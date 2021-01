Suomen arkkitehtiliiton puheenjohtaja ja Paimion parantolan pelastaja Henna Helander haluaa lisää puhetta rakennuksista.

Kun Henna Helander valittiin Suomen Arkkitehtiliiton Safan puheenjohtajaksi vuonna 2018, hän sanoi haluavansa rohkaista suomalaisia keskustelemaan arkkitehtuurista.

Itse hän kasvoi ympäristössä, jossa arkkitehtejä ei ollut. Helanderin perhe asui Uittamon kaupunginosassa Turussa, Rakennusliike Puolimatkan pesubetonielementtitalossa. Piha oli iso ja vieressä metsää, jossa lapsijoukko mellasti.

Tutkijaisä ja opettajaäiti olivat maalta ja arvostivat koulutusta, mutta arkkitehtuurista kotona ei keskusteltu. ”Ei vanhemmilleni ollut sellaista asiaa kuin arkkitehtuuri, eivät he olleet silloin koskaan käyneet teatterissakaan”, Helander kertoo.

Äiti oli kyllä esteetikko ja kannusti tytärtään piirtämään.

Helander piti sekä kauneudesta että matematiikasta. Kun luokkatoveri päätti pyrkiä isänsä jalanjäljissä opiskelemaan arkkitehdiksi, Helanderkin innostui.

”Olen aina halunnut tehdä jotain konkreettista ja hyödyllistä. Taide tuntui liian irralliselta.”

Haaveena oli perustaa oma arkkitehtitoimisto ja sen Helander tekikin, mutta sen jälkeen hän on tarttunut tilaisuuksiin. Se on vienyt muun muassa Helsingin kaupungille ensin asuntorakennuttajaksi, sitten yliarkkitehdiksi, rakennusluvista vastaavaksi osastopäälliköksi ja Lähiöprojektin pomoksi.

Miksi arkkitehtuurista sitten pitäisi puhua?

Se on kulttuuria, Helander sanoo. Perustuslaissakin lukee, että vastuu kulttuuriperinnöstä kuuluu meille kaikille. Silti arkkitehtuurista voi olla vaikea puhua, jopa arkkitehtien.

”Kuitenkin meidän tulee yrittää, koska paikat ja rakennukset ovat osa identiteettiämme, kansallisomaisuuttamme ja jokapäiväistä elinympäristöämme”, Helander sanoo. Me muokkaamme rakennuksia ja rakennukset muokkaavat meitä, sanoi Winston Churchillkin.

Arkkitehtuurissa on kyse kauneudesta, toimivuudesta, tekniikasta, sosiaalisuudesta, politiikasta, taloudesta ja niiden harmoniasta, noin alkajaisiksi. Se tekee arkkitehtuurista monimutkaista mutta myös kiehtovaa.

Voisimme puhua esimerkiksi mittakaavasta, materiaaleista ja viimeistelystä, muodoista ja tiloista. Voisimme puhua siitä, miltä rakennus tuntuu, Helander sanoo.

Voisimme puhua enemmän myös kauneudesta ja viihtyisyydestä. Voivatko ihmiset rakennuksessa hyvin? Pitävätkö he siitä niin paljon, että haluavat korjata ja huoltaa sitä?

”Me jätämme lapsillemme ja lapsenlapsillemme uutta rakennusperintöä. Sen pitää olla arvojemme mukaista. Hyvää arkirakentamista kaikille, hyviä kouluja, koteja, kirjastoja, uimahalleja, aivan kuten 50 vuotta sitten.”

”Samoin meidän tulee pitää huoli perinnöksi saamastamme rakennetusta ympäristöstä. 50 vuotta ei ole rakennuksen ikä, vaan kertakäyttörakentamista. Siihen meillä ei ole varaa, eikä vähiten luonnon takia. Suomen tulee rakentaa rakennuksensa 200 vuodeksi.”

Helander odottaa harvinaisella innolla kunnallisvaaleja. Sitä, että puhuttaisiin asumisen laadusta, ei vain määristä. Hyvää elinympäristöä ei synny vain taloudellisia mittareita tuijottamalla, joskaan sen ei tarvitse myöskään olla kallista.

”Suomessa on tehty köyhinä aikoina aivan loistavaa elinympäristöä hyvin niukoissa oloissa.”

Esimerkkeinä Helander mainitsee esimerkiksi Yrjö Linde­grenin suunnitteleman Käärmetalon Käpylässä, aikansa aravatalon.

Ja Paimion parantolan, jonka pelastustyön Helander polkaisi käyntiin pari vuotta sitten. Marraskuussa Helander nimitettiin Paimion parantola -sää­tiön toimitusjohtajaksi. Se on nyt hänen päätyönsä.

Parantola on valtavan kaunis, ja se on tehty ihan kaikille. Helander kehottaa kiinnittämään huomiota esimerkiksi sen älykkääseen luonnonvalon käyttöön. ”Valohan on ihan ilmaista!”

Sitä, mitä Paimiossa tullaan tulevaisuudessa tekemään, ei Helander sano vielä tarkemmin. Suunnitelmat ovat kuitenkin suuret, hän kertoo.

”Paimion parantola on satavuotias start-up”, Helander muotoilee. Parantolasta tulee kohtauspaikka ja näyteikkuna.

”Edessämme siintää tuleva Unescon maailmanperintö-status ja sen tuomat mahdollisuudet suomalaiselle kansainväliselle arkkitehtuurille, designille ja hyvinvoinnille.”

Helanderin rakkaimpia harrastuksia on arkkitehtuurilöytöretkeily. Viime vuosina hän on käynyt järjestelmällisesti läpi esimerkiksi Helsingin uimahalleja.

Kun Paimioon ei vielä pääse, missä voisi käydä aistimassa Helanderin mielestä hyvää arkkitehtuuria? Esimerkiksi Meri-Rastilan Hotelli Rantapuistossa, jonka Martta ja Ragnar Ypyä suunnittelivat alun perin pankin koulutuskeskukseksi. Siellä on hyvä tunnelma, Helander pohtii.

Tai Helsingin kaupunginteatterissa. ”Siinä on sellaista arjen yläpuolelle nousemista, mitä kaipaan enemmän arkiympäristöömmekin”, Helander sanoo.

Uudemmista kohteista Helander mainitsee Helsingin yliopiston Tiedekulman, joka on JKMM-arkkitehtitoimiston käsialaa. Sen yhdistelmästä rohkeutta ja säästäväistä materiaalinkäyttöä hän toivoo uuden ajan symbolia.

”Siinä on säilytetty vanha rakennusrunko, mutta rumalle ja tympeälle rakennukselle on annettu aivan uusi luonne.”

Helander toivoo , että näin tehtäisiin myös lähiöissä. ”Sielläkin on rakennuksia, joissa on hyvät rungot. Niissä ulkokuori on usein tehty liikaa tuotannon ehdoilla mutta niistä voisi muokata jotain, mitä ei osata kuvitellakaan.”

Riittääkö aikaa muuhun kuin arkkitehtuuriin?

Helander pohtii pitkään, ja sanoo sitten, että vammaisiin liittyvät asiat. Kehitysvammaisen tyttären myötä hänelle on auennut aivan uusi maailma. Se on saanut esimerkiksi pohtimaan, mikä tekee ihmisen onnelliseksi ja millä mittareilla arvostamme itseämme ja muita.

”Oli suuri helpotus saada kuulla, että hänenkaltaisiaan ihmisiä on maailmassa ehkä viisi. Se vapautti. En enää verrannut häntä muihin, vaan katsoin mitä hän on”, Helander pohtii.

”Toisiin vertaileminen vie meidät hakoteille. Kun maltamme pysähtyä ja keskittyä hetkeen, olemme ehkä onnellisimmillamme.”