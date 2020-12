Sisareni, sarjamurhaaja on nigerialais-brittiläisen Oyinkan Braithwaiten esikoisromaani.

Romaani

Oyinkan Braithwaite: Sisareni, sarjamurhaaja (My Sister, the Serial Killer). Suom. Kaisa Kattelus. WSOY. 233 s.

Asetelma on järkyttä­vyydessään herkullinen: mitä tekisit, jos siskosi murhaisi miehen toisensa jälkeen? Kaivaisitko esiin siivousvälineet ja auttaisit siskoasi ruumiin hävittämisessä?

Nigerialais-brittiläinen Oyinkan Braithwaite tarttuu aiheeseen vauhdikkaasti ja mustalla huumorilla esikoisromaanissaan Sisareni, sarjamurhaaja.

Minä-kertojana toimiva Korede on tunnollinen ja järjestelmällinen sairaanhoitaja, Ayoola hänen pikkusiskonsa. Huoleton, iloinen, sosiaalinen pikkusisko – joka murhaa poikaystävänsä yksi toisensa perään.

Ayoola on myös valtavan, suorastaan uskomattoman kaunis. ”Hänellä on musiikkivideon vampin, viettelijättären, riivaajattaren vartalo. Se on ristiriidassa hänen enkelinkasvojensa kanssa.”

Vihlaiseviin viittauksiin todellisuuden enkelinkasvoihin kuuluu sekin, että Ayoola on ihonväriltään paljon Koredea vaaleampi.

Braithwaite vie naisen ulkonäön merkityksen yhteiskunnassa äärimmilleen, paisuttaa ja parodioi. Samalla satirisoidaan sarjamurhaajan prototyyppi ja kyseenalaistetaan rikosfiktion tapa lähteä liikkeelle kauniin nuoren naisen kuolemasta. Tällä kertaa nainen ei ole passiivinen, sinertävin huulin rannalla makaava objekti, vaan kaikessa kauneudessaan aktiivinen ja omalakinen tuhovoima.

Sisaret asuvat lapsuudenkodissaan Lagosissa äitinsä kanssa, jakavat tilan ja arjen, joskaan eivät äidin kiintymystä. Ayoola on kaunis, hänellä on mahdollisuus hyviin naimisiin, kun taas vähemmän viehättävä Korede on kaikista taidoistaan huolimatta äidin silmissä vähemmän arvoinen.

Nigerialainen yhteiskunta on kahdessa maassa kasvaneen Braithwaiten teoksessa enemmän taka-alalla kuin esimerkiksi Ayòbámi Adébáyòn esikoisromaanissa Älä mene pois (suom. Heli Naski, 2018). Miesten ja naisten välisissä suhteissa kulttuuri tapoineen on kuitenkin vahvasti läsnä, ja siskosten isän viimeiseksi jäävässä teossa on nähtävissä kaikuja islamistiseen sissijärjestö Boko Haramiin, joka sieppaa koulutyttöjä seksiorjikseen.

Keskipisteeksi Siskoni, sarjamurhaajassa tiivistyy siskojen välinen suhde, jossa toisesta pidetään huolta kaikesta huolimatta. Ja toisaalta kyse on valtarakenteista, joita sisarussuhteeseen muodostuu, kun lapset kasvavat aikuisiksi ja ympäröivä yhteisö jättää heihin jälkensä.

Korede ei missään vaiheessa hyväksy Ayoolan tekoja, mutta saapuu uskollisesti paikalle kloriitin kanssa murha toisensa jälkeen. Lisäkierteitä ilmenee, kun Ayoola kohtaa sisarensa työpaikalla Taden, komean ja mukavan lääkärin, johon Korede on ollut ihastunut jo pitkään. Ayoolalle Tade on vain yksi mies muiden joukossa, uusi viihdyke, ja Tade ihastuu häneen yhtä palavasti kuin kaikki muutkin miehet.

”Sano vain, jos haluat Taden itsellesi.” Hän vaikenee, antaa minulle tilaisuuden esittää vaatimukseni. ”Eikä Tade sitä paitsi ole yhtään sen kummempi kuin kukaan muukaan.”

”Miten niin?” Tade on erilainen. Hän on ystävällinen ja herkkä. Hän laulaa lapsille.

”Tade ei ole erityisen syvällinen. Sille riittää, että tytöllä on nätti naama. Niin kuin kaikille muillekin.”

Kaisa Katteluksen suomennos pysyy Braithwaiten dialogipainotteisessa tekstissä sujuvasti mukana, tavoittaa sävyt ja vauhdikkuuden.

Sisareni, sarjamurhaaja pääsi viime vuonna Women’s Prize for Fiction -palkinnon lyhytlistalle, ja kiitosta on sadellut pitkin maailmaa. Romaani etenee kieltämättä sujuvasti rymisten ja uuvahtaneita ajatusmalleja pölyttäen, mutta jotain jää uupumaan: joko syvemmälle tai pidemmälle meneminen, sukeltaminen syihin tekojen takana tai asetelman venyttäminen häpeilemättömään kreisihuumoriin.