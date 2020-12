Kuninkaalliset

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan aloittivat Spotifyssa uuden podcastin – tällainen se on

Brittihovin jättänyt pariskunta jää etäiseksi ensimmäisessä jaksossa.

Maailmalla on seurattu tiiviisti, mitä prinssi Harry ja herttuatar Meghan aikovat tehdä seuraavaksi jätettyään brittihovin.

Syksyllä herttuapari teki ison sopimuksen suoratoistopalvelu Netflixin kanssa. Nyt he ovat virallisesti siirtyneet myös podcast-maailmaan tehtyään monivuotisen sopimuksen Spotifyn kanssa.

HS kuunteli ensimmäisen jakson prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin kuivakkaasti nimetystä Archewell Audio -podcastista.

Brittihovista lähteneen pariskunnan ilmoitus podcastin tulevien jaksojen teemoista ehti herättää jo laajaa kritiikkiä, koska ne liittyvät poliittisesti latautuneisiin aiheisiin.

He aikovat käsitellä muun muassa rasismia, sukupuolten tasa-arvoa, mielenterveyttä, nuorten työllisyyttä ja ympäristötaloutta. Myös ohjelmaan valitut vieraat antavat viitteitä parin arvoista: mukana on julkisuuden henkilöiden lisäksi tunnettuja aktivisteja.

Mutta ainakin ensimmäinen, noin puoli tuntia kestävä Holiday Special -jakso on kaikkea muuta kuin kontroversiaali.

Herttuapari pyysi ”inspiroivilta ja ihailemiltaan ihmisiltä” päiväkirjahenkisiä pohdintoja koronavuodesta, sen koettelemuksista ja opetuksista. Mukana on muun muassa Yhdysvaltain demokraattipuolueen Stacey Abrams, jolla oli merkittävä rooli Joe Bidenin vaalivoitossa, tutkija-podcastaaja Brené Brown, rasismin vastainen aktivisti Rachel Cargle, vaihtoehtolääketieteen guru Deepak Chopra, Late Late Show -juontaja James Corden, muusikko Elton John, elokuvantekijä Tyler Perry ja tennistähti Naomi Osaka.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat ikään kuin juontajia ja neutraaleina kertojahahmoja, jotka antavat vieraidensa olla äänessä.

”Vuosi on kulunut, ja me todella haluamme kunnioittaa sitä myötätuntoa ja kiltteyttä, joka on auttanut monia ihmisiä selviämään tästä”, Prinssi Harry aloittaa jakson ja hänen puolisonsa jatkaa:

”Samalla haluamme kunnioittaa niitä, jotka ovat kohdanneet epävarmuutta ja käsittämättömiä menetyksiä.”

Herttuapari myös kiittelee koronan etulinjassa työskennelleitä ja terveydenhuollon henkilökuntaa jaksossa, jonka teema on ”yhteyden voima” (”the power of connection”).

Vieraiden inspiraatio- ja voimasitaattien sikelmän jälkeen jakson loppupuolella kuullaan pätkä This Little Light of Mine -kappaleesta, joka soi heidän hääjuhlassaan vuonna 2018. Aivan lopuksi ääneen pääsee heidän puolitoistavuotias poikansa Archie, joka toivottaa hyvää uutta vuotta.

Pariskunta ilmoittaa haluavansa jaksollaan tuoda kuulijoille toivoa, ”vähän lämpöä, hymyn ja jotain ajateltavaa.” Sentimentaalinen sävy antaa ymmärtää, että sarja on suunnattu etenkin amerikkalaiselle yleisölle nostattavine musiikkeineen ja imeline hehkutuksineen.

Koska herttuapari ei reflektoi omia kokemuksiaan koronavuodesta (mikä olisi tosin voinut olla kiusallista heidän etuoikeutetussa asemassaan) eivätkä oikeasti keskustele vieraidensa kanssa, pariskunta jää hyvin etäiseksi. Yhteyttä kuulijaan ei synny.

Potentiaalia olisi helposti ollut. Miten mehukasta olisikaan ollut, jos esimerkiksi Elton John, joka oli prinsessa Dianan läheinen ystävä, olisi kuunnellut herttuaparin tuntoja dramaattisesta vuodesta. Mutta kenties sen tilityksen aika on vasta myöhemmin.

Selvää on, että pari aikoo pysytellä julkisuudessa ja takoa diilejä kuninkaallisilla nimillään.

Sussexin herttuapari muutti maaliskuussa Kaliforniaan, aiemmin näyttelijänä työskennelleen Meghan Marklen entisille asuinsijoille. He ovat ostaneet noin 12,5 miljoonan euron talon Santa Barbarasta.