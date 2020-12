Elämäkerran päähenkilö itse vaikenee, taas kerran.

Tiesitkö, että Meryl Streep on ollut naimisissa yli 40 vuotta kuvataiteilija Don Gummerin kanssa?

Gummer oli Streepin veljen ystävä ja tarjoutui auttamaan, kun Streep joutui näyttelijä­miehensä John Cazalen varhaisen kuoleman jälkeen muuttamaan pois asunnosta, jossa oli he olivat asuneet. Puoli vuotta myöhemmin Gummer ja Streep menivät naimisiin.

Entä sen, että Jack Nicholsonin kerrotaan tunteneen Streepiä kohtaan ”voimakkaita tunteita”, kun he vuonna 1986 tekivät yhdessä elokuvan Sydän karrella?

Sekä sen, että Nicholsonin elämäkerran mukaan Streep ”heitti hänet ulos hotellihuoneestaan ja vannoi, ettei tee enää yhtään elokuvaa hänen kanssaan”, minkä puolestaan Streep itse on kieltänyt.

Paremmin tunnettu tosiasia taitaa olla se, että Streep pitää hallussaan ehdotonta Oscar-ehdokkuuksien ennätystä näyttelijöiden kategoriassa. Vaan miten monta niitä on?

Kaksikymmentäyksi. Voittoja hänellä on kolme: Kramer vastaan Kramerista (1980), Sofien valinnasta (1983) ja Rautarouvasta (2012).

Nämä ja valtava joukko muita seikkoja käy ilmi viihde- ja elokuvatoimittaja Erin Carlsonin teoksesta Meryl Streep. Valkokankaan kuningatar (Queen Meryl: The Iconic Roles, Heroic Deeds, and Legendary Life of Meryl Streep, suom. Sirpa Parviainen, Minerva).

Omaelämäkertaa Streepistä ei ole, mutta elämäkertoja riittää. Ensimmäiset tehtiin jo 1980-luvulla. Alkujaan vuonna 2019 ilmestynyt Carlsonin teos on niistä viimeisin, eikä hänkään päässyt haastattelemaan Streepiä itseään.

Tasa-arvosta sekä palkkio- että ikäasioista Meryl Streep on puhunut paljon. Esimerkiksi vuonna 1990 tähän tapaan Screen Actors Guildin naisten konferenssissa:

”Aikana, jona suurin osa naispääosanesittäjistä näyttelee prostituoituja, ei tule olemaan paljon töitä yli nelikymmenvuotiaille naisille. Huorien tavoin naisnäyttelijät tuntuvat menettävän vetovoimansa suurin piirtein tuossa iässä.”

Olga Tokarczukin dekkari ja kirja Lars Sonckin arkkitehtuurista olivat Helmet-kirjastojen varatuimpia viikolla 51

Kaunokirjallisuus

1) Olga Tokarczuk: Aja aurasi vainajain

luitten yli

2) Raija Oranen: Toinen mies

3) Yaa Gyasi: Maa ja taivas

4) Evie Wyld: Me olemme susia

5) Marisha Rasi-Koskinen: Rec

6) Tommi Kinnunen: Ei kertonut katuvansa

Tietokirjat

1) Pekka Korvenmaa: Lars Sonck, arkkitehti

2) Antti Heikkinen: Einari

3) Anu Silfverberg: Sinut on nähty

4) Caroline Criado-Perez: Näkymättömät

naiset

5) Mikko Majander: Komplekseja, kilpailuja

ja kumppanuutta Suomen ja Ruotsin

suhteissa

6) Annina Holmberg & Olli Löytty: Ina ja Tito, kohtauksia Collianderien taiteilijaliitosta