60-vuotias Jukka Tilsa julkaisi ensimmäiset sarjakuvansa neljäkymmentä vuotta sitten omakustannelehti Zärpässä. Nyt ne ovat harrastajien kiihkeimmin himoamia suomalaisia pienkustanteita.

Jukka Tilsa otti haltuunsa vanhempiensa tilan sukupolvenvaihdoksessa vuonna 1985. Siellä hän on pysynyt siitä pitäen.­

Maanviljelijä ja kulttisuosiota nauttiva sarjakuvataiteilija Jukka Tilsa täyttää tänään 60 vuotta. Esikoisensa, Zärpä-omakustannelehden kolme numeroa hän julkaisi 40 vuotta sitten, vuonna 1980. Ne ovat harrastajien kiihkeimmin himoamia suomalaisia pienkustanteita.

Zärpien – ja Tilsan muidenkin sarjakuvien – eväinä ovat absurdi huumori, naivistinen piirros ja vänkyröille väännetty kieli. Lehdet syntyivät Oriveden Eräjärvellä Tilsan vanhempien tilalla.

”Hääräilin siellä tilalla, soittelin kavereiden kanssa ja piirsin Nuuka nautinto -punklehteen. Monilla on tärkeää sanottavaa, mutta minulla ei. Harjoittelin ideointia piirtämällä hölynpölyä. Zärpä ei tarkoita mitään. Irtopää-bändin laulaja Osmo Koivula sen taisi keksiä”, Tilsa muistelee.

Monien muiden suomalaisten tapaan Tilsa oppi lukemaan Aku Ankasta ja muistaa piirrelleensä lapsena Akuja ja Hessuja.

Ja monien muiden samaan ikäpolveen kuuluneiden tapaan punk innoitti häntä nuorena. Irtopäässä Tilsa soitti kitaraa. Hän kehuu kekseliäiden kavereiden panosta sarjakuviinsa, mutta muitakin esikuvia oli.

”John Lennonin Hispanialainen jakovainaa -kirjan kielessä oli mystistä meininkiä. Jossain lehdessä näin kuvan Joan Miron maalauksesta ja ajattelin, että kuvataide voi olla hauskaakin. Koulussa se vaikutti kuivalta.”

”Dalista en tykkää, mutta muuten surrealismi ja dada ovat suosikkityylejä, Magritte ja Hans Arp. Nuuka nautinto -lehden kavereiden kanssa luettiin Surrealistista manifestia.”

Jukka Tilsan Reikä päässä -sarjakuva julkaistiin Zärpässä 1980.­

1980-luvulla punklehtien rinnalle syntyi paljon sarjakuvapienlehtiä. Siinä kentässä Zärpä otettiin vastaan innostuneesti. Tilsasta tosin tuntui, että innostus hiipui ensimmäisen numeron jälkeen.

”Sekä kehuista että moitteista tuli paineita. Varmuuden vuoksi lopetin tyystin.”

Tilsa ei julkaissut sarjakuvia kaikkiaan yli kymmeneen vuoteen. Vuonna 1985 hän otti haltuunsa vanhempiensa tilan sukupolvenvaihdoksessa. Siellä hän on pysynyt siitä pitäen.

1980-luvun puolivälissä Tilsa ryhtyi myös maalaamaan. Hän on pitänyt pieniä näyttelyitä säännöllisesti.

”Ostan kirpputoreilta kehyksiä, jotka maksavat korkeintaan kympin ja teen niihin sopivia maalauksia. Joskus kympillä saa isojakin kehyksiä. Ja joskus tilataan muotokuvia.”

Tilsalta tilattiin muun muassa CMX-yhtyeen laulajan A. W. Yrjänän ja hänen vaimonsa muotokuva häälahjaksi.

Texasin huimapäät julkaistiin Ruudinsavussa 2013.­

Sarjakuvia alkoi syntyä jälleen 1990-luvulla. Legendan mukaan Tilsa alkoi piirtää niitä uudestaan tienatakseen rahat vannesahaan.

”On totta, että aloin tehdä sarjakuvia uudestaan, koska arvelin, että sillä voisi tienata jotain, vaikken ajatellut sarjakuvia työnä. Vannesahan hankin vasta äskettäin sitten. Ostin käytetyn 25 eurolla. Se on oikein hyvä peli.”

Pauli Kallion pyörittämä Suuri Kurpitsa -kustantamo on julkaissut melkein kaikki Tilsan kirjat. Tilsa on myös yksi monista, jotka ovat piirtäneet omiensa ohella Pauli Kallion kirjoittamia sarjakuvia. Niistä Helsingin Sanomissa ilmestyneet Postimies Niilo ja Sekametsä olivat pisimmät.

”On paljon vaikeampi piirtää toisen käsikirjoituksia kuin omia, koska pitää tavoittaa sen toisen visio. Eteen tulee yllättäviä aiheita. Kyllä se kehittääkin, kun ei voi vaihtaa vaikeiden juttujen tilalle helpompia kuten omissa.”

Suomen pienillä markkinoilla harva on ryhtynyt tekemään sarjakuvia tienatakseen ja vielä harvempi onnistunut. Isot menestykset, kuten Fingerpori ja Viivi ja Wagner, ovat olleet yleensä onnekkaita vahinkoja.

Tilsa kuitenkin onnistui. Viime vuosisadan vaihteessa hän sanoo saaneensa sarjakuvilla säännöllistä tuloa. Yleensä lehtisarjakuvilla tienataan, mutta kirjoilla ei – paitsi strippien kokoelmilla.

”Kyllä kirjoillakin voi tienata, jos on tarpeeksi nopea. Minä piirrän kirjan parissa viikossa.”

Jukka Tilsan Venetsijärvi on julkaistu Maaseudun tulevaisuudessa 2017.­

Kotimaisen lehtisarjakuvan markkinat ovat viime vuosina kutistuneet pahasti. Tilsa arvioi saavansa nykyisin puolet tuloistaan sarjakuvilla ja toisen puolen maanviljelyksellä. Nykyisin hän viljelee lähinnä kauraa.

”Oli meillä lehmiäkin, mutta ne pantiin mäkeen, kun EU-säännökset olisivat vaatineet investointeja. Lehmien sijaan yritin pärjätä sarjakuvilla ja ihmeen pitkään onnistuinkin.”

Sarjakuvien ja viljelyn ohella Tilsa on aina harrastanut musiikkia. Jo ennen punkkia hän soitti bluesia. Kaikkiaan hän on soittanut kymmenissä bändeissä, yleensä korkeintaan viidessä kerrallaan. Sarjakuvataiteilijana ja muusikkona Tilsa on itseoppinut, mutta musiikki vei hänet nuorena Oriveden ammattikouluun opiskelemaan elektroniikka-asentajaksi.

”En ole koskaan tehnyt niitä töitä. Menin kouluun, koska halusin rakentaa kitaravahvistimia. Opinkin tosiaan hyödyllisiä taitoja. Korjattavia vahvistimia ja muita härveleitä on riittänyt.”

Muusikkona Tilsa tunnetaan parhaiten jazz-yhtye Jahnukaisista, joka on toiminut vuodesta 1995 ja julkaissut kolme lp:tä. Siinä hän soittaa klarinettia.

”Olisi hienoa, jos olisi sanoma. Sellainen käy kateeksi myös biisejä sanoittaessa. Mutta minä tähtään vain hölmäkkyyden maksimointiin.”