Laura Laakson toinen romaani on järjestetty luvuittain kerrostalon muotoon.

Kirjailija Laura Laakson Pilvenpiirtäjä on hänen esikoisromaaniakin kunnianhimoisempi viritelmä.­

Romaani

Laura Laakso: Pilvenpiirtäjä. Aviador. 255 s.

Laura Laakso on kielellisesti ainutlaatuinen kirjailija, sen voi jo hänen toisen romaaninsa perusteella sanoa. Kotimaisesta kirjallisuudesta hänen pitkät, rekisterejä sekoittavat, laulua tapailevat lauseensa tuovat mieleen Hans Selon kaltaisen kulttiklassikon.

Selolla meni viisitoista vuotta ensimmäisen (Diiva, 1970) ja toisen (Pilvihipiäinen, 1985) kirjan välissä. Laakso sen sijaan ahkeroi kaksi erityislaatuista romaania melkein vuoden sisään.

Esikoinen Mrs. Milkyway (2019) tuli puun takaa ja tarjosi kokeilevaa traumakirjallisuutta, jossa ilotteleva kieli ja synkkä sisältö yhdistyivät erikoiseen mysteerijuoneen. Kirjasta on muuten nyt julkaistu myös kuunnelmaversio, joka äänikirjallisuuden ystävän kannattaa tarkistaa. On vielä harvinaista herkkua, että äänikirjan muodolla kokeillaan.

Uusi Pilvenpiirtäjä on esikoistakin kunnianhimoisempi viritelmä, ei täysin onnistunut mutta kiistatta omaperäinen.

Romaani on järjestetty luvuittain kerrostalon muotoon. Talo on samalla taulu, jota kertoja, talossa itsekin asuva taiteilija, on maalannut melkein vuoden ajan.

Tauluprojekti käynnistyy, kun äiti havaitsee kultapoikana ja lapsinerona palvomansa teini-ikäisen lapsensa Leonardo da Vincin olevan koukussa erilaisiin huumausaineisiin. Havainto ei tuo etäistä äitiä lähemmäksi lastaan, vaan hän sulkeutuu kammioonsa ja käsittelee epäonnistumistaan ja häpeää maalaamalla ja kirjoittamalla.

Vaikka äiti yrittää tehdä maailmasta mieleistään kerrostaloa, lopulta hän havaitsee, että sitä varjostaa pilvenpiirtäjä, jossa hänen omilla haaveillaan ei ole mitään tekoa. Poika ja hänen höyryinen toteemieläimensä Puff-lohikäärme ovat kommentoineet kirjan marginaaleihin punaisella, mikä kyseenalaistaa äidin kertomuksen. Lisäksi tekstin rinnalla kasvaa toistuva avunpyyntö:

”Äiti miten sinulla on niin suuri suu? Äiti miten sinun suustasi tulee niin polttavia lieskoja kun sinä puhallat, ai se sattuu!”

Jo asetelmasta voi päätellä, että kirjan todellisuus ei vastaa niin sanottua arkikokemuksen mallia. Talo ihmiselämän mallina on tuttu myös Mrs. Milkyway’sta, mutta kerrostalot ja pilvenpiirtäjät tarjoavat mahdollisuuden huomattavasti monimutkaisempaan rakenteeseen, jota Laakso myös hyödyntää.

Talon seinät ovat jykevyydessäänkin hauraat ja vain taiteellinen mielikuvitus on rajana niiden sisällölle. Niinpä kirjassa päästään fantastisille matkoille ajassa ja tilassa: parsakaalimetsiin ja joulun ihmemaihin, perhosen kokemusmaailmaan sekä isovanhempien sodan ja väkivallan leimaamaan elämään.

Talon lisäksi perhosen kuoriutuminen toukasta on toistuva metafora. Tämä viittaa muun muassa siihen, että äiti ei anna ihmelapsensa kasvaa aikuiseksi omilla ehdoillaan.

Laakso käyttää lukuisia pohjatekstejä, joista näkyvimpiä ovat Seppo Parkkisen toimittama Suomen luonto: perhoset -opas (1996) sekä Lewis Carrolin Liisan seikkailut ihmemaassa. Myös Dostojevski-parodiaa ja lukuisia muita tekstilajeja esiintyy.

Pilvenpiirtäjän voi omaperäisyydestään huolimatta sijoittaa vimmaisten ja kokeilevien, häpeää käsittelevien nykyromaanien joukkoon. Maija Muinosen sexdeathbabies ja Marjo Niemen Kaikkien menetysten äiti kuuluvat samaan lajityyppiin, jossa tunnetta ei sullota valmiiksi määriteltyyn todellisuuteen vaan se saa luoda omansa.

Vertailussa paljastuvat myös Pilvenpiirtäjän heikkoudet: kunnianhimoisena rakennelmana se lupaa paljon, mutta jää luonnosasteelle ja leijailee silmien ohi nopeasti, jättämättä painavaa muistijälkeä.

Näin siis omalla kohdallani, mutta kokeilevaa romaania on suositeltava myös kokeilemaan itse. Niin moniaineksinen se on, että uskon lukukokemusten eroavan merkittävästi.