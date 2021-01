Pieniä suuria valheita -elokuvassa esiintyy kolme sukupolvea näyttelijä-Nousiaisia.

Isä ja poika muuttavat vieraalle paikkakunnalle uuden alun toivossa. Menneisyydessä on tapahtunut asioita, joiden vuoksi hämärä, kalusteeton kerrostalokämppä ja olematon muuttokuorma vaikuttavat ihan kelvolliselta starttipaketilta.

Alku onkin lupaava. Harri (Mikko Nousiainen) ottaa työn vastaan seurakunnan yleismiehenä ja Simo (Niila Nousiainen) aloittaa uudessa koulussa.

Mutta pienen, sisäsiittoisen yhteisön ummehtuneisuus käy molemmille selväksi nopeasti. Huhut Harrin historiasta alkavat kiertää seurakunnassa.

Simon silmin nähdään, miten koulun kiusaajat terrorisoivat muita. Porukan pahin on jääkiekkolupaus Teemu (Heikki Hoppania), joka ottaa kätyreineen pian tulokkaan silmätikukseen.

Kuten kiusaamistarinoissa usein, aikuiset ovat paikalla mutta katsovat muualle. Konkreettisimmin tämä näkyy Teemun isän, kodinkonekauppias Taavitsaisen (Santtu Karvonen), hahmossa. Hän soveltaa lapsiinsa samoja kasvatusmetodeja kuin koiriinsa: empatiaa ei saa näyttää, ei edes katseella.

Vielä törkeämpi on koulun rehtori (Jose Viitala), jonka kyvyttömyys puuttua kiusaamiseen saa huvittavat mittasuhteet. Komediassa munaton reksi naurattaa, mutta taustalla on koko ajan myös vakavampi vire. Mitä vielä pitää tapahtua, että asioihin tartutaan? Samaa kysymystähän on huudeltu jälleen viime aikoina myös tosielämän puolella.

Mustassa komediassa ahdistava kääntyy koomiseksi. Mieleen tulee Roy Anderssonin elokuvien huumori, eikä vähiten lavastuksesta ja Hans Barckin lakonisesta kuvauksesta. Pieniä suuria valheita tarkastelee koulukiusaamisen kautta pienen yhteisön ja hyvä veli -verkostojen myrkyllisyyttä. Juorut kiertävät, ja ongelmat lakaistaan maton alle. Hyssyttelyn seurauksena juuri ne tahot, joiden pitäisi olla viimeiseen asti tukena, pettävät: aikuiset, koulu, seurakunta.

Valheista tarpeekseen saava Harri ottaa ohjat omiin käsiinsä. Kaiken kokoavaa teemaa yritetään hahmotella totuuteen pyrkimisestä, mutta koko elokuvan mittaa se ei kanna.

Pieniä suuria valheita on lähinnä tv-puolella uran tehneen Matti Kinnusen toinen pitkä elokuva. Edellinen, Miss Farkku-Suomi, valmistui vuonna 2012.

Kinnusen ja Juha Koirasen käsikirjoittamassa elokuvassa dialogi on tarkoituksella ohipuhumista, ja usein hiljaisuus ja tauko merkitsevät sanottua enemmän. Töksähtelevällä ja jäyhällä tyylillä on oma perinteensä kotimaisessa elokuvassa, mutta – kuten nytkin huomataan – sen toimimaan saaminen ei ole ihan yksinkertaista.

Elokuvassa esiintyy muuten Nousiaisia kolmessa sukupolvessa. Mikon ja Niilan lisäksi pienessä sivuosassa vilahtaa ensin mainitun isä ja jälkimmäisen isoisä Heikki Nousiainen.