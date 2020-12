Kotimaiset

Ruusut: Kevätuhri. Fullsteam. Pop.

”Huomaan palaavani Ruusujen kakkoslevyyn uudestaan ja uudestaan. Sen äänimaailma uhmaa maksimalismissaan musiikillista painovoimaa olemalla samaan aikaan aistit räjäyttävän rikas mutta kuulas – kuin kevät. Kappaleista erityistä lohtua rankkaan koronavuoteen on antanut 4321. Se opettaa meitä luopumaan niistäkin asioista, joiden eteen olemme nähneet vaivaa.” Eleonoora Riihinen

”Ruusujen esikoisalbumi sisälsi muistettavampia kappaleita, mutta Kevätuhri lumosi lähes uhkarohkeana popfantasiana ja roihuavana näytöksenä. Soinnillinen rikkaus ja eksistentiaalinen heittäytyminen häkellyttivät. Keikkarintamalla vuosi meni pipariksi, mutta odotukset ovat jo huippuyhtyeen tulevissa tekemisissä.” Aleksi Kinnunen

Aili Järvelä: Omaa. Omakustanne. Pop.

”Jos tämä koronavuosi 2020 pitäisi summata yhteen musiikkikappaleeseen, on vastaukseni Aili Järvelän Roihuvuori. Laulaja-lauluntekijä julkaisi sen osana viiden erinomaisen, monikerroksisen ja tarttuvan pop-sävellyksen kokoomaa. Mutta juuri tämä, lähinnä vain sähkökitaran säestyksellä laulettu herkkä mutta melodialtaan ja tarinaltaan tavattoman vahva neliminuuttinen on koko vuoteni anthem. Yhä vieläkin se itkettää joka ikinen kerta.” Mari Koppinen

Antti Auvinen: Junker Twist, Himmel Punk. Turbo Aria. RSO joht. Hannu Lintu. Ondine. Klassinen.

”Säveltäjä Antti Auvinen on orkesterisäveltäjistämme eniten punk sitten Magnus Lindbergin Kraft-vuosien. Musiikki pommittaa kuulijaa tehokkaimmin konserttisalien elävissä esityksissä, mutta Radion sinfoniaorkesterin levytys paljastaa myös teosten hienovaraisempia sävyjä.” Vesa Sirén

Auvinen & Haapamäki: Choral Works. HKK, Schweckendiek. Alba. Klassinen.

”Mikä rohkeus ja estottomuus! Sen verran sylki roiskuu, ettei näitä passaisi laulaa korona-aikana. Nils Schweckendiekin johtaman Helsingin kamarikuoron vokaaliakrobatia, dynamiikka, puhtaus ja äänialan laajuus ällistyttävät.” Jukka Isopuro

Antti Tuisku: Valittu kansa. Warner Music. Pop.

”Kun kotimainen kärkiartisti tekee erittäin onnistuneen teema-albumin vuonna 2020, on sitä arvostettava suuresti. Antti Tuiskun uskontoteemainen Valittu kansa on vuoden tarjonnassa ilahduttava poikkeus ja kokonaisuutena hieno pop-teos, johon huomaan palaavani säännöllisesti vielä vuoden lopussakin. Nähtäväksi jää, miten biisit toimivat livekeikoilla.” Juuso Määttänen

Karina: 2. Playground. Pop.

”Karin Mäkiranta ja Helmi Tikkanen käyttävät rockin eri genreistä ja aikakausista ajatuksella poimittuja keinoja ja tekevät musiikkia, joka poraa voimalla reikää entistä syvemmälle mielikuvitukseen ja kurottaa hetken tunnelmien ja lempeän kotikutoisuuden yli jonnekin kauemmas. Vaikuttavan esikoisalbumin jälkeen on vaikea tehdä seuraava levy, joka on vähintään yhtä hieno, mutta merkittävästi erilainen. Karinalta se onnistui.” Ilkka Mattila

Lasten Hautausmaa: IV. Svart. Rock.

”Vaikka Lasten Hautausmaan konsepti on ollut ensijulkaisusta asti vahva, yhtyeen luovuus ei laimene vaan päinvastoin kypsyy hienosti ja paranee paranemistaan. Väljästi ajatellen bändi esittää suomirockia, mutta sen toiminnassa yhdistyvät punkpiirien vaihtoehtoisuus ja kulturelli lukeneisuus vangitsevan kiehtovalla tavalla. Lisäksi Tuomo Mannosen ja Kristiina Vaaran duokeikka kesäisellä Oulujärvellä 2020 on tatuoitu muistojeni kuvakirjaan.” Heikki Romppainen

MyGrain: V. Reaper Entertainment. Metalli.

”Melodista death metallia soittava helsinkiläinen MyGrain oli paransi vuosien ajan tasoaan levy levyltä, 2013 ilmestyneeseen loistavaan Planetary Breathingiin asti. Siksi harmitti aidosti, kun yhtye hieman sen jälkeen kertoi lopettavansa toimintansa – ja siksi parin vuoden takainen comeback puolestaan ilahdutti. Tänä syksynä ilmestynyt V osoitti lopullisesti että paluu kannatti: teknistä, tarttuvaa ja kuuntelua kestävää metallia albumin täydeltä.” Juho Typpö

Pöllöt: Taas vähään aikaan. Svart Records. Rock.

”Jatkuvan pop-spektaakkelin ohessa moni on varmasti kaivannut pientä mutta virheetöntä kotimaista indierocklevyä. No, tässä se on. Pöllöt on Suomen Neil Young, Kurt Vile ja vähän Eagleskin, mutta myös Turun Absoluuttinen Nollapiste, Eppu Normaali ja J. Karjalainen. Yhtyeen arkipsykedeelinen ja löysäranteinen musiikki on sitä hienointa kitararokkia, jonka ominaispiirre on, että yhdeksän minuutin kappalekin tuntuu loppuvan ihan liian aikaisin.” Oskari Onninen

Silkinpehmee: El Suave. Rolling Records. Rap.

”Näinä nopeiden verkkohaippien aikana räppäriä harvoin heikentää se, että tämä on sivistynyt ja tuntee oman musiikinlajinsa juuret. Tamperalainen Silkinpehmee on sellainen räppäri. El Suave -albumilla hän näyttää, kuinka homma hoidetaan ilman hyperventiloivaa bängeröintiä, lapsellisia biiffejä tai olemattoman sisällön peittämistä brändivaatteilla peitetyllä pinnalla. Silkinpehmeä vain on, elää ja tekee – ja kuulostaa paitsi pirun hyvältä, totaalisen luontevalta.” Mikko Aaltonen

Verneri Pohjola: The Dead Don't Dream. Edition Records. Jazz.

”Trumpetisti Verneri Pohjola ei ole yrittänyt uudistaa musiikkiaan väkipakolla, vaan vaikuttaa pikemminkin sellaiselta sisäistä ääntään kuuntelevalta herkältä soittajalta ja säveltäjältä, joka antaa musiikin elää mukanaan – ja elää yhtä lailla musiikkinsa mukana. Siksi verkkainen, melodinen ja puoliksi melankolinen neljäs oma albumi The Dead Don't Dream ei ole äkkinäisen tyrmäävä, mutta yhtä kaikki uran ehein ja uljain.” Harri Uusitorppa

Vladislav Delay: Rakka. Cosmo Rhythmatic. Elektroninen.

”Pohjoisen vaelluksista inspiroituneesta ja free jazzin sekä metallimusiikin tenholla varustetusta elektronisesta musiikista tuli kuin täsmällinen kuulokuva fragmentaarisesta vuodesta, joka ei tarjonnut perinteisiä täyttymyksiä. Vladislav Delayn eli Sasu Ripatin rujot, hetkessä elävät ja pulssiltaan ennustamattomat kappaleet pyyhkivät yli kuin hurrikaani sekä kutsuvat eläytymään intensiteetillään. Rakkan täysin omalakinen maailma kestää kuuntelua ja yllättää vielä lukuisten kierrosten jälkeen.” Arttu Seppänen

Ulkomaiset

Fiona Apple: Fetch The Bolt Cutters. Epic Records. Pop.

”Fiona Applen paluulevy on ruumiillinen, orgaaninen, raadollinen, kujeileva, vihainen, lempeä... Adjektiiveja voisi jatkaa loputtomasti kuten kyseistä levyäkin voisi kuunnella loputtomasti. Se vastustaa sekä äänimaailman että sanoitusten tasolla yhteiskunnan syöttämiä ideaaleja ja kääntää ne vapauden vaatimuksiksi. Lopputulos on täysin jäljittelemätön ja omaehtoinen. Fiona Apple on nero.” Eleonoora Riihinen

”Keväällä levyarviossa ehdin tuoreeltaan julistaa Fiona Applen Fetch the Bolt Cuttersin vuoden poptapaukseksi, eikä sanoja ole onneksi tarpeen mussuttaa takaisin. Apple käsittelee levyllä sosiaalisiin suhteisiin liittyviä valta-asetelmia ilman ryppyotsaisuutta, kohdistamalla tarkkanäköisyytensä esimerkiksi kieleen ja ampumalla takaisin: ”I would beg to disagree, but begging disagrees with me.” Kokonaisuus on myös voimakkaassa ekspressiivisyydessään esteettinen riemuvoitto, jollaisia soisi kuulla popmusiikissa useamminkin: piano karkaa temposta, kattilat paukkuvat ja koirat haukkuvat.” Arttu Seppänen

AC/DC: Power Up. Columbia. Rock.

”Löysä täyte on editoitu kurinalaisesti pois, ja kahdentoista kappaleen amalgaami nykyteknologialla tuotettua primitiivistä luolamiesboogieta kantaa kokonaisuutena komeammin kuin kenties kertaakaan sitten yhtyeen suurimman klassikon Back In Blackin. Rock-mammutin odottamaton nousu haudastaan on kaiken kohun arvoinen.” Mikko Aaltonen

Adès: In Seven Days. Gerstein, Tanglewood Orchestra, Adès. Myrios. Klassinen.

”Thomas Adèsin musiikissa on tolkuttomasti nuotteja, rytmi venyy ja vanuu, mutta se toimii. In Seven Days seuraa luomismyyttiä, jossa pianon ja orkesterin mikrobikasvustosta taivaat, maat ja eläimet sikiävät.” Jukka Isopuro

A.G. Cook: 7G. PC Music. Elektroninen.

”Tämän hetken tärkein poptuottaja ja hyperpop-ilmiölle kasvot antanut A.G. Cook on 49 kappaleen seitsoisalbumillaan kuin sekopäinen patruuna juoksuttamassa kuulijaa läpi kahjon ja barokkisen runsaan äänitehtaansa, jossa valmistetaan ihan kaikkea Beethovenin Waldstein-sonaatista Sian Chandelieriin. Wanhan ajan nerosäveltäjän tyyliin Cook on nimennyt seitsemän levyä soitinkohtaisiksi harjoitelmiksi: rummut, kitara, piano, Nord-syntikka ja extreme vocals. Cook osaa pop-muodon niin virheettä, ettei ole ihme, kun hän lyö sitä reilun minuutin mittaisiksi sirpaleiksi. Niissä on poimittavaa ja ihmeteltävää vielä pitkälle ensi vuoteen.” Oskari Onninen

Ambrose Akinmusire: On the Tender Spot of Every Calloused Moment. Blue Note. Jazz.

”Trumpetisti Ambrose Akinmusire on yhteiskuntaa tarkkaileva artisti, jonka jokaisella albumilla on ollut jonkinlainen sosiopoliittinen juonne. Niin on myös tällä kuudennella, jonka hitaimmin hehkuvissa tarinankerronnallisissa kappaleissa hän on parhaimmillaan itsenään. Mutta ei vieläkään erinomaisuuttaan alleviivaavana virtuoosina tai sankarillisena solistina, vaikka valittiin taas maailman parhaaksi trumpetistiksi.” Harri Uusitorppa

Beethovenin Complete Editionin 90 cd-levyä boksista purettuna.­

Beethoven: Complete Edition. Naxos. Klassinen.

”Dirty Projectorsin 5eps?Bob Dylanin häijy, hauska ja syvä Rough and Rowdy Ways eli 79-vuotiaan nobelistin paras albumi 23 vuoteen? Beethoven-juhlavuonna voiton vieköön teoslistaltaan täydellisin Complete Edition 90 cd-levyllä ja 136-sivuisella kirjasella. Naxos-yhtiön voimainponnistuksessa on mukana myös huomattavan hyviä Leif Segerstamin johtamia turkulaislevytyksiä.” Vesa Sirén

Dua Lipa: Future Nostalgia. Warner Music. Pop.

”Vuoden parhaita muistellessa minulla kärkeen nousevat ne teokset, jotka ovat onnistuneet herättämään poikkeuksellisen voimakkaita tunteita. Dua Lipan Future Nostalgia ei ole taiteellisesti viiden tähden levy, mutta se on täynnä niin mahtavan menevää diskojytää, että niiden voimalla olen jaksanut monta tämän onnettoman vuoden kamalaa päivää. Physical on upea pop-kappale.” Juuso Määttänen

Jazmin Bean: Worldwide Torture (Re-Up 2020). Aswang Birthday Cake. Pop.

”Brittiläinen Jazmin Bean on iskevästä maskeeraustyylistään tunnettu Instagram-vaikuttaja, joka identifioi itsensä ’sukupuolettomaksi hirviöksi’. Sekä laulaja, jonka kappaleita kuuntelen suorastaan pakkomielteisesti. Runnovaa vaihtoehtometallia, karkkiväristä poppia, trap-rytmejä, kieroa kauhutunnelmaa paketoituina aivan nerokkaan tarttuviksi biiseiksi. Vuoden paras musiikkijulkaisu omissa kirjoissani.” Juho Typpö

Lina & Raül Refree: Lina_Raül Refree. Glitterbeat. Fado.

”Voiko ja kannattaako fadoa uudistaa? Portugalilaisfadista Linan sekä espanjalaiskitaristin ja tuottajan Raül Refreen hivenen epätodennäköinen yhteistyö osoittaa, että kyllä totisesti – kunhan sen tekee hienotunteisesti, laulu aina ykkössijalla. Amália Rodriguesin klassikoita sisältävällä levyllä Linan huimaa, keskittynyttä laulua ei säestäkään portugalilaisten kitaroiden ryhmä vaan analogiset syntetisaattorit ja piano. Tulos on häkellyttävän tyylikäs ja silti koskettava.” Mari Koppinen

Paul McCartney: III. Capitol. Pop.

”Kalkkiviivoille asti vuoden ulkomainen levyni oli Revengen väkivaltaista black metalia sisältävä Strike.Smother.Dehumanize, joka on ollut osuva äänimaisema kuluneelle vuodelle. Mutta aivan hiljattain tullut Macca-uutuus on sittenkin se levy, jonka uskon vuodesta muistavani. Sen luonteikas mutta kotoisa tunnelma ja mestarilliset välähdykset eivät yritäkään olla läpikotaisin pakahduttavaa koettavaa, mutta McCartneyn itsekseen valmiiksi puuhaileman levyn vaivaton elämänmakuisuus tuntuu juuri nyt verrattomalta ja toiveikkaalta.” Heikki Romppainen

Róisín Murphy: Róisín Machine. Skint. Disko.

”Parhaan diskomusiikin tekijät ymmärtävät, että tanssilattialle vie tehokkaimmin elämää ruokkivan kiiman ja kuolemaan viettävän melankolian kiehtova yhdistelmä. Irlantilainen Róisín Murphy on yksi heistä. Hän on tehnyt komean uran ensin Moloko-yhtyeen solistina ja lauluntekijänä ja myöhemmin sooloartistina. Nyt 47-vuotiaana hän teki kaiken päälle uransa parhaan levyn, jossa disko, house, soul ja pop lyövät kättä väkevästi.” Ilkka Mattila

The Strokes: The New Abnormal. Cult Records. Rock.

”Erikoisvuonna julkaistiin parempiakin albumikokonaisuuksia, mistä huolimatta kuuntelin The Strokesia ylivoimaisesti eniten. Lahjojaan pihdanneiden newyorkilaisten ensimmäinen hyvä levy yli 15 vuoteen sisälsi kaksi kolmasosaa vastustamattomia, jopa tunteisiin menneitä poplauluja. Ystävänpäivänä Berliinissä yhtye osoitti, että peruuntunut Suomen ensikeikka olisi nostalgiavaarasta huolimatta tullut tarpeeseen.” Aleksi Kinnunen