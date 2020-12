Ilkka Paloniemen teos korvaa perinteisen uudenvuoden ilotulituksen, ja siihen voi osallistua omilla uudenvuodenlupauksillaan

Perinteiselle uudenvuoden juhlinnalle on pitänyt tänä vuonna keksiä korvikkeita. Miten saattaa ihmiset yhteen ilman kokoontumista?

Helsingissä vastaus tähän on Olympiastadionin tornista valoa lähettävä, morsettava laser-valolennätin, joka lähettää vuoden vaihtumisen sanomaa morseaakkosin kaikkiin ilmansuuntiin.

Ilkka Paloniemi on valotaiteilija ja Lux Helsingin kuraattori.­

Teos on Lux Helsinkiä kuratoivan Ilkka Paloniemen Ajan lennätin, ja sitä voi ihailla säästä riippuen lähes mistä tahansa korkealta paikalta, josta on Olympiastadionin suuntaan suora näkyvyys.

Teos tulee näkyviin auringon laskiessa uudenvuodenaattona ja katoaa, kun aurinko nousee vuoden 2021 ensimmäisenä päivänä. Se morsettaa merkkisarjaa 2020-2021.

Paloniemen valoteoksia on nähty aiemmin muun muassa Suomenlinnassa. Hänen mielestään valo on paras vastaisku kaamoksen aiheuttamiin sameisiin mielentiloihin.

”Pimeän aikaan valoruutujen äärellä vietetään kyllä paljon aikaa, mutta yleensä sisätiloissa. Ihmisillä on hirvittävä tarve mennä ulos ja nähdä valoa. Valo on väline, joka taipuu monenkokoisiin teoksiin – hillittömiin julkisivufasadi-projisointeihin, joita on nähty Lux Helsingin aikaan esimerkiksi Tuomiokirkolla, ja yhtä lailla aivan pieniin valoteoksiin.”

Paloniemen teokseen voi osallistua kuka tahansa lähettämällä omat uudenvuodentoiveensa, -lupauksensa ja -unelmansa tekstimuodossa tapahtuman verkkosivujen kautta.

Ensimmäinen viesti on jo saapunut, nimimerkiltä ”Galaktisen Neuvoston Komentaja Zorp”, ja se kuuluu näin:

”Maan asukkaat! Tämä on viimeinen mahdollisuutenne. Antakaa kaikki riisikakkunne tai muutamme Niilin veden mansikkamehuksi.”

Uudenvuodentoiveet ja -unelmat lähetetään koneäänen lukemina radiotaajuudella 105,80 MHz teoksen esitysaikana. Osa viesteistä tulee luettavaksi myös tapahtuman verkkosivuille.

Etäuudenvuoden ohjelmaan kuuluvat lisäksi Ylen kanavilla esitettävä Classical Trancelations -uudenvuodenkonsertti sekä Helsinki-kanavalla nähtävät lasten kotibileet.