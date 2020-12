Kiinalainen Netflix-tuottaja ja miljonääri Lin Qi on kuollut, paikallisten lähteiden mukaan poliisi epäilee murhasta työkaveria

Yoozoon toimitusjohtaja oli tekemässä Netflixiin scifi-sarjaa Game of Thrones -luojien kanssa.

Kiinalainen miljonääri ja Yoozoo-yhtiön toimitusjohtaja Lin Qi, 39, on kuollut joulupäivänä. Paikallisten lähteiden mukaan poliisi epäilee, että hänet on myrkytetty.

Asiasta uutisoivat muun muassa The Hollywood Reporter, Bloomsberg ja Variety.

Lin Qi oli mukana tuottamassa Netflixille englanninkielistä scifi-sarjaa Three-Body Problem, joka perustuu kirjailija Liu Cixin samannimiseen kansainvälisesti menestyneeseen trilogiaan. Sarjan tuottajiksi oli nimetty myös Game of Thrones -luojat David Benioff ja D.B. Weiss. Netflix hankki oikeudet sarjan tekemiseen Yoozoolta.

Paikalliset mediat, joilla ainakin osalla on sidoksia Kiinan kommunistiseen puolueeseen, ovat raportoineet, että myrkytyksestä epäillään Linin kollegaa, joka on pidätetty epäiltynä murhasta. Myrkytyksen mahdolliseksi motiiviksi mainitaan ”työkiistat”. Lin joutui sairaalaan 16. joulukuuta. Vielä jouluaattona näytti siltä, että hän toipuisi myrkytyksestä, mutta hän kuitenkin kuoli joulupäivänä.

Aluksi lehdissä spekuloitiin, että Lin Qi olisi juonut myrkytettyä teetä, mutta yksityiskohdista liikkuu ristiriitaista tietoa. Varietyn mukaan Liniä hoitanut lääkäri on arvioinut lehdille, että tämän myrkytysoireet viittasivat tetrodotoksiiniin, jota on esimerkiksi pallokaloissa.

Shanghain poliisi on vahvistanut kuolleen sukunimen ja iän sekä epäillyn sukunimen. Yozoo on vahvistanut tiedotteessa Linin kuoleman.

Lin Qi oli noin miljardin dollarin omaisuudella yksi Kiinan rikkaimmista alle 40-vuotiaista henkilöistä. Hän perusti elokuviin ja peleihin keskittyvän Yoozoon vuonna 2009. Yhtiö on julkaissut muun muassa älypuhelin- ja PC-pelin nimeltä Game of Thrones: Winter is Coming. Lin oli Yozoon enemmistöosakkeenomistaja. Yhtiön tiedotteen mukaan se jatkaa toimintaansa normaalisti ja etsii Linille seuraajaa.