma miettii.

Ylen Pikku Kakkosesta ja Areenasta tuttu lumiukko Albi syntyi autioon ja tyhjään lumimaisemaan vuonna 2013. Ensimmäisessä jaksossa Albi haluaa istua lumiukko teki itselleen tuolin, oikein säädettävällä selkänojalla varustetun nojatuolin, josta tuli tosin vähän kapinallinen.

”Kun ympärillä ei ollut mitään, se herätti Albinkin luovuuden. Hän on kuin lapsi, haluaa asioita ja oppii samalla. Leikki on lapsen työtä ja niin Albinkin”, Majaluoma sanoo.

Ensimmäisissä jaksoissa Albi rakensi kodikseen lumilinnan ja sisusti sen. Sittemmin hän on keksinyt leikkejä kavereilleen ja kokeillut eri ammatteja, myös vauvana olemista.

Kavereina Albilla on hatun virkaa tekevässä säilykepurkissa lintu ja mato. Paikalla vierailee myös eläimiä, esimerkiksi valas. Hahmojen sukupuolia ei ole määritelty. Majaluoma sanoo yleensäkin välttelevänsä perinteisiä sukupuolirooleja.

Ideoita Albi saa Picturia Magia -kirjasta, joka muistuttaa kaiken kattavuudessaan Aku Ankan veljenpoikien Sudenpentujen käsikirjaa.

Albin maailma on pelkistetty. Hänen ja parin kaverin lisäksi vakinaisia henkilöhahmoja ei ole ja luovuuden hedelmätkin ovat usein katoavaisia.

Niukkuus on hyve, sillä Albia tekevät Majaluoma ja Mikko Kunnas kahdestaan, kotistudioissaan Nokialla ja Loviisassa. Vertailun vuoksi isojen amerikkalaisten animaatioelokuvien tuotannoissa saattaa työskennellä enimmillään satoja ihmisiä.

Markus Majaluoma tekee töitä kotistudiollaan.­

Kun animaation tekeminen alkaa, mitään ei ole valmiina vaan kaikki pitää luoda alusta lähtien. Kaksin ei synny kovin runsaita maailmoja.

”Mikko ehdotti minulle tietokoneanimaation tekemistä. Hän lupasi hoitaa tekniikan. Minä teen kaiken muun, käsikirjoitukset, leikkauksen, äänet ja jopa musiikin. Mikko sanoi, että pitää olla avara tila, hiekka-aavikko tai lumikenttä. Jumala loi ihmisen hiekasta, joten valitsin lumen.”

Mikko Kunnas­

Mikko Kunnaksella (s. 1962) onkin kokemusta animaatiosta. Hän on tehnyt televisioon lastensarjoja jo 1980-luvulta lähtien. Niiden lisäksi hän on julkaissut lastenkirjoja, muun muassa Noksu-sarjaa. Lastenkirjailija Mauri Kunnas on hänen setänsä.

Markus Majaluoma (s. 1961) taas tunnetaan lastenkirjoista. Hän on sekä tehnyt omia että kuvittanut muiden kirjoittamia kirjoja, muun muassa Sinikka ja Tiina Nopolan Heinähattu ja Vilttitossu -sarjaa.

Yksi esikuva Majaluomalle oli sveitsiläinen Pingu-animaatiosarja, joka kertoo pienestä pingviinistä. Kummassakaan sarjassa ei ole vuoropuhelua. Albi ääntelee jonkin verran. Toisinaan mukana on tunnistettavia, lähinnä englanninkielisiä sanoja.

”Mutta ne ovat kansainvälisiä. Esimerkiksi motor voisi olla vaikka venäjää. Albia ei ole tarvinnut kääntää muille kielille”, Majaluoma huomauttaa.

Eniten Majaluoma on imenyt vaikutteita pantomiimista.

”Katsoin miten miimikot kehittelevät juttunsa ilman mitään muita välineitä kuin oma ruumis ja ehkä valkoiset hanskat. He pitävät kiinni joka hetkestä. Haluan asettaa katsojat samaan asemaan, odottamaan, mitä tästä oikein tulee.”

Majaluoma kertoo nähneensä, kuinka Albi on saanut pienen vauvan ja jopa koiran pysähtymään katsomaan sarjaa. Lähinnä sarja on suunnattu alle kouluikäisille.

”Mutta ainakaan minä en ole päässyt irti ajatuksesta, että se voisi toimia aikuisillekin”, Majaluoma sanoo.

Albi ennustaa säätä.­

Ainakin Albi on kelvannut aika monille. Yksin Areenassa sen jaksoja on katsottu kymmenen miljoonaa kertaa. Siitä on julkaistu kaksi kuvakirjaa ja äänikirjasarja, jonka luki näyttelijä Martti Suosalo.

Lisäksi Albi-animaatiosarja on myyty 30 alueelle ympäri maailmaa Brasiliaa ja jopa Irania myöten. Maita on vielä enemmän, sillä esimerkiksi Pohjois-Amerikka on yksi alue, joka kattaa Kanadan ja Yhdysvallat.

Albi on suosittu varsinkin Kiinassa, jossa sitä on katsottu iQiyi-suoratoistopalvelussa kymmeniä miljoonia kertoja, nyt jo mahdollisesti jopa sata miljoonaa.

”Suomessa Albia luullaan usein ulkomaiseksi. Yle ei juuri mainosta sitä kotimaisuudella. Kiinassa Albi on isompi kuin Muumit”, Majaluoma kehaisee.

Ensi vuonna Majaluoma ja Kunnas tekevät vielä kymmenen Albi-jaksoa. Sen jälkeen on kasassa kaikkiaan 78 viisiminuuttista jaksoa, jo julkaistujen lisäksi 26 uutta.

Vartin mittainen erikoisjakso Albi Lumiukko pelastaa joulun (2018) nähdään jälleen televisiossa ja Areenassa tänä jouluna. Sillä on ennestään yli puoli miljoonaa katselua.

Jossain vaiheessa haaveissa oli jopa pitkä elokuva, mutta nyt Majaluoma arvelee, että ensi vuoden jälkeen Albi saa jäädä. Vaikuttavista katsojaluvuista huolimatta kahden hengen tuottama animaatiosarja on pieni. Kansainvälisille tv-markkinoille tarvittaisiin jopa pari sataa jaksoa.

”Ylekin haluaa kuulemma keskittyä Pikku Kakkosessa kansainvälisiin tuotantoihin. Alan väsyä istumaan tietokoneen ääressä. Ideoita kyllä riittäisi ja voisin käsikirjoittaa Albia, jos muut hoitaisivat tuotantopuolen”, Majaluoma sanoo.

Albin tietokoneella luotu tyyli näyttää aivan erilaiselta kuin Majaluoman kirjojen käsin paperille syntyneet piirrokset. Hän toivoo, että pääsisi vielä tekemään lastenkirjoja. Lisäksi hän on piirtänyt muutaman vuoden ajan Ilta-Sanomiin poliittisen pilapiirroksen kerran viikossa.

”Kun lapset olivat pieniä, oli kiva piirtää heille. Se oli kunniakasta työtä. Nyt tulee seurattua enemmän politiikkaa kuin lastenkulttuuria.”

Albi Lumiukko pelastaa joulun -erikoisjakso ja koko tähän mennessä julkaistu sarja Yle Areenassa. TV2 la 26.12. klo 10.40.