Los Angelesin terveysviranomaiset ovat huolissaan vakavasta koronavirustilanteesta. Sairaaloista on loppumassa tilat ja laitteet.

Paikalliset terveysviranomaiset pyytävät, että elokuva-, musiikki-, ja televisiotuotannot keskeytetään Los Angelesissa pandemiatilanteen takia. Asiasta uutisoi Los Angeles Times.

Los Angelesin terveysviranomaiset jättivät suosituksen jouluaattona:

”Vaikka musiikki-, televisio- ja elokuvatuotantojen on sallittua jatkua, pyydämme teitä vahvasti harkitsemaan töiden keskeyttämistä muutamaksi viikoksi covid-tartuntojen katastrofaalisen nousun takia.”

Lisäksi viranomaiset muistuttavat, että tuotannon vuoksi matkustamista tulisi välttää, koska se on tällä hetkellä hyvin riskialtista.

Los Angelesin kuvauslupia myöntävä FilmLA on julkaissut tiedotteesta osia omilla sivuillaan, mutta ei ole kommentoinut vaatimuksia julkisuudessa.

LA Timesin tietojen mukaan ainakin CBS Studios on lykännyt sarjatuotantojaan tartuntapiikin vuoksi. Toisaalta monet studiot ovat nyt kuvaustauolla muutenkin juhlapyhien aikaan.

Syyskuussa Hollywood-tuotannoissa otettiin laajasti käyttöön tiukat pandemiaturvatoimet. Studiot ja ammattiliitot sitoutuivat testaamaan työntekijöitä ennen tuotantoja ja niiden aikana.

Covid-19-tapausten jyrkkä kasvu on aiheuttanut pahan ruuhkan Los Angelesin sairaaloihin. Tilanne on pahentunut vuodenvaihteessa kriittiseksi: ambulansseja on käännytetty sairaaloiden ovilta, ja happilaitteistoista on pulaa. Tilat ovat vähissä, ja potilaita on sijoitettu jopa kokoushuoneisiin ja lahjapuoteihin.