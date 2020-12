Ohjaaja Hannaleena Hauru sai Venetsiasta 150 000 euroa elokuvaan. Hän näyttelee pääroolin rakkaudesta kertovassa Fucking with Nobodyssa. Se jää hänen viimeiseksi metaelokuvakseen.

Hannaleena Hauru kysyy, tarvitseeko hänen nauhoittaa omaa puhettaan. Mikrofoni olisi valmiina ulkotakin alla. Metaelokuvan tekijä on selvästi aina valmis tallentamaan itseään. Metataso syntyy, kun esimerkiksi taideteoksessa tehdään taideteosta.

Nyt riittää, että elokuvaohjaaja kävelee ulkona ja puhuu itsestään. On harvinaisen aurinkoinen joulukuun aamu Helsingin Vanhankaupunginkoskella, elokuvaohjaajan kotiseudulla. Hauru harmittelee, ettei hänellä ole uusia harrastusvälineitään, kävelysauvoja mukana. Hän on omien sanojensa mukaan mummoutumassa.

Haurulla on ollut hyvä vuokrakämppä Arabiassa vuodesta 2006, vastapäätä entistä opinahjoa, Taideteollista korkeakoulua. Välillä elokuvantekijä on viettänyt aikaa Pariisissa ja Lontoossa, ja siksi on vasta nyt kyllästymässä asuntoonsa.

Korona-aikana Hauru on löytänyt uusia paikkoja kotiseudultaan. Hän johdattaa kävelyä linnunbongauspaikoille, joenvarsikävelyreiteille ja uusille asuinalueille.

”En ole ollut mikään Helsinki-diggaaja. Nyt olen.”

Pitkään kypsymiseen on vaikuttanut pikkukaupunkitausta. Hauru kasvoi Hyvinkäällä ravintola-alan töitä tekevien vanhempien perheessä. Hän kävi ilmaisutaidon lukiota Helsingin Kalliossa ja muutti Tampereelle opiskelemaan ammattikorkeakouluun audiovisuaalista tuottamista.

Kun Hauru tuli koulun perässä Helsinkiin, hän huomasi, että ilmapiiri on muuta Suomea kovempi. Sosiaalisiin piireihin pääseminen on vaikeaa.

”En tiedä, onko se sitä, että ihmiset peittelevät herkkyyttään.”

Hauru ei herkkyyttä peittele. Oikeastaan äärimmäinen herkistely on työkalu hänen toisessa elokuvassaan Fucking with Nobody. Elokuva kertoo rakkaudesta.

Pandemia on lykännyt Suomen ensi-iltaa, mutta elokuva on esitetty syksyllä Venetsiassa ja muutaman kerran Suomessakin. Satiiri on välittynyt, ja yleisö on nauranut.

Katsojat ovat tulleet kiittelemään. Ehkä suoraa kommentointia kiihdyttää se, että ohjaaja on elokuvassa esillä päähahmona Hannana. Hauru luulee, että ihmiset saattavat kahden tunnin fiktioelokuvan katselun jälkeen olettaa tuntevansa hänet.

Hän vertaa tilanteita siihen, että itse moikkasi äskettäin Osmo Soininvaaraa, koska tunsi naaman.

Elokuvan Hanna tekee itsestään hahmon, ja huomaa, että tehostettu persoona toimii työelämässä. Huomaamattomasta tulee haluttu.

”Jos olisin biisintekijä, kukaan ei kysyisi, miksi esitän itse omia biisejä.”

Hän sanoo todennäköisestä näytelleensä kameran edessä enemmän kuin moni teatterikoulutuksen saanut suomalainen näyttelijä. Hän on ollut Kino Euphoria -ryhmittymässä tekemässä lyhytelokuvia useissa maissa.

Hauru on esittänyt rasistista naista mustassa komediassa. Hän on näytellyt scifissä ja kauhussa. Joskus hän on kieltäytynyt rooleista, kun käsikirjoitus on ollut sisällyksetön tai esineellistävä.

Omien elokuvien leikkausvaiheessa ei aina ole ollut helppo katsella itseään.

”Nykyään olen paljon armollisempi omaa kuvaa kohtaan. Ei siitä mihinkään pääse, että ulkonäköpaineet koskettavat myös minua johtuen siitä, millaista kamaa media tuottaa.”

Hauru on tietoinen, että muodoilla ja tarinankerronnalla kokeileva elokuva ei ole välttämättä helppo katseltava.

Yksi tuottaja kommentoi hänelle, että ’tämä saattaa mennä Loiri-yleisöltä ohi’.

Ei tarvitse silti olla kokeellisen elokuvan ystävä ymmärtääkseen Fucking with Nobodya.

Elokuvassa kuvataan, kun kaverukset kuvaavat toisistaan kuvia ja videoita. Instagramiin tietysti, koska sosiaalinen media tarkoittaa autenttisuutta. Näprättävä kännykkä elokuvassa on uusi tupakka.

Hannaleena Haurun esittämä Hanna kuvaa seksikohtausta somepoikaystävänsä Ekun (Samuel Kujala) kanssa elokuvassa Fucking with Nobody.­

Samalla käsitellään tekijäryhmän skismoja, erityisesti Hannan ja Lasse Poserin hahmon välillä. Heidän kerrotaan olevan exiä.

Poser on näyttelijänä tunnettu sarjasta Rakastuin mä luuseriin. Hän on ollut kuvaamassa ja käsikirjoittamassa Fucking with Nobodya. Hänellä ja Hannaleena Haurulla on takana pitkä ystävyys, joka alkoi Tampereen ylioppilasteatterin yhteistöistä vuodesta 2005.

Oletteko oikeassa parisuhteessa?

”Sanotaanko, että minun ja Lassen ihmissuhdedynamiikka on erikoinen ja sitä on hyödynnetty käsikirjoituksessa. Mutta se, mitä katsotaan, on fiktiota.”

Rakennetun pariskunnan kautta annetaan sosiaalisen median seuraajille vinkkejä parisuhteeseen, rakkauteen ja lopulta seksiin.

Rakkaus muuttuu elokuvassa esitykseksi.

”Tunnistan sen – kun on ollut pari kertaa todella, todella rakastunut – halun jakaa sen söpön kuvan maailmalle vilpittömästi. Olen saanut itseni kiinni siitä, että miksi minä olisin postaamassa tätä kuvaa someen.”

Viikinmäen talot ovat nousseet kuin sienet. Kävelemme uusien talojen vierustalta mäkiseen metsään. Risukon takaa löytyy uusi kävelysilta.

Taideteollisen elokuvataiteen laitoksella Hauru aloitti taitekohdassa vuonna 2006. Henkilökunta ja opiskelijat olivat julkisesti vaatineet johdon vaihtamista.

”Tulin kouluun juuri silloin, kun (professori Lauri) Törhönen oli potkittu pellolle koulusta. Aloitin oppilaskunnassa ensimmäisenä vuonna, niin kaikki siitä edellisestä oppilaskunnasta lopettivat ja sanoivat, että ’hei, me ollaan nyt saatu Törhönen veke, meidän työmme on tehty, jatkakaa tästä’.”

Myöhemmin, vuonna 2018 useat naiset syyttivät Törhöstä seksuaalisesta häirinnästä Ylen jutussa.

Huono henki ei poistunut välittömästi, ja opetustavat muuttuivat Haurun mukaan hitaasti.

Hauru on menossa opettamaan vanhalle laitokselleen nykyiseen Aalto-yliopistoon tammikuussa. Hän opettaa ensimmäiselle vuosikurssille ohjaamisen studiotyöskentelyä.

Hauru ei halua välittää auteur-perinnettä. Auteur viittaa yksittäiseen ohjaajaneroon, joka ottaa haltuun kaikki tärkeimmät elokuvan osa-alueet ja tekee elokuvaa oman yksilöllisen persoonansa kautta.

Tätä periaatetta on noudatettu myös Fucking with Nobodyssa, jossa kuvaajia ja kirjoittajia on monia, vaikka Hauru kantaa lopullisen taiteellisen vastuun.

Haurua kiinnostaa ”praktiikoiden jakaminen eteenpäin”. Kerran eräs ammattikäsikirjoittaja sanoi avoimen workshopin yhteydessä, että miksi kerrotte käsikirjoittajien ammattisalaisuuksia kaikelle kansalla. Se oli Haurusta surullista.

”Ajattelen elokuvasta kuin lääketieteestä. Jos keksitään joku hyvä tapa toimia, niin se jaetaan heti.”

Fucking with Nobodyssa käsitellään paljon myös elokuva-alaa. Hanna-hahmon on pitänyt ohjata Vampira-elokuva, mutta se annetaan miesohjaaja Kristianille. Ystävä yrittää saada Hannaa unohtamaan pettymyksen ja virtsaa menestyvästä kollegasta kertovan lööpin päälle.

Elokuvassa keskustellaan siitä, miten naiskäsikirjoittaja voi antaa miesohjaajalle naisesta kertovan elämäkertaelokuvan ohjattavaksi.

”Pinttyneiden valtarakenteiden rikkomista”, hahmot sanovat päämääräkseen, kun alkavat tehdä omaa elokuvaansa.

Elokuva Fucking with Nobody kertoo julkisesta rakkaudesta.­

Jättitaidetapahtuma Venetsian biennaali järjestää Biennale College Cinema -ohjelmaa, jossa kehitetään elokuvaohjaajien ensimmäistä tai toista elokuvaa.

Hauru tuli valituksi ohjelmaan viime vuonna. Hän osallistui useisiin workshopeihin, jossa ammattilaisten ryhmä auttoi viilaamaan käsikirjoitusta.

Ohjelmassa myönnetään 150 000 euron apurahoja elokuvaan. Tarkoitus on tehdä mikrobudjetin pitkä elokuva tuolla rahalla, vapaana kaupallisista rajoitteista.

Fucking with Nobodyn budjetti on todella alhainen verrattuna halvimpiinkin fiktiivisiin ensi-iltaelokuviin.

Hauru ei ole mielissään, että vähäiseen rahaan kiinnitetään huomiota. Näin kävi hänestä harmillisesti myös Aleksi Salmenperän osittain vapaaehtoistyönä tehdyn taiteilijadraama Tyhjiön kohdalla.

Budjetista suurimman osan on vienyt palkat. Rahanmenoa kevensi olemassa olevissa ympäristöissä kuvaaminen.

Hauru vertaa tilannetta pastan tekemiseen kotona, kun tietää, mitä aineksia kaapissa on.

Esikoiselokuvan Lauri Mäntyvaaran tuuheet ripset budjetti oli runsas miljoona euroa. Vuonna 2017 ensi-illan saanut nuorisodraamakomedia olisi Haurusta tarvinnut vähintään tuplamäärän rahaa, että sitä ei olisi tarvinnut tehdä suomalaisen elokuvan perinteen mukaisesti. Se tarkoitti palkkioiden karsimista.

Draamakomedia Lauri Mäntyvaaran tuuheet ripset sai ensi-illan vuonna 2017. ”Vuoden paras nuorisoelokuva”, kirjoitettiin Helsingin Sanomien kritiikissä.­

”Oma rahoitusosuuteni oli merkittävä. Osuus, jonka olisi pitänyt olla minun palkkaani, laitettiin leffan tuotantokuluihin. En tehnyt puoli-ilmaiseksi, mutta poljin palkkaa.”

Tämä ei ole ainutlaatuista. Elokuva-ammattilaiset joutuvat Haurun mukaan joustamaan jatkuvasti, mikä vie väsymykseen. Ura jää lyhyeksi.

Hauru näkee ilmiön esimerkiksi järjestäjien ammattiryhmässä. Isojen elokuvien logistiikkaa hoitavien työpäivät ovat jatkuvasti niin pitkiä, että harva jaksaa työtä vuosikausia.

”Miksi suomalaiset elokuvatuottajat ovat kaikki niin nuoria, maksimissaan 50-vuotiaita? Hälytyskellojen pitäisi soida missä vain ammattikentällä, jos siellä ei ole neljänkymmenen ikävuoden jälkeen tekijöitä.”

Hauru lähestyy omaa nelikymppisyyttään. Hän on syntynyt huhtikuussa 1983. Alaa hän ei ole vaihtamassa.

”Elän yksin, vuokralla. Minulla ei ole perhettä ruokittavana. Olen velaton tällä hetkellä. Minun on helpompi elää friikkuelämää. Ymmärrän täysin, että ihmiset tekevät toisenlaisia valintoja.”

Hänellä on työn alla ”kaupallinen” projekti. Siihen odotetaan vielä rahoituspäätöstä. Se on remake-käsikirjoitus eli uudelleensovitus muualla tehdystä hittielokuvasta.

Kollegat ovat kyselleet Haurulta, miksi hän alkaa tehdä uudelleenlämmittelyä.

”Olen myös vaan ihan ohjaaja. Teen myös hyvin mielellään laadukasta viihdettä ja älykästä komediaa suomalaisille, eikä elokuvien tarvitse aina olla Venetsian biennaalin rahoittamia taidepläjäyksiä.”

Ohjaajana hän on komediallinen. Sitä vastaan hän ei enää taistele. Hän haluaa mennä emootio edellä. Esteettiset ratkaisut seuraavat tunteiden välittämistä.

Hän kokee nykyään olevansa taiteilija. Identiteetti on vahvistunut vasta esikoiselokuvan jälkeen.

Ohjaajista moni toivoo tekevänsä pitkän elokuvan, joka on elokuvateatterilevityksessä. Tähän tavoitteeseen eivät kalliissa taidelajissa kaikki yllä.

Koetko, että sinua helpottaa, että on kaksi elokuvaa alla?

”Kun on kontaktit, niin asiat ovat helpompia.”

Tie teatterielokuvaan voisi aueta useammille, jos Haurun ajatuksen mukaisesti isoja tukirahoja jaettaisiinkin muutamalle mikrobudjetin elokuvalle.

Lähestymme Arabiaa. Kävelyreitin vieressä laiduntaa poneja, joita Hauru usein on pysähtynyt katselemaan.

Korona-aika kului elokuvan kuvauksien uudelleen suunnittelussa. Puolet oli onneksi kuvattu, että materiaalia pystyi leikkaamaan. Hän oli huojentunut, kun sai elää ilman sosiaalisia tapaamisia.

Ohjaajana Hauru on vähän introvertti: kuvauksissa hän ei heitä läppää muun ryhmän kanssa tauoilla vaan suunnittelee itsekseen.

Hauru on tällä hetkellä innostunut pelien audiovisuaalisuudesta. Hän on uppoutunut Playstationilla peliin Life Is Strange 2, jossa 16-vuotias poika pakenee pikkusisaruksen kanssa. Teema on hänestä hyvän isyyden valinnat.

Vanhan Amiga 500 -tietokonepelikauden kasvatti haluaisi joskus käsikirjoittaa monitasoisia rakennelmia myös peleihin. Hän haluaisi laittaa niitä ”emotionaalisesti putkeen”.

Hän on kymmenisen vuotta ollut alter egoilun ja metaelokuvan parissa. Hän on tehnyt muutaman lyhytelokuvan samasta aihealueesta. Hauru kutsuu Fucking with Nobodya metaelokuvan päättötyöksi.

”En ole ajatellut rakentaa mitään Hannaleena-sarjaa.”

Hän on suuri performanssitaiteen fani. Jos elokuva kyllästyttää, hän voisi alkaa tehdä performansseja. Iskusanat ovat valmiina.

”Tila. Keho. Ruumis.”