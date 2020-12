Arttu Tuomisen uutuusteos on pienine miinuksineenkin vuoden kotimaisen dekkarisadon kärkikaartia

Romaani

Arttu Tuominen: Hyvitys. WSOY. 355 s. Saatavana myös äänikirjana.

Aiemmin neli­osaisen Labyrintti-sarjan julkaissut porilaiskirjailija Arttu Tuominen (s. 1981) sai tänä vuonna Suomen dekkariseuran Vuoden johtolanka -palkinnon romaanistaan Verivelka (2019), joka aloitti uuden Delta-sarjan. Verivelasta tuttujen porilaispoliisien Jari Paloviidan ja Henrik Oksmanin tutkimuksia seurataan myös Tuomisen uutuudessa Hyvitys.

Hyvitys on varsin vahva kotimainen dekkari, joka pureutuu aikamme negatiivisiin ilmiöihin, kuten uskonnolliseen fanaattisuuteen ja netissä leviävään suvaitsemattomuuteen ja vihaan erilaisuutta kohtaan.

Transvestismiaan ja homouttaan työtovereiltaan salaava poliisi Henrik Oksman käy naiseksi pukeutuneena seksuaalivähemmistöjen suosimassa yökerhossa juuri ennen kuin sinne heitetään kaksi käsikranaattia, jotka surmaavat viisi ihmistä ja haavoittavat kymmeniä. Murhaaja lataa nettiin vihaa homoseksuaaleja vastaan tihkuvan videon, jossa hän julistaa kiihkokristillisyyttä ja kutsuu samanhenkisiä taisteluun ”rappiota” vastaan.

Lähettilääksi itseään kutsuvan tappajan viestistä innostuvat paikalliset natsit ja muutkin homoja vihaavat kiihkoilijat ympäri maailmaa. Porin poliisien on löydettävä Lähettiläs ennen kuin tilanne repeää hallitsemattomaksi.

Verivelassa Jari Paloviita varasti todisteita suojellakseen henkirikoksesta epäiltyä lapsuudenystäväänsä, ja Oksman epäili häntä.

Tämä juopa on tallella Hyvityksessä, mutta enemmän painoarvoa on sillä, että sekä Lähettiläällä että Oksmanilla on ollut vaikea lapsuus sadistisen ja kiihkouskonnollisen isän käsissä.

Dekkarin tapahtumat etenevät vauhdikkaasti ja jännittävästi. Paloviita ja Oksman omine ongelmineen nousevat selkeästi kerronnan keskiöön muiden poliisien jäädessä enemmän laidoille, ja heidän henkilökuvaansa Tuominen rakentaa huolella ja uskottavasti, kuten myös romaaninsa moraaliset asetelmat. Sen sijaan murhaajan kauhujen talo kirjan loppupuolella tuntuu enemmän vaikutuksen kuin uskottavuuden vuoksi luodulta.

Vaikka Hyvitys onkin keskivertoa kotimaista dekkaria toiminnallisempi ja hivenen amerikkalaistyylisempi, lähenee se yhteiskunnallisissa kannanotoissaan pohjoismaisia dekkareita.

Tuominen piirtää melko lohduttoman kuvan maailmasta, jossa netin avulla on entistä helpompi levittää negatiivista, suvaitsematonta ja väkivaltaista sanomaa ja jossa tämä sanoma myös entistä herkemmin otetaan vastaan.

Ratkaisuja Tuominen ei viisaasti lähde tarjoamaan, mutta paikoin hänen tapansa selittää ilmiöitä ja niiden taustoja jonkun henkilöhahmon kautta lähenee lukijalle luennoimista. Kunnioittavampaa lukijaa kohtaan olisi antaa hänen itsensä löytää nämä asiat kerronnan laskoksista, sillä kyllä ne siellä ovat.

Omalla tavallaan kiehtovia ja täysipainoisia hahmoja ovat perusjamppa Paloviita ja hyvinkin erikoinen Oksman, mies, joka pystyy lyömään maihin puolitusinaa härkämäistä uusnatsia, mutta ei uskalla vastustaa väkivaltaista isäänsä.

Heidän, ja myös murhaajan sekä erään omalaatuisen pastorin, persoonat Tuominen nivoo taitavasti vetävän kerronnan lomaan.

Hyvitys on pienine miinuksineenkin vuoden 2020 kotimaisen dekkarisadon kärkikaartia.