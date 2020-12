Vuosi 2020 pandemioineen kuritti elokuva-alaa ennennäkemättömällä tavalla. Hyviä elokuvia kuitenkin ilmestyi, jotkut suoratoistopalveluihin, jotkut ehtivät valkokankaillekin, vaikka suuri osa suunnitelluista teatteriensi-illoista peruuntui.

Olen valinnut tälle listalle kymmenen mielestäni parasta elokuvaa, jotka tulivat tämän vuoden aikana Suomeen levitykseen: joko elokuvateattereihin, suoratoistopalveluihin tai vuokrattavaksi.

Yksi vuoden huipuista, 31. tammikuuta Suomeen elokuvateattereihin tullut Parasite jäi pois listalta, sillä kollegani Veli-Pekka Lehtonen valitsi sen jo omalle viime vuoden suosikkilistalleen. Vastaavasti esimerkiksi alkuvuonna Berliinin elokuvajuhlilla esitetty The Assistant oli parhaita tänä vuonna näkemiäni elokuvia, mutta se ei ole vielä saapunut Suomeen missään muodossa.

Vuoteen 2020 mahtuu allaolevien lisäksi monia muitakin hienoja elokuvia, ja monia on itseltäni myös jäänyt näkemättä, joten lista ei suinkaan ole täydellinen. Listan elokuvat eivät ole paremmuusjärjestyksessä.

George MacKay Taistelulähetit – 1917 -elokuvassa.­

Taistelulähetit – 1917 (ohjaus Sam Mendes)

Ensimmäiseen maailmansotaan sijoittuva Taistelulähetit – 1917 ei ole historiallinen tositarina, vaan se tuntuu kuin jonkun sodan käyneen unelta tai kertomukselta. Juontakaan ei pahemmin ole: kaksi nuorta sotilasta lähtee suorittamaan vaarallista viestitehtävää läpi vihollislinjojen, siinä kaikki. Pääasia on huumaavassa valkokangaskokemuksessa. Kuvauksen yhden oton illuusio ei tunnu tyhjältä kikkailulta, vaan siltä, että näinhän tämä tarina pitikin kertoa. Kun se näin hyvin vie mukanaan. Arvioni täällä. Vuokrattavana ja myytävänä digitaalisissa palveluissa, saatavana myös dvd:nä ja blu-rayna.

Räppärinäkin tunnettu Awkwafina (keskellä) johtaa Jäähyväisten näyttelijäkaartia.­

Jäähyväiset (ohjaus Lulu Wang)

Kiinalaissyntyinen, Yhdysvalloissa lapsesta asti asunut Billi (Awkwafina) saa kuulla vanhemmiltaan, että hänen rakas isoäitinsä on kuolemassa syöpään. Vanhus ei sitä vain itse tiedä, sillä kiinalaisen tavan mukaan perhe kertoo diagnoosin tälle vasta kuolinvuoteella. Vanhempien vastustuksesta huolimatta Billi matkustaa Kiinaan tapaamaan mummoa viimeistä kertaa. ”Lämminhenkinen” alkaa olla jo luotaantyöntävän kliseinen määre elokuvalle, mutta juuri sitä Jäähyväiset on, parhaalla mahdollisella tavalla. Se käsittelee suuria tunteita ja teemoja hienovaraisesti sekä viisaasti. Pertti Avolan arvion elokuvasta voi lukea täältä ja ohjaaja Lulu Wangin haastattelun täältä. Vuokrattavana ja myytävänä digitaalisissa palveluissa, saatavilla myös dvd:nä.

Isiah Whitlock Jr., Norm Lewis, Clarke Peters, Delroy Lindo ja Jonathan Majors Da 5 Bloodsissa.­

Da 5 Bloods (ohjaus Spike Lee)

Da 5 Bloods nivoo yhteen niin monta eri sivujuonta, teemaa ja lajityyppiäkin, että lopputuloksen luulisi olevan täysin toimimaton sekasotku. Mutta Spike Leen käsissä niin ei käy. Seikkailuhenkinen tarina kultalastia etsivistä mustista Vietnam-veteraaneista laajenee vaikuttavaksi kuvaukseksi rasismista, sorrosta ja jakautuneista yhteiskunnista. Historia ja nykypäivä yhdistyvät yhtä hienosti kuin Leen aiemmassa BlacKkKlansmanissa. Delroy Lindo tekee pääosassa vavahduttavan roolityön ja Chadwick Boseman pienestä sivuroolistaan suuren. Ja onhan siellä myös Jasper Pääkkönen. Arvioni täällä. Netflixissä.

Emmi Parviainen ja Laura Birn Seurapelissä.­

Seurapeli (ohjaus Jenni Toivoniemi)

Kolmikymppisten ihmissuhdekiemuroista on tehty Suomessa(kin) paljon elokuvia. Samoin siitä asetelmasta, jossa kaveriporukka kokoontuu mökille, välit kiristyvät ja vanhat patoutumat nousevat pintaan. Mutta harvoin tätä kaikkea on tehty niin hyvin kuin Seurapelissä. Taitavasti rakennettu elokuva viimeistä piirtoa myöten. Ja sen tunnelmaankin voi samaistua: siihen, kun ystäväporukka parhaimmillaan tai pahimmillaan tuntuu viimeisiltä ihmisiltä maan päällä. Leena Virtasen arvio täällä. Myytävänä digitaalisissa palveluissa, vuokraversio ilmestyy alkuvuodesta 2021.

Jessie Buckley esittää I’m Thinking of Ending Thingsin toista pääosaa.­

I’m Thinking of Ending Things (ohjaus Charlie Kaufman)

Tämä elokuva on kuin vastine vanhalle “matka on tärkeämpi kuin määränpää” -sanonnalle. ”Määränpäällä ei ole väliä ja se matkakin on aivan turha, mutta kai sitä voi itselleen jotain muuta yrittää väittää”, tuntuu I’m Thinking of Ending Things toteavan. Eikä se silti ole raskaan masentava kokemus. Jossain määrin se masentaakin, mutta samalla kiehtoo, kutkuttaa, hämmentää, pelottaa ja huvittaa. Surrealistinen mestariteos ja Charlie Kaufmanin paras elokuva. Pekka Torvisen analyysi täällä. Netflixissä.

David Istejev on yksi Welcome to Chechnya -elokuvassa nähtävistä aktivisteista, jotka auttavat Tšetšeniassa vainottuja homoseksuaaleja.­

Welcome to Chechnya (ohjaus David France)

Venäjän federaatioon kuuluvassa Tšetšeniassa on muutaman vuoden ajan ollut käynnissä järkyttävä ihmisoikeusrikos. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä vainotaan, vangitaan, kidutetaan ja tapetaan. ”Puhdistukseen” osallistuvat viranomaiset sekä tavalliset kansalaiset. Muut maat eivät tee muuta kuin paheksuvat, jos sitäkään. Sen sijaan Venäjän sisällä ihmisoikeusaktivistit riskeeraavat henkensä vainottuja auttaakseen – ja tätä operaatiota dokumentaristi David France pääsi kameroineen kuvaamaan. Vuoden hätkähdyttävin ja tärkein dokumenttielokuva. Francen haastattelu täällä. Vuokrattavana ja myytävänä digitaalisissa palveluissa.

Jennifer Ehle ja Morfydd Clark Saint Maudissa.­

Saint Maud (ohjaus Rose Glass)

Saint Maud on kuvaus riivatusta nuoresta Maudista (Morfydd Clark). Omasta mielestään Maud ei ole pahojen voimien vallassa, vaan Jumalan valittu, jolla on erityinen tehtävä. Aivan oikeasti Maud on henkisesti sairas ihminen, joka tarvitsisi kipeästi apua, ennen kuin joku muukin kuin hän joutuu kärsimään. Britti Rose Glassin ensimmäinen pitkä ohjaustyö on tiukka ja puristavan piinaava kauhudraama. Juonellista uutta se ei tarjoa, mutta menee harvinaisen syvälle ihon alle. Arvioni täällä. Ei vielä vuokrattavana tai myytävänä.

Toven nimiroolissa nähdään Alma Pöysti.­

Tove (ohjaus Zaida Bergroth)

Tove Jansson -elämäkertaelokuva sivuuttaa suvereenisti ne sudenkuopat, joihin suomalaisista taiteilijoista kertovat filmit yleensä tippuvat. Se ei ole pömpöösin juhlava muotokuva. Se ei jäykistele vaan elää ja hengittää. Se näyttää ja tuntuu Tovelta. Eikä Alma Pöystin suoritusta nimiroolissa voi liiaksi kehua. Arvioni täällä. Ei vielä vuokrattavana tai myytävänä.

Viola Davis esittää tosielämän bluestähti Ma Raineyta elokuvassa Ma Rainey’s Black Bottom.­

Ma Rainey’s Black Bottom (ohjaus George C. Wolfe)

Ma Rainey (1886–1939) oli legendaarinen amerikkalainen blueslaulaja. Tämä elokuva kertoo hänestäkin, mutta enemmän Raineyn Black Bottom -yhtyeen fiktiivisestä trumpetisti Leveestä (Chadwick Boseman), isoegoisesta ja isosti haaveilevasta nuoresta miehestä. August Wilsonin näytelmään perustuva elokuva on painava kuvaus rasismista ja valta-asetelmista, mutta aivan erityisesti näyttelijöiden taidonnäyte. Boseman (1976–2020) on mestarillinen viimeiseksi jääneessä roolissaan, samoin Viola Davis Raineyna. Netflixissä.

Soulin päähenkilön Joe Gardnerin alkuperäisenä ääninäyttelijänä toimii Jamie Foxx, suomenkielisenä äänenä kuullaan Joonas Saartamoa.­

Soul (ohjaus Pete Docter)

Jazzmuusikon urasta haaveileva nelikymppinen opettaja Joe (Jamie Foxx) päätyy yllättäen sieluna tuonpuoleiseen. Tai itse asiassa ”esipuoleiseen”, josta vastasyntyneet sielut vasta päätyvät maapallolle, kun ovat siihen valmiita. Joe saa riesakseen 22-nimisen pikkusielun (Tina Fey), jota maanpäällinen elämä ei kiinnosta yhtään. Joe taas haluaa kiivaasti takaisin vanhaan kehoonsa, sillä hänen elämänsä jäi aivan kesken. Soul on Pixar-animaatiostudion paras teos tähän mennessä. Se on huiman mielikuvituksellinen, kaunis, hauska, itkettävä, lämmin, kokeileva, vaivattomasti eteenpäin soljuva – kuin täydellinen jazz-sävellys. Pekka Torvisen arvio täällä. Disney+-palvelussa.