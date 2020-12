Nobel-palkittu Patrick Modiano käy romaanissaan samalla läpi omaa ja vanhempiensa elämää. Kirjassa on samoja asioita kuin kirjailijan tuotannossa yleensäkin.

Romaani

Patrick Modiano: Dora Bruder. Suom. Lotta Toivanen. WSOY. 158 s.

Patrick Modianon kirja Dora Bruder (1997) alkaa sanomalehti-ilmoituksella joulukuun 1941 Paris-Soir-sanomalehdestä.

Siinä vanhemmat kyselevät kadonneen 15-vuotiaan tyttärensä, Dora Bruderin, perään. Mahdolliset havainnot pyydetään osoittamaan M. ja Mme Bruderille, boulevard Ornano 41, Pariisi.

Modiano muistelee joidenkin sivujen ajan omaa suhdettaan boulevard Ornanon alueeseen ja siirtyy sen jälkeen miettimään ja tutkimaan Dora Bruderin kohtaloa. Asiakirjat, valokuvat, rakennukset ja muistot rakentavat hauraan mutta koskettavan kuvan juutalaistytöstä vuoden 1941 Pariisissa.

Samalla kirjailija käy läpi omaa ja vanhempiensa elämää ja miettii mahdollisia yhteyksiä Doraan.

Kirjassa on samoja asioita kuin nobelisti Modianon tuotannossa yleensä.

On yritys ottaa menneisyyden tapahtumista selvää. On muis­toja ja salaisuuksia, on myös unohdusta. On merkityksellisiä kadunnimiä ja paikkoja. On hillitty kirjoitustyyli. On loppu, jossa kaikki ei selviä. Ja sivuja on viehättävän vähän.

Modianon kirjoissa on usein jollain tavoin mukana 1940-luvun saksalaismiehityksen aikainen Ranska. Joskus sanotaankin, että vuonna 1945 Pariisissa syntynyt Modiano käsittelee teoksissaan saksalaismiehitystä ja sen aiheuttamia traumoja.

Eräässä mielessä näin onkin, mutta ehkä asian voisi nähdä myös toisin: ehkä saksalaismiehitys kiehtoo Modianoa siksi, että sen kautta hän pääsee käsittelemään unohtamista, hiljaisuutta, menetyksiä, torjuttuja muistoja ja menneisyyttä ihmisten ympärillä.

Dora Bruder kuvaa erityisesti sitä, kun emme voi muistaa tai emme voi ymmärtää ja kun menneisyys jää arvoitukseksi.

Jos kirjalla on jokin eetos, niin se ei niinkään ole, että älkäämme koskaan unohtako, vaan ennemminkin että ymmärtäkäämme, kuinka paljon emme tule koskaan edes tietämään.

Vaikka Dorasta itsestään ei kirjassa lopulta saada kovin paljoa selville, hän ei jää sikälikään unohduksiin, sillä kirjan julkaisemisen jälkeen yksi Pariisin kaduista nimettiin hänen mukaansa.