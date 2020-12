Supersankarielokuva keräsi 16,7 miljoonaan dollarin lipputulot USA:ssa ja Kanadassa avausviikonloppunaan. Tulos on kaukana ensimmäisen elokuvan avausviikonlopun yli 100 miljoonasta dollarista.

Loppuvuoden ainoa iso, teattereihin asti saapuva Hollywood-elokuva Wonder Woman 1984 keräsi Yhdysvalloissa ja Kanadassa noin 16,7 miljoonan dollarin eli vajaan 14 miljoonan euron lipputulot avausviikonloppunaan, tuotantoyhtiö Warner Bros kertoi sunnuntaina.

Tulos on Pohjois-Amerikan markkinoiden paras sitten pandemian alun, jolloin elokuvateatterit suljettiin ja myöhemmin osittain uudelleenavattiin, uutistoimisto Reuters kertoo.

Tulos on kuitenkin hyvin kaukana tavallisena aikana julkaistavasta suuren budjetin Hollywood-blockbusterista. Vuoden 2017 Wonder Woman -elokuvan avausviikonlopun tulos Yhdysvalloissa ja Kanadassa oli noin 103 miljoonaa dollaria eli noin 84 miljoonaa euroa.

Noin kaksi kolmasosaa Yhdysvaltojen elokuvateattereista on tällä hetkellä suljettuna koronaviruspandemian vuoksi. Näihin kuuluvat muun muassa New Yorkin, Los Angelesin ja Chicagon elokuvateatterit, jotka ovat rahanteon kannalta erittäin tärkeitä. Noin 2 100 teatteria on auki mutta niissäkin on pandemiaturvatoimien takia hyvin rajoitettu yleisökapasiteetti.

Maailmanlaajuisesti Wonder Woman 1984 keräsi viikonloppuna Warner Brosin mukaan noin 36 miljoonan euron eli 29,5 miljoonan euron lipputulot. Yhteensä elokuva on kerännyt noin 85 miljoonan dollarin eli noin 70 miljoonan euron lipputulot.

Reutersille puhuneen Comscore-yhtiön analyytikon Paul Dergarabedianin mukaan Wonder Woman 1984 pärjäsi viikonloppuna hyvin, kun ottaa huomioon ”äärimmäisen haastavan markkinatilanteen”.

Dergarabedianin mukaan luvut näyttävät itse asiassa varsin rohkaisevilta elokuvateatterien tulevaisuuden kannalta, kun ottaa huomioon miten helposti kuka tahansa pystyi katsomaan elokuvan kotonaan Yhdysvalloissa.

Yhdysvalloissa elokuva julkaistiin ennennäkemättömällä tavalla samaan aikaan myös HBO Max -suoratoistopalvelussa. Warner Brosin mukaan Wonder Woman 1984 ylitti suoratoistolle asetetut odotukset ja rikkoi ennätyksiä, mutta yhtiö ei antanut julkisuuteen mitään tarkempia lukuja lausuntonsa tueksi.

Sen sijaan Warner Bros kertoi, että lähes puolet HBO Maxin suorista tilaajista katsoi elokuvan ensi-iltapäivänä perjantaina. Syyskuun lopussa HBO Maxilla oli 3,6 miljoonaa suoraa tilaajaa. Oletettavasti lukema on kasvanut kolmessa kuukaudessa jonkin verran eli varovaisesti voi arvioida, että suorista tilaajista Wonder Woman 1984:n katsoi perjantaina noin kaksi miljoonaa ihmistä. Lisäksi muulla tavalla HBO Maxia tilaavista (esimerkiksi osana kaapeli-tv-tilausta) elokuvan katsoi useampi miljoona ihmistä, Warner Bros sanoi tiedotteessa.

Heti avausviikonlopun päätteeksi Warner Bros ilmoitti, että Wonder Woman -saaga saa suunnitellun kolmannen osan nopeutetulla aikataululla. Gal Gadot jatkaa pääosan esittämistä, ja Patty Jenkins jatkaa ohjaajana ja käsikirjoittajana. Julkaisuaikataulua ei kerrottu.

Joulukuun alussa Warner Bros ilmoitti, että sen kaikki vuonna 2021 julkaistavat elokuvat tulevat yhtä aikaa teattereihin ja HBO Maxille.