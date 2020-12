Lady Macbethin Katherine ei alistu paikkaansa vaan kapinoi. Nykyaikainen päähenkilö piristää historiallista draamaa.

Lady Macbeth ★★★★

Britannia 2016

Teema klo 22.00 ja Yle Areena (K16)

Shakespearen Macbeth-näytelmän lady yllyttää miehensä murhaamaan. Lady Macbeth -elokuvan nimessä viittaus ontuu, koska sen lady surmaa itse eikä yllytä. Nimi onkin vanhaa perua. Elokuva perustuu Nikolai Leskovin pienoisromaaniin Mtsenskin kihlakunnan lady Macbeth (1865).

Tapahtumat on siirretty Englantiin, mutta ajankohta pidetty 1860-luvulla. Elokuva alkaa Katherinen (Florence Pugh) ja Alexanderin (Paul Hilton) häistä. Ei kerrota, millainen naimakauppa on solmittu, mutta pian selviää, että rakkaudesta ei ole kyse.

Alexander ja hänen isänsä Boris (Christopher Fairbank) kohtelevat Katherinea kylmästi kuin esinettä.

Kun äijät ovat asioilla, Katherine kiinnostuu tallirenki Sebas­tianista (Cosmo Jarvis) ja tuo ­pian mieleen toisen kirjallisen ladyn, D. H. Lawrencen Lady Chatterleyn rakastajan Constancen.

Lady Macbethin ohjasi William Oldroyd ja käsikirjoitti palkittu näytelmäkirjailija Alice Birch. Se oli molemmille ensimmäinen pitkä elokuva.

Komeista kuvista vastasi Ari Wegner, joka on kuvannut myös Peter Stricklandin hienon In Fabricin (2018). Pieni, vain 650 000 euron budjetti ei näy lopputuloksesta.

Ajankuva on historialliseksi brittidraamaksi poikkeuksellisen kovaksikeitettyä – ja mukana on mustia henkilöhahmoja, mikä on hyvin harvinaista valkopestyssä lajityypissä.

Sukulaisuutta voi nähdä myös Jane Campionin Pianoon (1993), mutta Lady Macbeth nousee mielleyhtymien keskeltä omilleen pelkistetyllä dramaturgialla ja synkällä satiirilla.

Henkilöiden taustoista ei kerrota juuri mitään. Siksi he edustavat vain sosiaalista asemaansa.

Katherine ei alistu paikkaansa vaan kapinoi. Tavallaan hän toimii 1800-luvulle liian nykyaikaisesti, mutta poikkeus piristää historiallista draamaa.

Hienosti hallittu kerronta pitää homman uskottavana, ja satiiri puree, joskaan ei naurata.

Vallankumouksilla on tapana syödä lapsensa. Myös Katherinen kumous ainakin pureskelee häntä, vaikkei lopulta nielisikään kokonaan.