Soittaisipa joku radiokanava Kinskyä, että voisi edes autossa laulaa.

”Siellä asun, sinne mä sinut vien, taloon varrelle rautatien, pystyy kylmän hiljaisuuden vain junan pillit särkemään.

Siellä asun, sinne mä sinut vien, taloon varrelle rautatien, mut mistä laulun löydän uuden, jos sinne mä aina jään.”

Näin lauletaan kappaleen Talo varrella rautatien kertosäkeessä. Se on Jussi Hakulisen esittämä hieno kappale, jonka sanat olen kirjoittanut joskus 1980-luvun lopulla lauluvihkooni. Kyllä, minulla oli lauluvihko, ja pari viikkoa sitten kaivoin sen pitkästä aikaa esiin.

Kun tein hiljattain juttua kotimaisesta Veturimiehet heiluttaa -elokuvasta, haastattelin elokuvan käsikirjoittajaa Juha Lehtovuorta. Siinä yhteydessä kävi ilmi, että Lehtovuori oli joskus voittanut Porissa rock-sanoituskilpailun juuri tuolla mainitsemallani kappaleella. Samoihin aikoihin Yö-yhtyeestä soolouralle lähtenyt Jussi Hakulinen sävelsi laulun, otti repertuaariinsa ja julkaisi sen Vaa­leanpunainen majatalo -nimisellä debyyttialbumillaan.

Lauluvihkostani löytyvät kaikki tuon levyn kappaleet. Suosikkejani ovat erityisesti Vaaleanpunainen majatalo, Laika Laika, Joonatan ja Talo varrella rautatien. Viimeisimmän kappaleen sanat olen sisäistänyt kunnolla vasta aikuisena. Nyt on helppo nähdä, miten sen teksti on syntynyt samasta mielenmaisemasta ja tematiikasta kuin myöhemmin Veturimiehet heiluttaa.

Hakulinen esitti noita kappaleita perustamansa Kinsky-yhtyeen kanssa. Se oli olemassa vain kaksi vuotta 1985–87. En tiedä, miksi se tarina ei kestänyt kauempaa, sääli. Enkä muista tarkalleen, miten opin Hakulisen laulut, ehkä joltain siskon kasetilta. Mutta lauluvihkossani ne elävät ikuisesti.

Raapustelin sinne muistiin paljon muitakin kappaleita, paitsi itselleni tärkeitä biisejä myös sellaisia, joita oli kiva laulaa, kuten Samuli Edelmannin varhaistuotantoa, Eppu Normaalia ja Roxettea.

Vanhemmiten vihko on ollut käytössäni enää harvoin siitä yksinkertaisesta syystä, että asun kerrostalossa ja olen kiusallisen tietoinen seinien takana olevista naapureista.

Kerrostaloasuminen on vienyt ilon laulamisesta, ja olen varma, että en ole ainoa, jolle niin on käynyt. Nykyään ainoa paikka, missä voi hoilottaa antaumuksella, on auto. Vielä kun jokin radiokanava soittaisi Kinskyä.