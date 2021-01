Supermarsu on Paula Norosen luomus. Supermarsu-elokuvan ohjasi Joona Tena.

Supermarsu ★★★

Suomi 2018

TV2 klo 18.00 ja Areena

Leffaversionsa saaneisiin lastenkirjasarjoihin liittyi pari vuotta sitten myös Paula Norosen luoma Supermarsu. Elokuva perustuu vuonna 2009 ilmestyneeseen teokseen Emilian päiväkirja – Supermarsu pelastaa silakat.

Tarinan alku on supersankarikertomusten kovaa ydintä: Emilia (Ella Jäppinen) on tavallinen kouluikäinen tyttö, jota lemmikkihamsteri haukkaa sormesta. Puraisun seurauksena Emilia saa kyvyn muuttua jättikokoiseksi hamsteriksi, jolla on supervoimia. Ja voimiahan tarvitaan, sillä Emilialla on kaksi visaista ongelmaa ratkottavana: parasta kaveria kiusataan ja läheinen tehdas uhkaa silakkavesiä. Silakat ryhtyvät kapinaan, ja Emilia auttaa.

Joona Tenan ohjaus tavoittaa yllättävän hyvin kirjasarjan let­keän fantasiamaailman ja Norosen hönöilyhuumorin, eikä outo maailma vaikutakaan niin kovin oudolta. Tosin supersankarielokuviin väkisin tungettu vauhti ja tehostetykitys vie ympäristö­tietoisessa lastenelokuvassa tilaa muulta irrottelulta.

Jäppinen on roolissaan sopivan topakka. Aikuisista mieleen jää muusikko Arttu Wiskari. Sivuosa Emilian isäpuolena on pieni, mutta sitäkin makeammin näytelty.