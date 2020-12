Mad Sinin jäsenet näyttävät karkureilta, tyylikäs Eva Eastwood puolestaan on kuin Mad Men -tv-sarjasta. Heillä on kuitenkin yhteiset juuret.

Trad. Rockabilly

Eva Eastwood: Candy.

Gamlastans Grammofon. ★★★★

Psychobilly

Mad Sin: Unbreakable.

Century Media. ★★★

Saksalaiset näyttävät siltä kuin olisivat karanneet vankilasta tai mielisairaalasta. He huutavat, kuinka ”ovat menettämässä järkensä, koska kaikki ystävät ovat kuolleet”.

Tyylikäs ruotsalaisnainen on puolestaan kuin Mad Men -tv-sarjasta. ”He sanovat minua karkiksi”, hän laulaa sofistikoituneesti.

Punkkia ja rockabillyä kauhuun yhdistelevän psychobillyn pioneerilla Mad Sinillä ja tanssilavojen retroiskelmä-tähtenä ruotsalaisille tutuksi tulleella Eva Eastwoodilla ei ole uusien albumiensa valossa tarkasteltuina mitään muuta yhteistä kuin pitkä ura musiikillisen valtavirran liepeillä.

Aavistuksen raaputtamalla yhteistä alkaa löytyä, ja paljon enemmän kuin pinnalta pystyy päättelemään. Ensiksi: aivan varmasti sekä Eastwoodilla että Mad Sinin laulajalla ja ainoalla alkuperäisjäsenellä Koefte de Villellä on ollut nuoruudessaan c-kaseteille kopioituina Gene Vincentin ja Crazy Cavanin levyjä. Todennäköisesti Stray Catsin juliste on komistanut molempien teinihuoneiden seiniä.

Toiseksi: molemmat ovat aloittaneet bändiharrastukset soittelemalla 1950-lukulaisittain tapailtua rockabillyä. Jos he olisivat kotoisin samasta kaupungista, he olisivat nuorina liikkuneet samoissa porukoissa.

Samoista lähtökohdista huolimatta alakulttuurin sisäinen pirstaloituminen on sittemmin viskannut molemmat kaukalon vastakkaisille laidoille, jotka ovat jo niin etäällä toisistaan, ettei näköyhteyttä enää ole.

Yli kahdeksan­sataa kappaletta itselleen ja muille kirjoittanut Eastwood voitti ensimmäisenä naisena arvostetun ruotsalaisen Millen­colin-palkinnon vuonna 2010.

Jo viisi vuotta aiemmin hän oli repäissyt itsensä irti ruotsalaisen rockabilly-skenen kahleista ottamalla osaa suosittuun Allsång på Skansen -lauluohjelmaan, josta hän ampaisi valtavirran suosioon.

Kymmenennellä albumillaan hän tempaisee jälleen loikkaamalla suoraan takaisin juurilleen.

Candy on englanniksi laulettua 1950-lukuista rock’n’rollia ja rockabillyä ilman kaupallisia kompromisseja – ja paradoksaalisesti Eastwoodin ensimmäinen lista­ykkönen fyysisten äänitteiden kategoriassa.

Melodisesti rikkaat, herkkäviritteisesti ja tavattoman tarkasti soitetut country-vaikutteiset, mutta rokkaavat sävellykset tuovat mieleen Wanda Jacksonin ja Brenda Leen yli 60:n vuoden takaiset levytykset.

Toisin sanoen: Candy ei kuulosta nykypäivän jäljittelyltä 50-luvun soundista, vaan levyltä, joka on ­äänitetty Capitol-studiossa Hollywoodissa vuonna 1958. Sointi on juuri niin aito ja perioditeknisesti tarkka.

Efektissä on samaa positiivista tyrmäävyyttä kuin jazz-ryhmä Five Corner’s Quintetin ensiäänityksissä viitisentoista vuotta sitten. Keskellä nykyistä suoratoistomaisemaa Eastwoodkaan ei kuulosta nostalgialta, vaan pikemminkin toismaailmalliselta.

Vuonna 1967 syntyneen Eastwoodin kanssa samaan ikäpolveen kuuluva berliini­läinen Koefte DeVille on tuskin koko kansan suosiosta edes haaveillut. Hän ymmärtää sellaisen mahdottomaksi.

Kauhuun, mielisairauksiin ja perversioihin erikoistunut, vuonna 1987 perustettu Mad Sin saattaa olla vuonna 2020 enemmän irrallaan omasta ajastaan ja popkulttuuri­ympäristöstään kuin koskaan aikaisemmin yli 30-vuotisella urallaan.

Omassa marginaalissaan Mad Sin nauttii kuitenkin horjumatonta arvostusta globaalilla tasolla. Suomestakin faneja löytynee sen verran, että Tavastia myydään täyteen, kun yhtye seuraavan kerran ilmoittaa tulostaan.

Unbreakable on yhtyeen histo­riassa ensimmäinen niin sanottu comeback-levy ja sellaiseksi yllättävän tavanomainen; jälleen kerran ylipitkä ja siksi jossain määrin puuduttava.

Paikoin liki speedmetalliksi taittuvaa hyperventilointia ylläpitää yhtyeen uusi kovalyöntinen suomalaisrumpali KO Ristolainen.

Mad Sin pystyy yhä kantamaan harteillaan sen psychobillyn fyysisen ja lihasvoimaa vaativan soittoperinteen, mitä ilmeisimmät hengenheimolaiset ja aikalaisensa Demented Are Go ja Nekromantix eivät oikein meinaa enää jaksaa.

Tämä on tärkeää silloin, kun kappaleiden aiheet uiskentelevat tarkoin rajatussa, hurmehisessa lammikossa, jossa lilluu hallusinaatioita, kuolemaa ja sarjamurhaajia.

Kaikeksi onnekseen Mad Sin piiskaa ja pieksee instrumenttejaan yhä vimmatulla vitutuksella, joka on luonteeltaan sellaista, että sitä on täytynyt kertyä esittäjiensä sisälle koko elämän mitalta.

Erikoislaatuisella tavalla pirstaloitunut rockabilly-alakulttuuri on saavuttanut evoluutiokehityksessään vaiheen, jossa sen johdannaiset resonoivat moniaalle.

Veikkaisin Eva Eastwoodille erinomaista sukseeta Pori jazzissa ja jopa Flow-festivaalilla, siinä skumppa-baarin tuntumassa. Mad Sin puolestaan kaataisi kansaa kanveesiin varmasti ainakin Tuska-festivaalilla.

Kriitikon valinnat: Neo-rockabillyn pioneerien joutsenlaulu

Rock’n’roll / EP

Esa Pulliainen & Mr. Breathless: Happy Rokkenrol! vol. 1.

Etnomono. ★★★

Agents-kitaristi Esa Pulliaisen ja laulaja-pianisti Mr. Breathlessin tribuutti-EP tekee kunniaa The Boys -yhtyeelle, jonka käännössovituksina kaikki levyn neljä rallia tulivat aikoinaan suurille ikäluokille tutuiksi. Syksyn sävel -voittaja Metsämökin tonttu on pianistivelho Mr. Breathlessin laulamanakin turhan kulunut. Sen sijaan instrumentaaliversio alunperin The Clovers -doowop-yhtyeelle kirjoitetusta Love Potion Number Nine -klassikosta on niin hauska hattutemppu, ettei alkuperäisen käännöksen Tää koskista on vain -nimisenä tulkinneen Pekka Tammilehdon lauluraitaa huomaa edes kaivata.

Neo-rockabilly / Albumi

Restless: Ready To Go!

Bluelight.

★★★

Niin sanotun ”neo-rockabillyn” keskeisiin pioneereihin kuuluva brittiyhtye Restless paketoi uransa tällä kotimaisen levymerkin ja tuottaja Mika Railon kätilöimällä jäähyväisalbumilla. Yli 40:n vuoden urallaan monenlaisia vaikutteita rockabillyn muotokieltä uudistaessaan kokeillut yhtye palaa nyt ilmaisuun, jolla saavutti lojaalin yleisöpohjan Suomessa 1980-luvun puolivälissä. Keskiössä on kitaristi Mark Harmannin näppäriin kuvioihin pohjaava laulunkirjoittaminen, jossa ei melodioissa säästellä. Uran alun urotöiden tasolle ei ylletä, mutta lukuisat suomalaisfanit joutsenlaulu jättänee hyvälle mielelle.

Trad.rockabilly / EP

Roy & The Echo Kings: Where Did It Went Wrong?

Records Freight. ★★★

Rockabilly-genreä jo pitkään hallinnut alalajin alalaji on traditio­naaliseen puhtauteen tähtäävä ilmaisu, jossa mallinnetaan tarkasti alkuperäisen rockabillyn alueellisesti värittyneitä sointeja vuosilta 1955–1957. Suomessa lajin soihdunkantajaksi on profiloitunut lahjakas Miikka Siira alias Mike Bell, joka toimii eräänlaisena ”komppaavana konsultoijana” myös tässä hollantilais-suomalaisessa yhtyeprojektissa. Käsinojalle on tarvetta, sillä Roel Huizingan neljä omaa sävellystä eivät tahdo erottua tyylilajin sakeasta massasta. Soittajat, etunenässä soolokitaristi Timo Kalijärvi, toimittavat varmaotteisesti.

Rhythm & blues / EP

B. Whitfield & Los Mambo Jambo Arkestra: Georgia Slop. Sleazy Records. ★★★★

On ollut rhythm & bluesin ystävien onni, että nuoren Barrence Whitfieldin journalismin opinnot tyssäsivät kuin seinään tämän tutustuttua garagerock-yhtye The Lyresin jäseniin 1970-luvun lopun Bostonissa. Ystävyydestä sai alkunsa Barrence Whitfield & The Savages, jonka rhythm & bluesin ja vanhan punkin seos keräsi sittemmin lukemattomia jäljittelijöitä. Nyttemmin Whitfield on löytänyt kumppanikseen espanjalaisen Los Mambo Jambo Arkestran, jonka karibialaisittain svengaava boogaloo toimii Whitfieldin klassisen r&b-shouterismin kanssa kuin kuoritut mantelit glögissä.