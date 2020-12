Salonen säveltää urkukonserton Berliinin filharmonikoille ja rasisminvastaisen laulusarjan San Franciscoon.

Kriisi on myös mahdollisuus, ja koronavuoden päätteeksi säveltäjä ja kapellimestari Esa-Pekka Salonen, 62, haluaa katsoa HS-haastattelussa tulevaisuuteen.

”Kaikkia pandemian aikana saatuja oppeja online-kokemuksista ja digitaalisuudesta kannattaa hyödyntää”, hän arvioi.

Salosta inspiroi JVG-yhtyeen virtuaalinen vappukeikka Burst Live -alustalla, jossa vuorovaikutus artistien ja yleisön välillä syveni avatar-hahmojen kautta.

”En puhu vain elävän musiikin välittämisestä verkkokonsertteina vaan uusista kokonaistaideteoksista, joihin robottikamerajärjestelmä antaa salissamme mahdollisuudet”, San Franciscon sinfoniaorkesterin uusi musiikillinen johtaja sanoo.

”Olen puhunut teknologiafirmojen kanssa siitä, miten live-esityksiä voi ympätä virtuaalimaailmaan ja tehdä uutta musiikkia juuri niitä teoksia varten.”

JVG:n ohella haastattelun toinen kiinnostava kirjainyhdistelmä on KBE. Kuningatar Elisabet II myönsi Saloselle brittiläisen imperiumin ritarikomentajan kunniamerkin (Knight Commander of the Order of the British Empire, KBE).

Britannian tai kansanyhteisön kansalaisena hän olisi tämän johdosta ”Sir Esa-Pekka”. Onko hän Lontoossa jo 1980-luvulla asuneena hakenut Britannian kaksoiskansalaisuutta?

”Ei ole tullut mieleenkään.”

Monet britit ovat sen sijaan hakeneet kaksoiskansalaisuutta EU-maahan, jos pienikin mahdollisuus on löytynyt.

”Vintitkin on pengottu toivoen, että joku isovanhempi paljastuisi vaikka irlantilaiseksi.”

Brexit eli Britannian EU-ero selittää tämän. Se haittaa myös lontoolaista Philharmonia Orchestraa, jonka ylikapellimestarina Salonen jatkaa kesään asti.

”Siirtymiset EU-alueelle ja takaisin vaikeutuvat. Nyt jokaiselle instrumentillekin tarvitaan todistus tullia varten.”

Pandemia tuhosi paljon Lontoon jäähyväiskaudesta.

”Teemme kolme videoitua konserttituotantoa tammi-helmikuussa ilman yleisöä. Seuraavat työt ovat vasta kesäkuussa.”

Salosta surettaa Philharmonian muusikoiden tilanne. Lontoolaiseen tapaan kuukausipalkkoja ei ole. Noin 60 muusikkoa on ”vakituisia jäseniä” joilla on osaomistajuus Philharmonia Limited -yrityksessä. Loput ovat freelancereita.

”Hallituksen tukipaketti auttoi orkesterin jäsenistöä, mutta moni freelancer on joutunut hanttihommiin tai vaihtamaan ammattia.”

San Franciscon kausi ei alkanut pandemiasyksynä sen valoisammin. Kaikki konsertit peruttiin.

”Kaikki myöntyivät palkanalennukseen: muusikot, toimiston väki ja minä.”

Myös koko kevätkausi on peruttu.

”Mutta verkkolähetyksiä jatkamme. Olen valmis heti, kun kaupunki antaa luvan esimerkiksi ulkoilmakonserttiin.”

Kun konsertteja perutaan, Salosella on ollut aikaa säveltää.

”Tein uuden alttoviulukappaleen Lawrence Powerille Edinburghiin sekä fantasian 1200-luvulla toimineen Perotinuksen Sederunt principes-organumin pohjalta San Franciscoon.”

Edessä on kaksi isoa sävellystilausta.

”Urkukonsertto tulee Katowicen konserttisalin uusille uruille, ja tilaajiin kuuluvat Berliinin filharmonikot sekä Philharmonie de Paris, Los Angelesin filharmonikot, Hampurin Elbphilharmonie sekä RSO, joten teos tulee myös Helsinkiin, kun Musiikkitalon urut on vihitty.”

Salonen tekee myös laulusarjan Julia Bullockille.

”Teksti on vielä auki, mutta haluan kirjoittaa kantaaottavan, rasismia käsittelevän teoksen.”

Suomessa koronatilanne mahdollisti alkusyksystä esitykset puolille saleille.

Kansallisoopperan orkesterimonttuun saatiin turvavälein tosin vain kolmisenkymmentä muusikkoa. Richard Wagnerin suuren orkesterin Valkyyria vaihtui sen vuoksi Salosen johtamaan Mozart-pohjaiseen Covid fan tutte -hupailuun.

Salonen ehti johtaa myös Radion sinfoniaorkesteria ja Helsingin kaupunginorkesteria Musiikkitalossa. Hän piti järjestelyjä ”äärimmäisen hyvinä”.

”Virologista dataa minulla ei ole, mutta johtaessa tai yleisössä istuessa ei ollut hetkeäkään tunnetta, että olisin suuremmassa vaarassa kuin ruokakaupassa.”

Salonen arvaa, että tartuntaluvut klassisen musiikin konserteissa ovat käytännössä nolla. Silti rajoituksia tiukennettiin ja yli kymmenen hengen yleisöt kiellettiin pitkälle tammikuuhun.

”Toivottavasti alkuvuodesta voidaan taas aloittaa. On tärkeää pitää elävä musiikki osana ihmisten arkipäivää ilman tarpeettomia riskejä. Sillä on valtava merkitys esiintyjille ja yleisölle.”

HS:n kolumnissaan toimittaja Oskari Onninen arvioi, että ”tarttuva tauti ja elävä musiikki ovat yhdistelmä, jotka eivät nyt vain mene yhteen” ja muun väittäminen on ”epä-älyllistä”.

”Yhtä hyvin voi pitää epä-älyllisenä kaupassa eikä verkko-ostoksilla käyntiä. Kun konsertti on äärimmäisen tarkkaan suunniteltu, sisään- ja ulosmenoajat porrastettu, väliaika poistettu, suositusten mukaiset maskit, turvavälit ja hygienia käytössä ja hepa-suodattimet ilmastoinnissa, turvallisuus ei perustu illuusioon vaan tieteeseen.”

Mikään toiminta ei toki ole täysin riskitöntä.

”Mutta joku tolkku pitää olla.”

Suomen-töiden jatko on vaakalaudalla. Kun Kansallisoopperan Valkyyria siirrettiin tammi-hemikuun vaihteeseen, Salonen joutui vetäytymään jo sovittujen Philharmonia-töiden vuoksi. Susanna Mälkki johtaa teoksen.

Entä Wagnerin Ringin eli Nibelungin sormus -tetralogian seuraavat oopperaillat Siegfried ja Götterdämmerung? Salosen piti alun perin johtaa koko Ring.

”Vaikeaa on varsinkin sen suhteen, että löytyy uusi aika koko tetralogian esittämiselle. Alkuvuodesta tiedämme enemmän.”

Salonen pääsi Kaliforniasta jouluksi Suomeen perumalla Lontoon-käynnin juuri ennen kuin Britannia sulkeutui uusien koronarajoitusten vuoksi.

”Koronakoiraryhmä antoi negatiivista palautetta Helsinki-Vantaan lentokentällä, mikä oli mukavaa. Siitä jatkoin landelle ja sitten jouluaattona syksyn seitsemänteentoista covid-testiini.”

Suunnitelmissa on esimerkiksi nähdä 92-vuotiasta äitiä pandemian turvatoimien puitteissa.

”Vuosi on ollut vaikea koko maailman vanhuksille. Omaisia ei ole voinut nähdä kuin korkeintaan hyvin rajallisesti.”

Palataan tulevaisuuteen. Kansallisoopperan Laila oli uusi esimerkki Salosen kokeellisesta puolesta. Hän toteutti immersiivisen audiovisuaalisen teoksen Paula Vesalan sekä äänisuunnittelija Tuomas Norvion ja Ekho Collective -ryhmän kanssa.

”Haluan jatkaa sitäkin linjaa ja tehdä yhteistyössä interaktiivisia installaatioita, jotka uudelleentulkitsevat kaupunkitilaa.”

Lontoossa tällainen kokeilu tehtiin Beech Street Tunnelissa, joka projisoitiin uusiksi Salosen Karawane-teoksen soidessa.

”Sitä kaupunkitilaa ei kukaan pitänyt lähtökohtaisesti kiinnostavana. Mutta produktiomme toi uuden näkökulman.”