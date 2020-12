Lavastajan työnä on yllättää teatterin katsojat – ”Se olisi ideaali tilanne, että teokset eivät toistaisi itseään”

”Minua kiinnostaa ennen kaikkea se, mitä luomassani tilassa tapahtuu, kun näyttelijät ja ohjaaja päästetään valloilleen. Sen takia en ole kuvanveistäjä tai kuvataiteilija”, sanoo Helsingin kaupunginteatterin lavastaja Antti Mattila.

Lavastaja Antti Mattilan tärkein työkalu on edelleen perinteinen pienoismalli. Mattila kuvattiin työhuoneessaan Helsingin kaupunginteatterissa.­

”Lavastaminen on vähän niin kuin generalistien ala”, Antti Mattila naurahtaa, kun hän kertoo uravalinnastaan. ”Oikein hyvä henkilölle, joka on kiinnostunut kaikenlaisista taiteista mutta ei oikein osaa valita yhtä.”

Vaikka Mattila vitsailee, heitosta on vähintään ensimmäinen puoli totta. Lavastajien työmaata ovat teatterit, elokuvat ja oopperat, joiden kautta kuvaan tulevat kirjallisuus, dramaturgia ja musiikki. Varsinaisessa suunnittelutyössä puolestaan yhdistyvät arkkitehtuuri, muotoilu ja kuvataide.

Sen sijaan päättämättömyydestä ainakaan Mattilaa itseään ei saa kiinni, sillä hän hakeutui heti lukion jälkeen lavastajakoulutukseen Taideteolliseen korkeakouluun. Sieltä tie vei Helsingin kaupunginteatterin lavastajaksi, ja vakituisen työpaikkansa lisäksi hän on ehtinyt vierailla niin Suomen kansallisteatterissa, Savonlinnan oopperajuhlilla kuin useassa maakuntateatterissakin. Pari elokuvaakin on tullut lavastettua.

Aika paljon kaikenlaista siis.

Antti Mattilan innostus teatteriin syttyi jo kymmenvuotiaana 1990-luvun alussa, ja siitä hän kiittää isovanhempiaan. Lastennäytelmien sijaan poikaa juoksutettiin katsomassa suomalaisen teatterin suurten nimien ohjaamia klassikkoteoksia. Mieleen ovat painuneet esimerkiksi Kalle Holmbergin Macbeth ja Laura Jäntin Kesäyön unelma.

”Niistä näytelmistä on jäänyt tunne, että teatteri on sellainen paikka, jossa voi aina yllättyä. Teatteriin voi mennä katsomaan, että mitäköhän ne ovat nyt keksineet”, Mattila sanoo ja viittaa omaan työhönsä. ”Se olisi ideaali tilanne, että teokset eivät toistaisi itseään.”

Teatterissa lavastaja on ohjaajan tärkein taiteellinen työpari, ja esityksen suunnittelu käynnistyy usein lavastuksesta. Sen avulla määritellään paitsi lavalle nousevat puitteet myös tyylilaji.

”Minä ajattelen, että lavastus on aina myös eräänlainen ehdotus ohjaukseksi”, Mattila sanoo. ”Lavastushan on se, minkä katsojat ihan ensimmäiseksi näkevät. Se lanseeraa esityksen rytmin ja ylipäätään tyylilajin.”

”Minua kiinnostaa ennen kaikkea se, mitä luomassani tilassa tapahtuu, kun näyttelijät ja ohjaaja päästetään valloilleen. Se on se kiinnostava juttu tässä. Sen takia en ole kuvanveistäjä tai kuvataiteilija.”

Esimerkiksi onnistuneesta lavastuksesta Mattila nostaa yhden tuoreimmista töistään. Akse Pettersonin ohjaama Jeppe Niilonpoika sai ensi-iltansa Tampereen Työ­väen Teatterissa alkuvuodesta.

”Se oli erittäin antoisa prosessi ja onnistunut lopputulos. Siinä oli vanha Ludvig Holbergin näytelmä pohjalla, mutta se oli ikään kuin raakamateriaalina eikä lähtökohtana ollut käyttää kaikkea tekstiä. Lavastussuunnitelma toimi siinä eräänlaisena dramaturgisena runkona. Katsottiin mitä ne tietyt jutut näyttämöllä tuottaa.”

”Lavalla oli valkoinen rintamamiestyyppinen talo, josta aloitettiin ja lopetettiin. Lopussa talo ikään kuin räjähti tai laukesi, ja sieltä alkoi tursuta näyttämölle musta meduusa, ilmatäytteinen pussi, jolle meillä oli työnimi paha taikina!”

Toisin kuin voisi luulla, lavastaja ei heilu lavan takana vasara tai pensseli kädessä rakentamassa kulisseja, vaan tämä työvaihe kuuluu teatterin tekniselle henkilökunnalle. Lavastajan työ käynnistyy suunnittelupöydän ääressä ja jatkuu harjoituksissa ohjaajan rinnalla.

Mattila hakee vertauskuvaa elokuvan puolelta: ”Jos elokuvaohjaajalle lähin taiteilijakollega on kuvaaja, niin teatterissa se on lavastaja. Kuvaajalla on mahdollisuus tehdä elokuvassa samantyyppisiä ratkaisuja kuin lavastajalla teatterissa.”

Vaikka nykyaikaiset tietokoneohjelmat mahdollistavat kolmiulotteisten mallinnosten suunnittelun näyttöpäätteellä, Mattilan tärkein työkalu on edelleen perinteinen pienoismalli. Sen avulla hän pääsee esittelemään lavastuksen niin ohjaajalle kuin näyttelijöille.

”Fyysinen malli on hyvä tasa-arvoiseen yhteistyöhön, koska sen äärelle voi kokoontua ja kaikki voivat manipuloida sitä”, Mattila sanoo.

”Yleensä suunnittelu alkaa jostain hyvin karkeasta ajatuksesta, minkä jälkeen siitä keskustellaan ohjaajan ja muun työryhmän kanssa. Pienoismallin avulla ideoita voi kokeilla heti, ja ihmiset osaavat hahmottaa näyttämön paremmin kuin tietokoneen ruudulta.”

Vaikka Antti Mattilan työpäivät kuluvat teatterissa, hän sanoo viihtyvänsä myös katsojana salin puolella. Sen sijaan lavalle hän ei itse haikaile.

”Minusta tuntuu, että teatteriammateissa tyypillinen painajaisuni on se, että näyttelijälle tarvitaan paikkaajaa. Sitten joku toteaa, että Antti, sähän oot istunut koko ajan harjoituksissa, sullahan on hyvät pohjat repliikkeihin. Sitten näyttämölle mennessä tajuan, että enhän mä muista repliikkejä ollenkaan!”