Neiti Aika -dokumentti porautuu nopeasti tasolle, joka koskettaa henkilökohtaisesti.

Dokumenttiohjaaja Elina Talvensaari oli viimeisillään raskaana, kun hän muutti miehensä kanssa Käpylään Koskelantielle kerrostaloon, joka oli rakennettu Helsingin olympialaisia varten. Asunto oli koskematon edellisen asukkaan jäljiltä, ja kaikki irtaimistokin oli paikoillaan, kahvikuppeja ja jokaista nappia myöten.

Asunnossa oli elänyt yksinäinen nainen, joka oli kuollut ilman omaisia ja läheisiä. Siksi tavarat jäivät seuraavan asukkaan kontolle. Talvensaari ei kuitenkaan pystynyt heittämään niitä pois vaan ryhtyi tutkimaan niitä tarkemmin. Keitä olivat muut ihmiset naisen monissa valokuvissa?

Syntyi syvällinen ja hienosti kirjoitettu dokumentti Neiti ­Aika, jossa Talvensaari pohtii ihmisen elämää, ei sen enempää eikä vähempää. Palapeli alkaa muotoutua kirjeistä ja valo­kuvista, ja sitä piti täydentää muual­lakin, mutta oikeastaan aika vähän. Talvensaari keskittyi siihen, mitä löysi asunnosta.

Nainen on vieras kaikille, mutta dokumentti porautuu pian tasolle, joka koskettaa henkilökohtaisesti. Itselläni on takana muutto, jonka aikana kävin läpi juuri niitä kuppeja ja nappeja ja punnitsin jokaisen kohdalla erikseen, mikä niiden merkitys on, miksi olen säilyttänyt niitä. Jos nyt kuolisin yksinäisenä, ilman ketään kertojaa, millainen tarina tästä tavarasta syntyisi?

Talvensaarikin tekee sitä samaa. Hän poimii esineitä ja kysyy, mikä on tehnyt niistä merkityksellisiä sille yhdelle ihmiselle, jota hän ei koskaan tavannut.

Samalla hän rakentaa kehystä ajan käsitteelle, jotta se olisi paremmin, mahdollisimman konk­reettisesti ymmärrettävissä. Se on vaikea tehtävä dokumentille, mutta Talvensaari onnistuu siinä.

Naisen nimi oli Sirkka-Liisa Miettinen, ja hän oli syntynyt 1915. Hän eli siis sotavuodet, ja niiden jälkeen hän asettui Koskelantien uusiin taloihin miehensä kanssa.

Neiti Aika on myös palanen suomalaista mikrohistoriaa. Vuosikymmeniä myöhemmin samaan asuntoon syntyi Talvensaaren vauva. Elämä on jotain, mikä kulkee alkujen ja loppujen, syntymän ja kuoleman välissä.

Talvensaari päätyy armolliseen ajatukseen, ettei elämä ole se tarina, joka ihmisestä kerrotaan. Se ei jää muistoihin, vaan se on vain se, mitä on eletty. Ne hetket.

Dokumentin visuaalinen ilmaisu hengittää aiheensa tahtiin ja jättää ilmaa katsojan omille ajatuksille, tunteillekin.

Talvensaari liikkuu yksityisen ja yleisen välimaastossa luontevasti mutta samalla tietoisesti ja varmasti, ei pelkän intuition varassa.

Neiti Aika, Teema klo 20.45 ja Yle Areena. (K7)