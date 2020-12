Suomalaiset luontodokumentit ovat keskittyneet ”pörröiseen” luontoon. Ekokriisi näkyy yhä selvemmin kansainvälisissä elokuvissa.

Jos on halunnut pelata elämässä varman päälle, on vuosikymmeniä kannattanut sanoa lempiohjelmakseen Avaran luonnon. Yleisradion luonto-ohjelmat ovat olleet yleisesti hyväksyttyä katseltavaa, varsinkin jos niissä on kerrottu Suomen luonnosta.

Suomalaiset ikimetsät rikkoi perinteen. Metsästä kertova luonto-ohjelma onnistui raivostuttamaan monet katsojat.

Tv-dokumentissa esitellään erilaisia puita edestä, läheltä ja ylhäältä. Muodoltaan perinteinen luontodokumentti kehystetään johdattelevalla kerronnalla. Dokumentissa perustellaan selkokielisesti ja toistuvasti, miksi ikimetsä on merkittävää.

”Metsien virkistyskäyttö” on tasavertainen syy luonnon monimuotoisuuden kanssa.

Suomen soiden katoaminen tuomitaan tiukkasanaisesti. Osa suonkuivaushankkeista on dokumentin mukaan ollut "tuhoontuomittuja”. Talousmetsää kutsutaan puupelloiksi.

Viimeinen niitti metsäteollisuuden puolustajille on tainnut olla kohtaus, jossa kuvataan Äänekosken metsätehdasta. Tekstissä tuomitaan uudet tehdashankkeet.

Seuraa kuvia karuista avohakkuista, joita verrataan Itä-Eurooppaan ja Etelä-Amerikkaan. Ne on kuvattu Itä-Suomessa.

Nuotti muuttuu papilliseksi. Kertojan mukaan hakkuualueella ikimetsä ei kasva, "ehkä ei koskaan".

Kertoja ottaa käyttöön me-muodon: metsäsuhteemme kaipaa päivitystä, meillä on suuri vastuu ikimetsien säilytyksestä.

Naavametsää dokumentissa Suomalaiset ikimetsät.­

Tv-dokumentin ensiesitys nähtiin parhaaseen sohva-aikaan tapaninpäivänä TV1:ltä. Monilla katsojilla oli toinen käsi Twitterillä.

Kokoomuksen kokenut vihervaikuttaja Pertti Salolainen suositteli dokumenttia jokaiselle suomalaiselle.

Väittely alkoi, kun metsätalousvaikuttaja Esa Härmälä kutsui ohjelmaa "todelliseksi rimanalitukseksi". Härmälä vertasi dokumentin "asenteellisuutta” Ylen vanhoihin Moskovan kirjeenvaihtajiin.

Edunvalvontajärjestö Metsäteollisuus ry:n viestintäjohtaja Mika Mäkinen kirjoitti, että ohjelmassa "leimusi niin vahvasti tekijöidensä kapea agenda, että moni-ilmeinen todellisuus oli jätetty pois pilaamasta tarinaa”.

Tekijöillä oli agenda. Dokumentin suunnittelu alkoi kolmisen vuotta sitten, kun mediassa uutisoitiin jatkuvista tehdashankkeista.

Luontotoimittaja, ohjaaja Jari Salonen huolestui, että Suomesta loppuvat puut kesken ja hakkuiden mukana katoaa vanhoja metsiä tai ainakin ikimetsiä jää yhä eristäytyneemmiksi saarekkeiksi.

Salonen on työskennellyt luontoon erikoistuneena toimittajana runsaat 30 vuotta. Hänen pirkanmaalainen tuotantoyhtiönsä Naturpro Films on ollut tekemässä Ylelle esimerkiksi luonto-ohjelmia Peltsin Lappi ja Selkämeri.

Dokumentissa nähdään Salosen viiden vuoden ajan kuvaamaa materiaalia, noin sadasta paikasta Suomesta. Hän kuvasi esimerkiksi Nokian puronvarsilehdoissa, Enontekiöllä ikimänniköissä ja Selkämerellä merenrannan tervalepikoissa.

Salonen kehottaa käymään katsomaan avohakkuiden jälkiä karttapalvelujen ilmakuvista.

"Olen aika hämmästynyt, että suomalaisille metsäammattilaisille on yllätys, että Suomessa tehdään tällaista metsänkäsittelyä.”

Virheellistä tietoa dokumentissa ei ole, Salonen sanoo. Paitsi hakkuumäärien kasvua hän ei enää korostaisi niin selkeästi. Hakkuut eivät ole tänä ja viime vuonna kasvaneet.

Salonen jätti tietoisesti kuulematta niitä kolmea tahoa, jotka hänen mukaansa yleensä hallitsevat metsäkeskustelua. Äänessä eivät ole metsäteollisuuden, metsänhoitojärjestöjen tai pohjoisen yhteismetsien edustajien näkemykset.

"Arvasin, että joku tästä särähtää."

Yksi särähtänyt, Metsäteollisuus ry:n Mika Mäkinen sanoo, että häntä harmitti twiitatessaan dokumentin "yksisilmäisyys" Suomen metsille.

"Annettiin merkittävästä metsätalouden puolesta vino kuva”, Mäkinen sanoo.

Hänestä on kuitenkin hyvä, että metsät kiinnostavat.

"Tarvitsemme avointa dialogia eikä kärjistystä”, Mäkinen sanoo.

Myös dokumentaristi Salosella on toive jatkotoimiin.

”Poteroista huutelun sijaan toivoisin konkretiaa. Metsäalalla olisi nyt näytön paikka osoittaa, että luontoarvot ja monimuotoisuuden säilyttäminen otetaan vakavasti, Salonen sanoo.

Ei ole mitenkään uutta, että luonto-ohjelmissa arvostellaan ihmisen tapaa käyttää luontoa.

Areenassa on katsottavissa myös 40 vuotta vanhempi verrokki. Leena Paavosen ohjaamassa Ikimetsässä katsojalle jaetaan rauhallista informaatiota eri-ikäisten metsien merkityksestä.

Siinäkin varoitetaan liiallisesta moottorisahan käytöstä ja soiden ojittamisesta.

Luonnonsuojelua korostava puhetapa on yhä tavallisempi osa kansainvälisiä ohjelmia.

Metsän tarina nousi kaikkien aikojen katsotuimmaksi suomalaiseksi dokumenttielokuvaksi vuonna 2008. Sittemmin sen on ohittanut esimerkiksi jatko-osa Järven tarina vuodelta 2016.­

Luontosarja Planeettamme maa on näyttänyt monimuotoista luontoa suurella budjetilla. Vuoden 2017 kakkoskauden päätteeksi vetäjä David Attenborough korostaa, että on "meidän vastuumme” tehdä kaikkemme luoda "koti meille mutta myös kaikelle elämälle maapallolla".

Ei kannata hermostua, jos BBC:n hittisarjan vuonna 2022 valmistuvalla kolmannella kaudella julistuksen ääni on aiempaa kovempi.

Ilmastonmuutosdokumenttien määrä on jatkuvasti kasvanut vuoden 2006 Epämiellyttävästä totuudesta, jossa poliitikko Al Gore esitelmöi ekokatastrofista. Näyttelijä Leonardo DiCaprio lensi ympäri maapalloa päivittelemään luonnon tuhoutumista vuoden 2016 elokuvassa Before the Flood.

Vähälajisten talousmetsien näivettävä vaikutus Ranskan luontoon näytetään elokuvassa The Time of Forests, joka esitettiin viime vuonna Docpointissa. Douglaskuusten alla ei verso aluskasvillisuutta.

Suomessa luontodokumentit ovat nousseet hiteiksi, mutta Metsän tarinassa ja Järven tarinassa käsikirjoitus on keskittynyt metsän mystifiointiin ja ulkotilassa hengellistymiseen.

"Voi olla, että Suomessa tehty vähän liian sisäsiistejä dokkareita, joissa herkutellaan pehmoisella, pörröisellä ja kauniilla luonnolla”, Jari Salonen sanoo ja jatkaa, että hän on herkutellut maisemilla omassakin dokumentissa.

Metsäongelmia on tietenkin käsitelty asiaohjelmissa. Metsäkulttuurin historia on perattu Suomi on metsäläinen -sarjassa vuonna 2019. Sarja on katsottavissa myös Ylen Areenassa.

Sarjan seitsemännessä osassa kerrotaan, kuinka metsästä kiisteltiin jo Kalevalassa. Sittemmin erämaanationalismi on ottanut yhteen metsäteollisuusnationalismin kanssa. Tämä pitkä vääntö on jouluna jatkunut Twitterissä.

Ohjelmassa muistutetaan metsäväittelyn pohjaksi suomalaissanonnasta Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan.

Perään ohjelman juontaja Juhani Seppälä sanoo lakonisesti, että ei kannata odottaa merkittäviä vastauksia kaiulta, koska metsä ei ymmärrä meitä.

"Ihminen siinä moraalisääntöineen on aivan yksin huutamassa."