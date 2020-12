Ihmisoikeudet

Professori Abduqadir Jalalidin on Kiinan tunnetumpia uiguuri-intellektuelleja. Hän katosi vuonna 2018.

”Miksi jouduin tänne ilman oikeutta palata?”

Nämä sanat päättävät runon, joka on ensimmäinen elonmerkki Kiinan pidättämästä professori Abduqadir Jalalidinista yli kahteen vuoteen.

Professori Jalalidin on Kiinan tunnetumpia uiguuri-intellektuelleja. Ainakin 11 miljoonan kansalaisen uiguurivähemmistö asuu Xijiangin nimellisesti autonomisessa maakunnassa, jossa Kiinan kommunistisen puolueen johto aloitti vuonna 2017 ”uudelleenkoulutuksen”. Sen perusteella jopa yli miljoona Kiinan uiguurikansalaista on keskitetty leireille.

Professori katosi 29. tammikuuta 2018 eikä hänestä ole sen jälkeen kuultu mitään.

Kunnes runo läpäisi keskitysleirin muurit.

Tutkija Joshua Freeman vastaa puhelimeen Princetonin yliopistosta Yhdysvalloista. Juuri hän toi runon julkisuuteen viime kuussa The New York Timesin välityksellä.

Freeman opetti nuoruudessaan englantia Xinjiangissa ja oppi samalla uusuiguurin kielen, joka kuuluu turkkilaisten kielten karlukkilais-horezmilaiseen alaryhmään.

Tutkija Joshua L. Freeman julkaisee uiguurirunouden englanninnoksia myös Twitter-tilillään @jlfreeman6.­

”Runous on uiguureille erittäin keskeistä. Useimmat kirjoittavat runoja ja kaikki osaavat paljon sanan­laskuja ja runon­pätkiä äidin­kielellään”, hän kertoo.

Freeman pääsi opiskelemaan uiguurikulttuuria professori Jalalidinin johdolla ja teki lopulta aiheesta Harvardissa englanninkielisen väitöskirjansa, joka on luettavissa ilmaiseksi tämän linkin takaa.

”Jalalidin on loistava, karismaattinen puhuja, joka kohtelee kaikkia ihmisiä hyvin kunnioittavasti. Hän on hyvin lämmin ja elegantti persoonallisuus.”

Freeman kertoo, että runo välittyi hänelle suullisesti useammasta lähteestä. Lähteet olivat opetelleet professorin leirillä kirjoittaman runon ulkoa lähes identtisesti.

”Tunnistin professorini tyylin ja sain tästä varmistuksen myös useilta maanpaossa olevilta uiguurirunoilijoilta ja -tutkijoilta.”

Jalalidin on tehnyt runoja 1980-luvulta lähtien. Hän oli aluksi varsin abstrakti ja moderni.

”Toinen vaihe on klassisempi ja tämä runo on siitä esimerkki. Se kertoo hänen ja kaikkien leirille lähetettyjen uiguurien hädästä ja kaipuusta vapauteen”, Freeman arvioi.

Mukaddas Mijit vastaa puhelimeen Pariisista. Hän on tutkija, tanssija ja dokumenttifilmien tekijä, joka luki Freemanin pyynnöstä keskitysleirin muurit läpäisseen runon alkukielellä The New York Timesin ja Youtuben julkaisemalle videolle.

”Professori Jalalidin auttoi minua ystävällisesti, kun tein maisterin tutkintoni suufilaisesta runoudesta”, Mijit muistelee.

”Hän oli hyvin onnellinen siitä, että uiguurinainen tutki Kiinan kulttuurivallankumouksen aikaan pahasti tukahdutettua runoutta. Professori on todella vaikeatajuinen huippututkija omassa työssään ja samalla hyvin ystävällinen opettaja.”

Mijitin vanhemmat ovat ulkomailla ja turvassa, mutta kollegoita ja ystäviä on keskitetty Kiinan leireille.

”Kommunistipuolueen johdon toimet ovat rikos ihmisyyttä vastaan. On vähättelyä kutsua sitä kulttuuriseksi kansanmurhaksi, koska leiritys aiheuttaa niin totaalista kauhua, samoin naisten pakkosterilointi, uskonnon vuoksi vainoaminen ja kansamme ympärivuorokautinen seuranta.”

Uudelleenkoulutusleiriksi kutsutun leirin aita Xinjiangissa kuvattuna syyskuussa 2018. Leiri on tunnetuista leireistä suurimpia.­

Listaan voidaan kansainvälisten raporttien ja uutisoinnin mukaan lisätä pakkotyö esimerkiksi puuvillapelloilla, pakkoavioliitot, lasten riistämisen lastenkoteihin, teloitukset ja väitetysti myös teloitettujen elinkauppa. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty puhuu toiminnanjohtaja Frank Johanssonin mukaan ”hyvin vakavista ja laajamittaisista ihmisoikeusloukkauksista”.

Kiina kiistää syytökset ja ilmoitti taannoin Haaretz-lehden selvityksessä, että Kiinassa teloitetuilta ei ole viety elimiä elinsiirtoihin enää 1. tammikuuta 2015 lähtien.

Kiina pitää leiritystä tärkeänä separatismin ja terrorismin kitkemiseksi. 2010-luvun vaihteen molemmin puolin Xinjiangissa ja muuallakin Kiinassa tehtiin veitsin ja räjähtein toteutettuja terrori-iskuja, joista Kiina syytti uiguuriseparatisteja tai -jihadisteja. Tämä näyttäisi olevan ainakin osin totta, joskin osa tapauksista on hämärän peitossa.

Kiina sanoo myös nostavansa uiguurien elintasoa uudelleenkoulutuksella, mikä maan johdon mukaan ehkäisee radikalismia.

”Se on kolonialistinen peruste: vedotaan kulttuurin takapajuisuuteen ja halutaan korvata se kolonialistien omalla kulttuurilla”, Mijit sanoo.

Mukaddas Mijit on etnomusikologi, tanssija ja dokumenttifilmien tekijä.­

”90 prosenttia kiinalaisista on han-kiinalaisia, ja todellista separatismia on, että he eristävät uiguurit leireille”, hän arvioi.

Kaikkia kulttuureja ja kulttuurisia eroja tulee puolustaa, hän muistuttaa.

”Kaikki kaunis ihmisyydessä on erojen tunnistamista ja niiden arvostamista. Kiinan johto terrorisoi kansalaisia haluamalla häivyttää kauniit ja värikkäät eroavaisuutemme.”

Mijit arvioi, että kansainvälinen julkisuus ja painostus voisivat auttaa Kiinan johtoa pääsemään eroon erottelevista toimenpiteistään.

”Suurin toiveeni on, että leirit avataan. Ja suurin pelkoni on, että han-kiinalaiset tekevät koko maakunnasta johtamansa tehtaan.”

Harri Uyghur vastaa puhelimeen Hyvinkäällä. Hän on uiguurialueella kasvanut ja Kiinassa lääkäriksi opiskellut Suomen kansalainen.

”Tapasin professorin kerran sattumalta Xinjiangissa ravintolassa, kerroin kunnioituksestani ja palasin pöytääni. Hän on uiguurien intohimon ja myötätunnon symboli, ja minullakin on hänen kirjojaan. Tämä runo on juuri hänen tyyliään.”

Uyghur pitää puhetta uiguurien separatismista ylikorostettuna.

”Professori ei tietääkseni ole koskaan kirjoittanut mitään uiguurien itsenäisyystoiveista. Jos uudelleenkoulutusleirit todella ovat ammattikoulutusta varten, miksi yliopiston professori lähetettiin sinne?” hän kysyy

”Emme tiedä onko ollut oikeudenkäyntiä, tuomiota tai onko hän edes hengissä. Sen tiedämme, että uiguuri-intellektuelleista esimerkiksi Lääketieteellisen yliopiston dekaani Halmurat Ghopur on tuomittu kuolemaan.”

Separatismi voi lisääntyä sortotoimenpiteistä.

”Kiinan uiguurinvastainen politiikka on niin tiukka, että se tietysti kasvattaa kansallistunnetta ja ehkä myös itsenäisyyshaluja.”

Uyghur pitää myös uiguurien kutsumista muslimeiksi yksioikoisena.

”Uiguurit on muslimienemmistöinen kansa, mutta ainakaan kotikaupungissani ei harjoitettu aktiivisesti oikein mitään uskontoa. Ennen yliopistovuosia en koskaan nähnyt uiguurinaisilla huivia.”

Uiguurien perinteinen kulttuuri ja islam on ollut kombinaatio, Uyghur selittää.

”Uiguurimuslimit tanssivat, musisoivat, juovat alkoholia mutta eivät syö sianlihaa. Uiguureissa on ateisteja, agnostikkoja, Kiinan kommunistipuolueen jäseniä ja kristittyjä. Esimerkiksi minä olen kristitty, kuten moni muukin Suomen uiguureista.”

Harri Uyghur­

Harri Uyghurin isä on eläkkeellä valtionhallinnosta. Äiti oli kirjailija sekä toimittaja puoluelehdessä. Hänen mukaansa koko perhe yritti olla Kiinan mallikansalaisia, mutta silti vanhemmat leiritettiin vuonna 2017 ja vapautettiin vasta 24. joulukuuta 2018.

”He ovat edelleen Kiinassa ilman passejaan. Leiristä he eivät voi puhua vaan kyselevät vain säätilaa, olenko syönyt hyvin ja sen sellaista. Uskon, että heidän puhelujaan kuunnellaan edelleen.”

Vanhempien pidätys teki Harri Uyghurista aktivistin.

”Kiina kunnioitti pitkään uiguurikulttuuria, mutta vuonna 2017 nykyinen johto loi etnisen jännitteen, jopa vihan, Kiinan ja uiguurien välille. Se on tosi tyhmää toimintaa”, hän kritisoi.

”Ja jos uiguurit kritisoivat Kiinan ihmisoikeustilannetta ja kansallisuuspolitiikkaa, Kiina vastaa syyttämällä minuakin separatistiksi vaikka en ole koskaan vaatinut itsenäistä uiguurivaltiota.”

Käymme professorin runon sana sanalta läpi Harri Uyghurin kanssa suoraan alkukielestä. Ensimmäisen säkeistön jokainen rivi päättyy sanaan joq (ilman, vailla) ja riimejäkin (tumarim / humarim) löytyy.

Tumarim on uiguurien amuletti.

”Se on perinteisesti sudenhampaasta tehty ja siihen voi laittaa sisälle rakkaiden ihmisten hiuksia tai vaikka säkeen Koraanista.”

Runossa kukilla on myös erityismerkitys.

”Kukat ovat uiguureille vuodenajan merkki kuin marjat ja sienet suomalaisille. Useimmilla on pihalla kukkia, joiden kukinnoista seurataan vuodenaikojen kulkua. Uiguureille piha on muutenkin tärkeä paikka, jossa kokoonnutaan, juhlitaan, lauletaan ja kerrotaan tarinoita. Hän kertoo runossaan kaiken tämän kaipuusta.”

Uyhgur teki runosta ohessa julkaistavan suomennoksen HS:n editointiavulla. Ehkä myöhemmin saadaan ammattikääntäjien versiot tästä ja muidenkin merkittävien uiguurirunoilijoiden teksteistä.

”Käännös on kannatettava hanke, jota professori varmasti arvostaa”, runon julkisuuteen tuonut tutkija Freeman sanoo.

”Uiguurirunoilijoista Chimengul Awut on tietääkseni nyt vapautettu ja samaa toivon professori Jalalidinille. Kiina tukahduttaa elinvoimaista ja tärkeää osaa ihmiskunnan kulttuuriperintöä. Sen ei saa antaa kadota”.

Minulla ei ole paluuta

Olen yksin tässä nurkassa vailla rakkautta

Painajaisten vallassa vailla amulettia

Jäljellä vain elämä ilman intohimoa

Ajatukset kiduttavat ilman toivoa

En tiedä missä olen ja mitä tapahtui

Sydämeni puheesta en voi kertoa

Kohtaloni syytä voin vain arvailla

Se on kiellettyä mutta kaipaan sinua

Rakosista näen kuinka vuodenajat vaihtuvat

Hyvät uutiset eivät välitykään kukista

Ytimiä myöten tämä kaipuu ravistaa

Miksi jouduin tänne ilman oikeutta palata?

Abduqadir Jalalidin

Suomennos Harri Uyghur, HS