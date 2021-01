Kapinaa TE-toimistossa – Virkamiesten kunnia on koetuksella Tiina Lymin ja Juha Lehtolan pähkähullussa yhteiskunnallisessa satiirissa

Elina Knihtilä tekee Sisäilmaa-sarjan pääosassa yhden ehdottomasti parhaista roolisuorituksistaan.

TE-toimiston asiakaspalvelija Eelis on tullut pisteeseen, josta hän ei pääse enää yli omin neuvoin. Hän on väsynyt työhönsä ja koko systeemiin, suomalaiseen työllisyyspolitiikkaan. Hän tulee kertomaan sen esimiehelleen Annelille, mutta mitäpä Anneli voisi sanoa. Hän yrittää ohjata Eeliksen työterveydenhuoltoon.

Eelis kävelee toimiston katolle ja tekee oman ratkaisunsa. Siitä lähtee käyntiin Tiina Lymin ja Juha Lehtolan kirjoittama kolmiosainen minisarja Sisäilmaa, jossa TE-toimisto ja sen henkilökunta hajoavat vähitellen palasiksi. Tässä on pitkästä aikaa sarja, jota voi hyvällä syyllä kutsua yhteiskunnalliseksi satiiriksi.

Elina Knihtilän näyttelemä palveluesimies Anneli on sarjan päähenkilö, jonka päälle suurimmat paineet alkavat kasaantua. Itse asiassa koko valtakunnan työllisyyspolitiikan rakennelma horjuu tuon keski-ikäisen, naimattoman, loputtoman tunnollisen virkanaisen ja hänen palvelupisteensä varassa.

Anneli on se pieni ikkuna talon keskellä, kuten hänen esimiehensä, niin ikään burn outin partaalle päätynyt Reijo (Pertti Sveholm) asian symbolisesti esittää.

Anneli on Knihtilän ehdottomasti parhaita roolisuorituksia. Ennestäänkin tiedetään, että Knihtilä loistaa silloin, kun hän saa sekoilla ja raivota pidäkkeettömästi, mutta Annelilla on myös tavallista enemmän sanottavaa. Hysteria on sitä paitsi vain yksi nyanssi Annelin laajalla tunneskaalalla.

Koko tiimi näyttelee upeasti. Sveholmin lisäksi Annelin lähipiirin hahmoja esittävät Satu Silvo, Sari Siikander, Hannu-Pekka Björkman, Jarkko Niemi, Milka Ahlroth ja Suvi Tuuli Karhu, myöhemmin myös Tommi Korpela.

Kaikki hahmot raatavat voimiensa äärirajoilla samassa toimistossa, jota rapauttaa sekä home, bonuspalkkaus että Eeliksen (Juho Milonoff) arvaamaton haamu.

Sarjan idea on peräisin Lymiltä, ja se on epäilemättä syntynyt edellisen hallituksen aikana, koska rivien välistä tunnistaa esimerkiksi kritiikkiä silloista aktiivimallia kohtaan. Perus­ongelmat jatkuvat kuitenkin samoina hallituksesta toiseen, ja Sisäilmaa asettuu puolustamaan suomalaista hyvinvointi­yhteiskuntaa monenmuotoisilta uhkakuvilta.

Lehtola ja Lymi ovat myös hienosti ymmärtäneet Annelin sukupolven tragedian. TE-toimistoissa on töissä väkeä, jotka ovat päätyneet sinne nuorina idealisteina, joskus 1980-luvulla.

Ihan loppupuolella sarja vähän venyy ja paisuu liikaa, mutta kokonaisuudessaan se poukkoilee ihanasti ja ennakoimattomasti tunnelmasta toiseen.

Koska sarjassakin kiroillaan raskaasti ja syystä, rohkenen sanoa, että se poukkoilee helvetin hyvin.

Sisäilmaa, TV1 klo 21.00 ja Yle Areena.