Uusi Veden saartamat -kausi on kuin tyylikäs saariston matkailumainos ja herättää tunteen, että jotain jää kertomatta

Veden saartamat -sarjan idylliset uudet jaksot antavat elämästä Saaristomerellä, Saimaalla ja Hailuodossa kovin auvoisen kuvan.

Bengtskärin majakkasaari on 21-vuotiaan Peppi Wilsonin mummola. Paikka on tuttu myös Wilsonin poikaystävälle Max Nurmelle.­

No nyt on tullut kesä talven keskelle, telkkarissa. Veden saartamat -sarjan toinen neliosainen kausi (2021) tarjoaa häpeämättömän romanttisen kuvan saaristolaiselämästä Saaristomerellä, Saimaalla ja Hailuodossa. Se on kuvattu enimmäkseen kauniina kesäpäivinä.

Avauskaudella (2013) sarjan tekijä Petteri Saario oli itse mukana kuvassa. Nyt hän pysyttelee kameran takana. Saario on ohjannut, kuvannut, leikannut, tuottanut ja osallistunut äänittämiseen. Ilmakuvauksesta vastaa hänen poikansa Antti Saario.

Tällä kertaa elämää esitellään eri saarten erilaisten asukkaiden näkökulmasta. He saavat itse kertoa siitä.

Saario lienee kokenein ja tunnetuin suomalainen luontodokumenttien tekijä. Hän on korostanut, että käsittelee ihmisen ja luonnon suhdetta eikä siis etäännytä luontoa koskemattomaksi.

Siitä suhteesta sarjan mielenkiintoisimman esimerkin esittelee Peppi Wilson Bengtskärin majakkasaarella. Siellä pesii 450 haahkaa. Ne ovat valinneet saaren ihmisten takia. Ihmiset pitävät loitolla haahkoja syövät merikotkat, käärmeet, supikoirat ja minkit.

Parikymppisen Wilsonin isovanhemmat ovat hoitaneet Bengtskärin majakkaa 25 vuotta. Wilson työskentelee heidän matkailuyrityksessään. Rosalasta kotoisin oleva nuori nainen kertoo, että kasvoi kuin Saariston lapset -sarjassa.

Wilson harrastaa melontaa ja sukeltamista ja kehuu, kuinka saaristossa voi asua omassa kuplassaan. Aurinko paistaa.

Sama idylli vallitsee muissakin osissa. Luonto on lähellä ja kaunista, eläimet suloisia. Kalaa ja riistaa riittää. Saaristossa on rauhallista, ja siellä elää mukavia ja rehellisiä ihmisiä, joilla on jänniä ammatteja kuten lossikuski ja sirkustaiteilija.

Saariolla on vuosikymmenien kokemus ensin journalismista ja sitten dokumenteista. Ei ole syytä epäillä, etteikö kaikki sarjassa näytetty olisi totta. Eikä puolueettomuuden ihanne ole taiteellisissa dokumenteissa yhtä vaativa kuin journalismissa.

Silti Veden saartamien uusi kausi tuntuu yksipuoliselta, melkein matkailumainokselta.

Kesän lisäksi kevättä ja syksyä nähdään hieman, talvea ei juuri ollenkaan. Ohimennen todetaan, että nykyään saaristoissa tärkeä elinkeino matkailu painottuu kesään. Eräs perhe kertoo, että talvisin sitten lomaillaan.

Hienoa, jos elämä saaristossa on pelkkää auvoa. Ja ehkä saaristot ansaitsevat tyylikkään markkinointiohjelman. Mutta kytemään jää epäilys, että kertomatta jää olennaisia asioita, toinen puoli vuodesta ja elämästä.

Veden saartamat, TV1 klo 18.15 ja Yle Areena.